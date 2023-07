Dansen, zingen, trouwen en schuilen: de roze opblaaskerk torent boven alle festivaltenten uit

Deze zomer reizen grote roze en grijze opblaaskerken het land door, ze staan op festivals en culturele evenementen. Welk gevoel hebben jonge festivalgangers bij de kerk?

Trouwen in de kerk, dat zou de 22-jarige Merel Rutjes wel mooi vinden. “Nee, nee, niet in een echte kerk”, lacht ze. “Maar hoe hilarisch zou het zijn om in déze kerk te trouwen?”

Met ‘deze’ kerk doelt Rutjes op de roze opblaaskerk midden op het terrein van het jaarlijkse festival Dak d’r af in het Twentse Saasveld. Rutjes en haar vriendin Sabine Kwast (20) zijn net even binnen geweest, dj Tommy Coco draait er de hele avond.

De muziek in de kerk staat hard, te hard voor een gesprek. Rutjes en Kwast gaan lachend mee naar buiten, ze willen best even praten over deze plastic kerk en hun gevoel bij ‘de’ kerk in het algemeen.

“Ik denk dat we er niet veel meer aan doen, maar we weten wel wat het is”, zegt Rutjes. Net als Kwast is ze verkoopster in een meubelzaak. Ze wonen in Bornerbroek, een kerkdorp even verderop. Ze zijn met een speciale touringcar (‘een afgedankte stadsbus’) naar het festival gekomen.

Een kaarsje is mooi

De kerk kennen ze vooral uit hun basisschooltijd. Met Kerstmis en Pasen gingen ze naar de kerk, in groep vier deden ze communie en in groep zeven kregen ze het vormsel.

“En daarna kwamen we niet meer in de kerk”, zegt Sabine. “Alleen als er iemand overleden is zijn we er nog, voor een condoleance of een avondwake.”

Een speciaal gevoel hebben ze niet overgehouden aan hun religieuze school-opvoeding, ze staan er neutraal tegenover: “Ik ben niet negatief en niet positief”, zegt Rutjes. “Het is wel fijn voor mensen die er vrede uit halen”, vindt Kwast. “En een kaarsje is ook mooi”, vult Rutjes aan.

Sabine Kwast (links) en Merel Rutjes bij de roze opblaaskerk op Dak d’r af in Saasveld. Beeld Koen Verheijden

Het gaat regenen, de twee vrouwen schuilen bij de bar tegenover de kerk. ‘Delle’s foute party’, staat er op een boog bij de ingang van het roze gevaarte van 17 bij 8 meter, met een toren van 12 meter hoog. Delle, dat is naar een van de zalen van dancing Bruins, de organisator van dit festival voor zestienplussers.

Gevallen op de roze kerk

Jamy Grunneman, leidinggevende bij dancing Bruins, heeft zelf niks met de kerk. “Maar ik denk er zeker niks negatiefs bij. Hier is alles positief en daar hoort dit ook bij.” Hij is op de roze kerk gevallen omdat hij die ‘een mooie aanvulling’ vindt op de gangbare festivaltenten en het podium. “Het is kleiner en knusser dan de andere tenten, je kunt er lekker met je vrienden staan”, zegt hij.

Door de nattigheid ontstaat er een ware run op de opblaaskerk: tientallen festivalgangers zoeken er een droog plekje. Er is plaats voor zo’n 160 mensen, de beveiliger telt er op het hoogtepunt wel 200.

De kerkgangers kammen hun haren, ze maken een selfie, de achtienplussers drinken een biertje. Er wordt voorzichtig gedanst, en ja, ook in deze kerk wordt gezongen. Bij We found love van Rihanna gilt iedereen mee en gaan hier en daar handen omhoog.

Een meisje kijkt uit het raam in gotische vorm: het is weer droog − voor even, trouwens. De kerk gaat weer uit, er komen nieuwe mensen binnen.

Mitchell Morskieft uit Almelo heeft net een biertje gehaald. Hij is al in de kerk geweest, en vond dat ‘wel mooi’. “Roze is niet mijn kleur, maar ik denk dat de meeste mensen het wel leuk vinden dat die kerk hier staat. Het is even wat anders.”

Het katholieke Twente

‘Leuk’, dat is inderdaad de meest gehoorde reactie op de festivalkerk, weliswaar niet de grootste tent op het terrein, maar vanwege kleur en vorm wel de meest opvallende, en al van ver te zien. Merel Rutjes denkt dat in het katholieke Twente de kerk langer heeft stand gehouden dan in de Randstad. Maar zij en haar vriendin kennen niettemin niemand die nog weleens een kerk van binnen ziet.

De achttienjarige Mitchell Morskieft, student aan het AOC in Almelo, is in zijn vriendenkring ook de enige die nog een band heeft met het instituut. Hij is katholiek opgevoed, zijn ouders gaan regelmatig naar de kerk, en zelf is hij er ‘niet elke zondag, maar af en toe’.

