College voor de Rechten van de Mens noemt het hoofddoekverbod voor boa’s stigmatiserend

Het College noemt het beleid van minister van justitie Dilan Yeşilgöz om te voorkomen dat boa’s religieuze uitingen mogen dragen stigmatiserend en niet effectief.

Minister Yeşilgöz (VVD) wil dat boa-uniformen dezelfde eisen voor neutraliteit krijgen als politie-uniformen. Volgens de minister kunnen uitingen van geloof of levensovertuiging voor het publiek afbreuk doen aan de gezagsuitstraling en neutraliteit van de politiefunctie.

Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwt dat dit soort beslissingen niet gebaseerd zou moeten zijn op mogelijke reacties van publiek dat in aanraking komt met de boa’s. Daarmee ga je volgens het College mee in de redenering dat iemand die religieus is niet neutraal en onpartijdig kan handelen. En dat is een discriminerende aanname.

Bovendien wordt volgens het College de maatschappelijke participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen door deze eis aan het uniform geschaad, omdat vrouwen die een hoofddoek als religieuze plicht zien uitgesloten worden van beroepen waar het dragen van een uniform bij hoort.

Gemeenteraden nemen moties aan

Een aantal grote gemeenteraden, waaronder die van Utrecht, Amsterdam en Arnhem, namen recent moties aan waarin gepleit wordt voor het toestaan van religieuze uitingen bij boa’s. In reactie daarop nam de Tweede Kamer twee moties aan om het dragen van hoofddoeken door boa’s te verbieden. Minister Yeşilgöz schreef vorige maand dat zij de wens van de Tweede Kamer uit wil voeren in de vorm van een richtlijn die de neutraliteit van het boa-uniform vastlegt. Die stelt ze op in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Omdat gemeenten de werkgever van boa’s zijn, gaan zij uiteindelijk over hun eigen beleid op dit gebied. Yeşilgöz stelde in een commissiedebat dat zij “de gemeenten niet (gaat) vertellen hoe ze het moeten doen.”

Het College voor de Rechten van de Mens is bij wet ingesteld als de onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. In 2017 oordeelde het College dat de Nationale Politie een medewerkster discrimineerde door haar te verbieden een hoofddoek boven een uniform te dragen in een functie waarin ze via een videoverbinding aangiften opnam van burgers.

