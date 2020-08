College Amsterdam wil Ons’Lieve Heer op Solder redden

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam is hoogstwaarschijnlijk gered. De gemeente wil het museum rond de zeventiende-eeuwse schuilkerk in hartje Amsterdam, de komende vier jaar de gevraagde subsidie van zes ton per jaar geven.

“Wij vinden dit een unieke instelling, zowel qua plek als qua erfgoed”, motiveerde GroenLinks-wethouder Touria Meliani (cultuur) dinsdagmiddag dit voorstel aan de gemeenteraad. Ze zei dit net nadat ze een petitie had ontvangen om het museum te behouden die een kleine 16000 mensen hadden ondertekend.

De directeur van het museum, Birgit Büchner, reageerde opgetogen op het nieuws. “Dit is boven verwachting, dit is geweldig”, zei ze. Ze is met name blij dat het gemeentebestuur haar museum nu wil opnemen in de zogenoemde basisinfrastructuur van de stad. “Dat betekent dat het structureel onderdeel wordt van het erfgoed van deze stad. Het wordt nu goed geborgd in het culturele landschap”, aldus Büchner.

Veel protest tegen verlies subsidie

Het museum, een van de oudste van Amsterdam, kreeg onlangs te horen dat ze de komende vier jaar haar subsidie van zes ton per jaar verliest. Dit besluit van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) - naar eigen zeggen uit geldgebrek - leidde in de stad en daarbuiten tot een storm van protest. Want zonder de subsidie zou deze instelling grote kans lopen reeds volgend jaar te moeten stoppen, ook al omdat er vanwege corona nu veel minder bezoekers komen.

De directeur van het museum vreesde dat sluiting een groot verlies voor de stad zou zijn. “Hiermee gooit Amsterdam een essentieel deel van zijn eigen geschiedenis overboord”, zei ze in deze krant over het museum in het grachtenpand van de katholieke koopman Jan Hartman, die zijn zolder in 1661 liet inrichten als huiskerk. Dat was een schuilkerk, want katholieken mochten in dat door protestanten gedomineerde tijdperk alleen samenkomen als niemand het zag. In 1888 werd het pand een museum, vijf jaar geleden werd het met geld van de gemeente Amsterdam gerestaureerd.

Het college stelt de raad nu voor het museum te laten vallen onder de basisinfrastructuur van de stad. Ook dan is subsidie maar voor vier jaar gegarandeerd, maar er is bij de aanvraag geen ‘omweg’ nodig via het AFK. Wethouder Meliani wil het benodigde bedrag voor het museum halen uit het budget van het AFK. Ze benadrukt dat het museum met het geld weer basis heeft, maar dat het niet de tegenvallers wegens corona kan compenseren.

