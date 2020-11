Christenen zijn boos op het Sinterklaasjournaal vanwege fictieve plaats Kruisigem: ‘Schandalig, NTR!’

Aan ophef geen gebrek als het om het Sinterklaasjournaal gaat. Neem nou de al jaren durende discussie over de kleur van de Pieten in dit populaire tv-programma dat in aanloop naar het Sinterklaasfeest elke dag wordt uitgezonden. Nu het met de roetveegpiet op dat vlak wat rustiger lijkt, ontstond er in de week voorafgaande aan de intocht een Twitterrel over een mogelijke belediging van christenen door het Sinterklaasjournaal.

Vanwege de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kon van een ‘echte’ Sinterklaasintocht met duizenden zingende kinderen aan de kade, dit jaar geen sprake zijn. In plaats daarvan kwam Sinterklaas aan in een niet nader genoemde plaats. Woensdag werd nog het Limburgse ‘Kruisigem’ als mogelijke aankomstplaats genoemd.

Het Sinterklaasjournaal was gaan kijken in dit plaatsje dat niet op de officiële kaart van ons land te vinden is. Je zag een naambord met daarop ‘Kruisigem’, en daarnaast een kruisbeeld. ‘Als u het uitspreekt en ook het beeld erbij ziet, weet u wat er wordt bedoeld’, zegt CU/SGP-raadslid Willem-Jan Verdoes uit Zuidplas op Twitter. ‘Ik heb hier enorme moeite mee!’

In de uitzending van het #Sinterklaasjournaal was dit zichtbaar. Het fictieve plaatsje ‘Kruisigem’. Precies, als u het uitspreekt en ook het beeld erbij ziet, weet u wat er wordt bedoeld. Zwarte pieten kunnen niet, maar dit wel? Ik heb hier enorme moeite mee! #ntr #Kruisigem pic.twitter.com/sUBXv6qK2m — Willem-Jan Verdoes (@VerdoesWj) 12 november 2020

Hij is niet de enige. ‘Het plaatsje Kruisigem, spreek dat eens uit, dan krijg je “kruisig Hem!” Schandalig #ntr! Vandaag voor de laatste keer gekeken’, twittert Esther Simon. De verontwaardiging lijkt vooral uit orthodox-protestantse kringen te komen. Sommige kijkers uit die hoek boycotten het programma voortaan. ‘Tot groot verdriet van onze kinderen boycotten wij vanaf nu het #sinterklaasjournaal. Een misplaatste grap kunnen we hebben, maar als er expliciet gespot wordt met de kruisiging van de Here Jezus, gaat dat bij ons over de grens’, laat Dolf te Velde, universitair hoofddocent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen weten.

Twitteraars vragen zich ook af of het Sinterklaasjournaal ook dergelijke grappen over moslims en de islam zou maken. ‘Het volgende fictieve dorpje Mohammedanië?’, twittert Annet Bregman (‘Orthodox, recalcitrant, politiek geïnteresseerd’).

Het Reformatorisch Dagblad vroeg een reactie aan minister Slob die mediazaken in zijn pakket heeft. “Het is vervelend wanneer mensen zich gekwetst voelen”, liet een woordvoerder weten. “Kijkers kunnen met klachten terecht bij de omroep.” Die omroep, de NTR, laat aan dezelfde krant weten niet inhoudelijk te willen reageren op de ophef rond Kruisigem. Het is “beslist niet” de bedoeling van het Sinterklaasjournaal om mensen te kwetsen, zegt een woordvoerder. “Wie het programma kent, weet dat we al 20 jaar grappen maken over alles en iedereen, inclusief onszelf.”

