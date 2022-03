‘De Belastingdienst ondermijnt het vertrouwen van moslims in de overheid’

“Dit is de zoveelste stomp in de maag”, zegt Nourdin El Ouali, directeur van Spior, koepel van tachtig islamitische organisaties in de Rijnmond. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de Belastingdienst mensen op de zwarte lijst plaatste als ze giften gaven aan de moskee.

Het vertrouwen van moslims in de Belastingdienst en breder, in de overheid, wordt nog verder ondermijnd, stelt El Ouali. Dat was na de toeslagenaffaire, berichten over etnisch profileren bij de Belastingdienst en politie en onderzoeken onder moslims al niet best. “Dit is geen losstaand feit, dit komt bovenop al die eerdere negatieve ervaringen.”

El Ouali waarschuwt dat het wantrouwen van moslims in de overheid grote maatschappelijke consequenties heeft. Hij noemt de lage opkomst onder kiezers met een migratie-achtergrond bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wijst hij op de geringe bereidheid om zich te laten vaccineren, wat volgens hem ook komt doordat de overheid niet wordt vertrouwd.

‘Een heel duidelijk voorbeeld van institutioneel racisme’

Spior kreeg al eerder signalen van de zwarte lijst. Samen met zes regionale koepels schreef de organisatie vorige week een brief aan staatssecretaris Marnix van Rij (CDA). Ze roepen hem op aangifte te doen tegen de ambtenaren van de Belastingdienst die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.

In een reactie noemde Van Rij het gedrag van de Belastingdienst ‘discriminatoir’. Maar van racisme wil hij niet spreken. Voor El Ouali staat institutioneel racisme onomstotelijk vast. “Als je vraagt hoe institutioneel racisme eruitziet, dan is het dit. Een deel van de samenleving, in dit geval moslims, wordt benadeeld en op achterstand gezet. Vaak is dat moeilijk hard te maken, maar dit is een heel duidelijk voorbeeld van institutioneel racisme.”

El Ouali vreest dat moslims bang worden nog te doneren aan de moskee. Indirect tast dat het recht om je te verenigen aan, vindt hij. “Mensen zullen zeggen: het is beter om niet te geven. Daarmee ondermijn je de vrijheid van vereniging.”

‘Is het de bedoeling dat moskeeën het financieel moeilijk krijgen?’

Yucel Aydemir, voorzitter van de Ulumoskee in Utrecht, gaat ervan uit dat de inkomsten voor zijn moskee nog verder gaan afnemen, na de economische crisis en corona. “Dit zal zeker effect hebben”, zegt hij. “Je wilt geen ruzie met de Belastingdienst. Dan kan je nog beter geen geld geven aan de moskee, zullen mensen denken.”

De giften van de 1300 à 1400 donateurs zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Ulumoskee, de grootste van Nederland. “Waarom doet de overheid dit”, vraagt Aydemir zich af. “Is het doel dat moskeeën worden belemmerd, dat ze het financieel moeilijk krijgen?”

Aydemir vindt het ‘echt onbegrijpelijk’ hoe de overheid met moslims omgaat. “Wanneer gaan ze burgers als één groep beschouwen?” De moskee doet er volgens de voorzitter alles aan om polarisatie tegen te gaan. Maar dat wordt erg moeilijk, zegt hij, als de overheid doorgaat met moslims in een kwaad daglicht te stellen. “We worden constant getypeerd als fraudeur, als crimineel. Ik word hier woedend van.”

Volgens El Ouadi moet de overheid nu alles op alles zetten om het vertrouwen van moslims te herwinnen. Dat kan volgens hem door te investeren in nieuwe, positieve ervaringen middels het opzetten van een sociale agenda, samen met organisaties die directe contacten hebben in de moslimgemeenschap.