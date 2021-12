Botje van Sint-Nicolaas wordt bijgezet in Amsterdamse basiliek

De feestdag van de heilige Sint-Nicolaas, bisschop van Myra, kent dit jaar een extra feestelijk tintje. Op 5 december wordt er een reliek bijgezet in de Basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam, de stad waarvan hij de patroonheilige is. Het is een menselijk botje dat volgens de overlevering van de goedheiligman was. Amsterdam krijgt het cadeau van de Abdij van Egmond, dat het object al zo’n duizend jaar in bezit heeft.

Rob Polet, de diaken van de Nicolaasbasiliek, is opgetogen. De schenking is een opmaat naar 750 jaar Amsterdam in 2023, vertelt hij, en tevens het startschot van het Nicolaasjaar. Hij hoopt dat de goedheiligman de komende tijd een meer centrale figuur zal worden voor de stad. “De fysieke aanwezigheid van het reliek kan daarbij helpen”, zegt Polet. “Met een reliek vereer je datgene wat de heilige belichaamt. Oude verhalen over hem worden opnieuw verteld.”

Logo, bier en kalender

Komende tijd wordt alles uit de kast getrokken om de heilige in het zonnetje te zetten: de Amsterdamse tatoeëerder Henk Schiffmacher ontwierp een logo voor het Nicolaasjaar. Er komt heus Nicolaasbier op de markt, net als een Nicolaaskalender. Ook heeft de basiliek een goed doel aangetrokken dat zich, geheel in de geest van Sint-Nicolaas, bekommert om meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting.

De heilige Nicolaas staat voor barmhartigheid, vertelt Polet. “In de geest van het evangelie gaf hij aan anderen zonder iets terug te verlangen, en zo kregen levens die waren vastgelopen een nieuwe kans. Als ik burgemeester Femke Halsema haar zorgen hoor uitspreken over de toenemende tweedeling, dan denk ik: we kunnen een verbinder als Sint-Nicolaas heel goed gebruiken.”