“Ik vind het leuk. Hoeveel mensen erin geloven, dat vind ik het mooiste. Ik heb een positief gevoel bij de kerk, omdat mijn ouders dat ook hebben. Ik ben er mee opgegroeid en als ik uit huis ben, dan ga ik er wel mee door.”

Deze zondag slaat hij de mis over, dan slaapt hij uit. Rutjes en Kwast hebben alweer zin in het volgende festijn, Zwarte Cross, in het Gelderse Lichtenvoorde, ook niet zo ver weg. Bij hun weten is daar geen opblaaskerk. Best jammer, naar hun idee zou dat daar ook wel passen. Maar ze hebben begrepen dat op Zwarte Cross wel een gospelkoor optreedt. “Ook leuk!”

Beeld Koen Verheijden

‘Kerk geeft meer impact dan een luchtkasteel’ Vlak nadat hij elf jaar geleden zijn eerste grijze opblaaskerk had besteld, had Wessel Bottenberg al spijt. Hij was 21, hij had al zijn spaargeld in de kerk gestopt, om kosten te besparen bleef hij nog maar even bij zijn ouders in Eibergen wonen. Maar bestellingen, ho maar. Bottenberg: “Waar ben ik mee bezig?, vroeg ik me af. Ik heb dit een beetje impulsief besteld, ik was bang dat ik het nooit ging verhuren.” De ondernemer, nu 31, had de grijze opblaaskerk waar 160 mensen in passen al bijna op Marktplaats gezet, toen Mysteryland zich meldde. Dat dancefestival met tienduizenden bezoekers wilde de kerk gebruiken om er grootouders met kleinkinderen plaatjes te laten draaien. “Was heel gezellig”, weet Bottenberg. Daarna ging het hard, zeker toen hij naast de grijze kerk ook een even grote roze opblaaskerk in de verhuur gooide − ze kosten 1325 euro per dag. “Roze is een leuke kleur, het is een lekkere eyecatcher. Knallend en opvallend”, zegt de verhuurder door de telefoon, vanaf een festival in Haarlem waar zijn kerk wordt gebruikt door een bierbrouwer. Zelf is hij geen kerkganger, zijn ouders zijn katholiek opgevoed maar die gingen ook al nooit naar de kerk. Dat hij toch in de kerken ging, kan hij zelf ook niet precies verklaren. Hij heeft het idee afgekeken van een Franse theatergroep, die voor een voorstelling drie opblaaskerkjes gebruikte. “Ik weet niet, ik vind kerken mooie, opvallende gebouwen”, zegt Bottenberg. “Als je in een plaats bent, neemt iedereen toch een kijkje. Een kerk geeft meer impact dan een luchtkasteel.” Getrouwd, geborreld, gedanst, gefeest in de opblaaskerk Zijn inmiddels zeven opblaaskerken gaan heel Nederland door en ze worden voor de meest diverse doelen gebruikt. In de ruimte wordt getrouwd, geborreld, gedanst, gefeest. En zijn bedrijf is een zodanig succes dat Bottenberg inmiddels van de verhuur kan leven. ‘Mondjesmaat’ heeft hij weleens gehoord dat hij met zijn roze en grijze opblaaskerken het geloof belachelijk wil maken. Dat logenstraft hij zelf door te verwijzen naar Opwekking, met 70.000 bezoekers het grootste christelijke evenement van het land. De organisatie had een opblaaskerkkerk bij hem gehuurd, er werd geld in verzameld voor kinderen die honger hebben. “Heel leuk”, vindt de verhuurder. Grijze, ingetogen variant En in dit verband ook noemenswaardig: De Protestantse Gemeente in Voorburg staat in augustus weer met een grijze opblaaskerk op het plaatselijke culturele festival. “Het is een ijkpunt, veel mensen kennen het”, zegt projectleider Ruurd Schaap over eerdere jaren dat de kerk op het dorpsplein stond. Er zijn activiteiten voor kinderen, er is een houten kruis waar mensen briefjes op kunnen plakken met gebeden, gedachtes. De Protestantse Gemeente werkt ook op deze dag samen met de Voedselbank: naast de grijze kerk staat de bus van de Voedselbank, in de supermarkt vlakbij kunnen mensen boodschappen doen en een kratje vullen. Die worden verzameld in de opblaaskerk, de vorige keer stond er in de kerk een hele wand van kratten. Later zijn die door de Voedselbank verspreid onder de cliënten. De Protestantse Gemeente in Voorburg heeft weer voor de grijze variant van de kerk gekozen. “Dat is niet speciaal mijn kleur, maar het is wat ingetogener dan roze”, zegt de projectleider. Er komt wel een kleurige regenboogvlag aan de grijze kerk te hangen. “Dus het roze accent komt ook boven”, zegt Schaap. “We willen laten zien dat de kerk niet alleen negatief is, of boos, of anti-homo. We zijn er voor iedereen.”

