Bruno Latour (1947-2022) leerde ons anders naar de werkelijkheid kijken

De Franse filosoof Bruno Latour zette het onderscheid tussen mens en technologie, en tussen mensen en niet-mensen, op zijn kop. Volgens Latour beïnvloeden alles en allen elkaar.

Hij gold als een van de belangrijkste denkers van onze tijd. Toen hij in 2020 de Nederlandse Spinozalens kreeg toegekend, prees de jury hem ‘als een van de eersten die technologie als maatschappelijke factor zag’. Hij kon de Spinozalens niet fysiek in ontvangst nemen, door de reisbeperking die de coronapandemie veroorzaakte, maar ook doordat hij ernstig ziek was. Zondag overleed hij, 75 jaar oud.

“Liever had ik het niet”, zei hij twee jaar geleden over zijn alvleesklierkanker, maar het is ‘slechts een minuut’ in het uur van de crises waarin we ons bevinden: het klimaat, biodiversiteit, de presidentsverkiezingen, gele hesjes en Covid-19.

Eigenlijk draaide zijn denken uiteindelijk om één vraag: Hoe komen we aan wetenschappelijke kennis? Jarenlang bestudeerde Bruno Latour hoe die tot stand kwam en legde zijn bevindingen vast in Laboratory Life (1979). Het boek waarmee hij zijn naam vestigde, verried Latours achtergrond. Hij had gewerkt in Ivoorkust waar hij – 26 en net gepromoveerd in de filosofie – doceerde aan een technische opleiding. In Laboratory Life beschreef hij als ‘wetenschapsantropoloog’ de gang van zaken in het laboratorium dat hij als een exotische stam bestudeerd had.

Waarheidsvinding is mensenwerk

Waarheidsvinding is geen koele, rationele arbeid, stelde Latour vast, maar mensenwerk, een sociale praktijk. Natuurlijk zijn er meetbare data, maar ook verbanden daartussen. Je mag je als wetenschapper niet verschuilen achter de neutrale registratie van de feiten.

Wetenschappelijke resultaten doorlopen verschillende stadia van acceptatie binnen het netwerk van wetenschappers en hun apparatuur, totdat ze uiteindelijk als algemene kennis worden aanvaard. Dat geldt ook voor wat doorgaans voor moreel neutraal wordt versleten, alles is ingebed in morele, sociale en culturele structuren. Het afzonderlijke individu is een illusie. Dat was een van de Lockdownlessen voor aardbewoners, zoals de ondertitel van zijn boek Waar ben ik? (2021) luidde.

Latours ideeën misten hun uitwerking niet. Hij zou het fundament onder wetenschappelijke kennis wegslaan en werd in het kamp van postmoderne waarheidsontkenners geplaatst. Ten onrechte, zei oud-Denker des Vaderlands René ten Bos in deze krant, Latour vond alleen dat we die kennis niet moesten verabsoluteren. “Maar hij is óók een pleitbezorger van diezelfde wetenschap. Hij ziet haar als een bron van de meest betrouwbare gegevens die we kunnen krijgen.”

Latour bedacht het Parlement van de Dingen

Bij de uitreiking van de Spinozalens werden enkele wedstrijden uitgeschreven om het denken van Latour artistiek te vertalen. De kunstprojecten concentreerden zich op het wad. Niet zo vreemd, want verbeeldingskracht en wetenschap hangen volgens Latour samen en juist in de waddenregio spelen twee typische Latour-fenomenen: de zorgen om het veranderend klimaat en het ‘Parlement van de Dingen’.

Dat parlement is een voorstel, een gedachte-experiment om af te rekenen met oude onderscheidingen als die tussen mens en natuur of mens en object. Latour bepleitte het toekennen van rechten aan dingen, die binnen een sterk op de mens gerichte wetenschap, of politiek, geen stem krijgen. In de kunstprojecten kwam dat idee terug. Een van de winnaars voerde een denkende container op die zijn vervuilende lading op de zeebodem was kwijtgeraakt.

Volgens Latour bezondigen klimaatsceptici zich aan de ‘rationele actietheorie’ – je kunt pas handelen als je álles onomstotelijk weet. Dat doen we in het dagelijks leven toch ook niet, betoogde hij.

Ook de natuur verdient een stem in onze democratie

Begin jaren negentig zette Latour duurzaamheid al op de agenda. Want ook de natuur verdient een stem in onze democratie. Hij greep daarbij terug op Gaia, een concept dat in 1969 was bedacht door James Lovelock en Lynn Margulis en waarin het ‘handelingsvermogen aan alle levensvormen’ toekomt – ook aan eencelligen. Al die vormen zijn een systeem van interacties. Zijn naam: Gaia, naar de Griekse oergodin aarde.

Dat idee sloot aan bij Latours eerder ontwikkelde Actor-netwerktheorie, kortweg ANT. Die illustreerde hij zelf mooi aan de hand van de ‘pasteurisering van Frankrijk’. Latour beschrijft in 1991 hoe niet Louis Pasteur, maar een netwerk van omstandigheden, mensen en dingen tot de ontdekking van microben leidde. Zonder onder meer een petrischaaltje, bloed, technici en natuurlijk het schaap waarop de inzichten werden getest, was die ontdekking er niet gekomen. Toch is er geen ‘Petristraat’, en wel overal in Frankrijk een ‘Rue de Pasteur’.

Latours ANT is volgens de Nederlandse filosofe Annemarie Mol geen theorie, want deze levert geen vast stramien voor het verklaren van de werkelijkheid. Denk bij ANT niet aan een systeem, schrijft Mol, maar aan een caleidoscoop, een blikverruimer waardoor onderzoekers ‘de wereld zien, horen, voelen, proeven’. Ook in die zin was Latour een pionier.

