De ambassadeur van het Vaticaan is niet meer onschendbaar en wordt vervolgd voor misbruik

Ventura zou in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de burgemeester van Parijs, een medewerker van het stadhuis bij diens achterwerk hebben gegrepen. Het stadhuis diende onmiddellijk een aanklacht in. Later claimden nog twee mannen vorig jaar door Ventura te zijn betast. Ook meldde zich een slachtoffer uit Canada, waar de Italiaanse aartsbisschop ook een tijdje ambassadeur was.

Aartsbisschop Luigi Ventura. Beeld AFP

Buitengewoon gebaar

De aanklager in Parijs vroeg het Vaticaan niet lang na het incident in het Parijse stadhuis om de immuniteit van de nuntius op te heffen. In maart van dit jaar herhaalde de Franse minister van Europese zaken Nathalie Loiseau dit verzoek. “Ik twijfel er niet aan dat de Heilige Stoel het juiste zal doen”, zei zij erbij. Maandag maakte Alessandro Gisotti, de interim- woordvoerder van het Vaticaan, bekend dat Ventura niet langer diplomatiek onschendbaar is. Gisotti sprak van een ‘buitengewoon gebaar’ en benadrukte dat de Italiaanse aartsbisschop uit zichzelf er mee heeft ingestemd om ‘volledig’ mee te werken met de Franse justitie.

Mathieu de La Souchère, die Ventura ervan beschuldigt hem in het Parijse stadhuis onzedelijk te hebben betast, was compleet verrast door de beslissing van het Vaticaan. “Mij was gezegd dat het verzoek om onschendbaarheid bij voorbaat al kansloos was en ik ben blij dat we nu toch een rechtszaak krijgen. Nu begint er een nieuw gevecht, een juridisch gevecht”, zei hij tegen persbureau AFP.

Smetteloos

Luigi Ventura, tot begin van dit jaar een carrièrediplomaat met een smetteloze staat van dienst, ontkent overigens iets fout te hebben gedaan. Alles lijkt er ook op dat hij nog altijd officieel in functie is. Vorige maand nam hij nog deel aan een bijeenkomst van pauselijke ambassadeurs in het Vaticaan onder leiding van de paus.

