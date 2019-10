Christenen moeten een positieve voorhoede zijn tegen polarisatie, zegt de coördinator terrorismebestrijding

“Laat christenen een gideonsbende zijn”, zo luidt de oproep van Pieter-Jaap Aalbersberg. Met dat woord verwijst de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid naar het bijbelboek Rechters: een gideonsbende is een kleine, strijdbare groep mensen.

Christenen moeten een voorhoede vormen van “positief ingestelde burgers, die onverdroten voortgaan in een optimistisch streven naar maatschappelijke harmonie, met als kerndoel behoud van eenheid en verscheidenheid”, zegt Aalbersberg. De kerken moeten ‘het geluid van geloof, hoop en liefde volop laten horen’ en ‘stelling nemen tegenover polarisatie en uitsluiting’.

Aalbersberg doet zijn oproep donderdagavond tijdens de jaarlijkse Protestantse Lezing in de Koepelgevangenis in Arnhem, met als thema ‘Gestold wantrouwen: een onbedoeld effect van secularisatie?’

Pieter-Jaap Aalbersberg: ‘Wat zou het mooi zijn als christenen in wijken, dorpen, steden polarisatie een tegengeluid geven'. Beeld ANP

De oud-politiechef van Amsterdam ziet als coördinator terrorismebestrijding dat het wantrouwen in de samenleving toeneemt. Lange tijd was het wantrouwen ‘gestold en gecontroleerd’, zegt Aalbersberg: iedereen leefde in zijn eigen zuil. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam daar verandering in, door de steeds verder gaande individualisering en secularisering. Bij veel mensen maakte “het wantrouwen plaats voor stilzwijgende of ziedende woede, voor radeloosheid”, zegt Aalbersberg.

Kerken kunnen juist in deze tijd een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de sociale cohesie, vindt Aalbersberg. “Wat zou het mooi zijn als christenen zichtbaar in wijken, dorpen, steden polarisatie een tegengeluid geven. Zo zijn kerken ooit in Nederland ontstaan, als veilige plaatsen waar mensen konden schuilen.”

Aalbersberg is actief lid van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle. Vanwege zijn achtergrond en expertise is hij gevraagd voor de jaarlijkse lezing, licht Marloes Nouwens-Keller van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) toe. “Als er iemand een visie heeft op wantrouwen in de samenleving, is het wel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.”

Aalbersberg spreekt graag in het openbaar over zijn geloof. “Mijn geloof bepaalt mijn identiteit, dus daar spreek ik graag over”, schrijft hij op de site van de PKN. “Ik kan me ook voorstellen dat dat voor andere gelovigen een bemoediging kan zijn.”

Het is de derde keer dat de Protestantse Lezing gehouden wordt: de eerste editie was in 2017, ter ere van de viering van vijfhonderd jaar Reformatie. Vorig jaar werd de lezing gehouden door managementgoeroe Ben Tiggelaar.

