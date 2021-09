Christelijk onderwijs bestaat niet

Kees Boele - Van zuil naar zout. Christelijk onderwijs in een seculier klimaat

KokBoekencentrum, 176 blz. € 17,99

★★★★

De schrijver

Kees Boele is voorzitter van het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen. Hij promoveerde in de economie en de theologie, vervulde diverse bestuurstaken aan onderwijsinstellingen, en publiceerde eerder het boek Onderwijsheid.

De thematiek

Wat maakt christelijk onderwijs nu echt christelijk? De docenten? De godsdienstlessen? De leerlingen? Een manier van onderwijs geven? En bestaat er zoiets als christelijk wiskunde-onderwijs? Om een antwoord op deze vraag te zoeken, geeft Boele in dit boek een historisch perspectief. Heel kort samengevat: ten tijde van de christelijke keizer Constantijn de Grote raakten kerk en staat verweven met elkaar, en werd het westerse onderwijs vanzelfsprekend christelijk. Dat bleef eeuwenlang zo, en pas in de moderne tijd werd het christelijke karakter diffuser en ook minder vanzelfsprekend. Tegenwoordig mogen scholen zich met een beroep op godsdienstvrijheid nog wel expliciet christelijk noemen, maar wat dat betekent, is minder duidelijk. Boele concludeert uit zijn eigen praktijk als onderwijsbestuurder in elk geval dat zaken als onderwijskwaliteit, pedagogische inzichten of managementstijlen niet fundamenteel anders zijn dan die op openbare scholen. Het huidige christelijk onderwijs is vooral een overblijfsel van die maatschappelijke constellatie waarin het christendom algemeen aanvaard was. Maar in de praktijk is het te weinig onderscheidend – want nee, er is niet zoiets als christelijke wiskunde. En daarom, concludeert hij, heeft het weinig toekomst. Dat betekent niet dat er niet zoiets bestaat als christelijke vorming. Maar Boele ziet meer heil in de methode van vóór Constantijn: in die tijd waren christenen net als nu in de minderheid. Hun christelijke vorming bestond uit stevige kerkelijke catechese en geloofsopvoeding in het gezin. Daarnaast droegen christen-docenten in het regulier onderwijs hun identiteit uit. In het laatste hoofdstuk toont Boele hoe dit aansluit bij de visie op christelijk onderwijs van de humanist Erasmus.

Centrale stelling

Christenen in de oudheid kozen er bewust voor geen scholen te stichten, maar zorgden voor aanvullend onderwijs en werden zelf docent op reguliere scholen. Volgens Boele is dat op termijn een veel vruchtbaarder aanpak dan het zoeken naar een ongrijpbaar idee als een ‘schoolidentiteit’. Individueel kunnen christen-docenten hun identiteit ook op openbare scholen vormgeven. Thuis en in de kerk kan de christelijke vorming dan aanvullend gestalte krijgen. Zo hoeven christenen zich niet uit de maatschappij terug te trekken in een eigen zuil, maar kunnen ze hun bijdrage leveren als ‘zoutend zout’.

Kenmerkende zin

“Ben je docent? Jeremia zou zeggen: Geef dan gewoon heel goed les, daar is op zichzelf niets christelijks aan. Zoek de vrede in de klas en in de school en bid voor je leerlingen, studenten en collega’s. Ben je leidinggevende? Geef gewoon goed leiding, ook daar is niets christelijks aan. (...) De laatste suggestie is deze: als u dan gedreven bent door christelijk onderwijs en daar ‘verstand’ van heeft, help dan vooral catecheten en christelijke ouders om hun christelijk onderwijs, de belangrijkste vorm ervan in een seculiere cultuur, beter gestalte te geven.”

Reden om dit boek niet te lezen

Het boek suggereert dat er lessen worden getrokken uit de voor-constantijnse tijd. Maar hoewel het historisch overzicht boeiend is, trekt Boele er meer conclusies uit dan zijn bronnen toelaten. Zo is er volgens hem weinig bekend over de rol van christelijke docenten aan heidense instellingen, maar hij gaat er voor het gemak vanuit dat die rol ‘zoutend’ was. Met name Erasmus, in een laatste hoofdstuk beschreven, helpt hem inhoudelijk verder.

Reden om dit boek wel te lezen

Dit boek geeft een verfrissende kijk op het christelijk onderwijs. Het is erg prettig dat Boele zich niet schrap zet in het debat over godsdienstonderwijs, maar met een open blik naar de samenleving probeert om de behoefte aan een stevige christelijke vorming wel serieus te blijven nemen. Boele heeft met dit boek een belangrijke voorzet gedaan; de vraag is nu of de kerk die taak op gaat pakken.

Lees ook:

Zolang artikel 23 geldt, wordt onderwijs geen grote gelijkmaker

Hoe leg je als minister aan vrijgevochten scholen en betrokken ouders brede maatschappelijke doelstellingen op?, vraagt Laura van Baars zich af. Reken maar dat uit het bijzonder onderwijs verzet komt tegen een driejarige brugklas.