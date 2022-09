Christelijke zorgverzekeraar gaat ook abortus vergoeden na druk van buitenaf

Pro Life profileerde zich lange tijd met een ‘schone polis’ als dé verzekeraar van orthodox-christelijk Nederland. Maar daar komt per 1 januari een einde aan, nu de verzekeraar toch abortus, euthanasie, in-vitrofertilisatie en transgenderzorg gaat vergoeden.

Het einde van de schone polis is volgens directeur Jos Leijenhorst mede ingegeven door het inzicht dat ook christenen verschillend denken over het uitsluiten van vergoedingen. “Voor wie onze huidige polisvoorwaarden te zwartwit vindt, is er nu geen zorgverzekering met de christelijke hulp en services die wij wel bieden”, laat hij weten in een filmpje dat te zien is op de website van Pro Life.

Verder, onderstreept de Pro Life-baas: je kunt wel principieel zijn, maar het is nu eenmaal zo dat klanten ook al via de belasting meebetalen aan zorg en behandelingen die zij voor zichzelf afwijzen.

Af van de ophef

Van Leijenhorst erkent dat vanuit zorgverzekeraar het Zilveren Kruis druk is uitgeoefend. “We hebben hier negen maanden over gepraat.” ProLife is een label van Zilveren Kruis, dat op zijn beurt weer dochter is van zorggigant Achmea. De laatste wilde voor eens en voor altijd af van de ophef en rumoer rond de kleine christelijke verzekeraar. Pro Life telt 120.000 klanten.

Zo belandde Zilveren Kruis vorig jaar nog midden in een sociaalmediastormpje en stelde GroenLinks Kamervragen over het ‘discriminerende’ vergoedingenbeleid van Pro Life. Want voor zorgverzekeraars geldt dat ze in principe alle in de basisverzekering vastgelegde zorg moeten vergoeden.

Worsteling met levensvragen

Pro Life maakt evenwel gebruik van een uitzondering op de Zorgverzekeringswet, het gevolg van een met succes ingediend amendement van SGP en ChristenUnie tijdens de behandeling van de wet in 2004.

Leijenhorst houdt rekening met opzeggingen, maar benadrukt ook dat Pro Life zich als christelijke verzekeraar zal blijven profileren. Bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor mensen die worstelen met levensvragen, voor de ontwikkeling van speciaal informatiemateriaal, inschakeling van extra vertrouwensartsen of de ontwikkeling van zwangerschapsalternatieven voor ivf.

