‘Bomen kunnen zonder ons, maar wij kunnen niet zonder bomen’, klinkt het in de groene kerkdienst

Bomen in een kerk. Eigenlijk horen ze hier niet, zei theoloog Trees van Montfoort zondag tijdens een dienst in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Daar stonden 25 bakken met echte bomen, zelden vertoond in een godshuis, meende ouderling Alex Riemersma. Het kerkplein was veranderd in een groene oase.

Zo kreeg het begrip ‘groene kerk’ een wel heel concrete invulling. De gezamenlijke kerken van de Friese hoofdstad sloten zich aan bij het project Arcadia Bosk (Fries voor bos), dat vorige maand van start ging in Leeuwarden. Deze zomer ‘wandelen’ meer dan 1200 bomen over een afstand van drie kilometer door en rond de binnenstad. De exemplaren staan in grote bakken die door vrijwilligers in karretjes worden verplaatst. Het moet mensen aansporen tot een duurzamer leefwijze, om zo de natuur en de aarde minder te belasten.

Sprookjesachtige sfeer

De werkgroep Geloven in Leeuwarden van de gezamenlijke kerken zette een eigen groen programma op, met als vraag: ‘Hoe kunnen christenen respectvol met de aarde omgaan?’ Veel gemeenteleden vonden het onverwachte kerkelijk groen prachtig. “Het geeft een sprookjesachtige sfeer”, vond cantorij-lid Margreet Terpstra.

Hoe fraai ook, bomen horen buiten te staan, geworteld in de aarde, zei Van Montfoort. “Gelukkig worden deze bomen herplant. Maar ze staan hier nu om ons iets te leren. Bomen kunnen prima zonder ons, maar wij kunnen niet zonder bomen. Ze ademen, zodat wij kunnen ademen. Het zijn levende wezens net als wij.”

De mens belast de aarde, waardoor planten en dieren uitsterven, meent ze. “Als we God respecteren, kappen we wereldwijd geen bomen. Mensen maken veel kapot.”

Geen rentmeesterschap maar co-existentie

Van Montfoort schreef in 2019 het boek Groene theologie waarin ze ageert tegen eindeloze economische groei, die de aarde grote schade toebrengt. Ze zet vraagtekens bij het in christelijke kringen veel gebruikte begrip ‘rentmeesterschap’. Dat gaat volgens haar uit van de aarde als onroerend goed, dat gebruikt wordt door de mens en waar medeschepselen gereduceerd worden tot economische hulpbronnen. Liever spreekt ze van ‘co-existentie’: het samenleven van mensen en niet-mensen.

Dat duurzame keuzes horen bij het christenzijn is voor gemeentelid Anne Gert Marinus (64) vanzelfsprekend. Elke theologie is wat hem betreft groen. “Natuurlijk moeten we als christenen op de aarde passen en die goed bewaren.” Zelf draagt hij daar ook aan bij. “Wij zijn bijvoorbeeld zuinig met water. Douchen doen we maar vijf minuten en ook niet elke dag. En ik fiets naar mijn werk in Grou. Dat is 20 kilometer. Vlees eten we biologisch. Dan weten we dat het dier een goed leven heeft gehad.” Eet hij elke dag vlees? “Nee, twee dagen niet.”

Nieuwe kleren

Kerklid Antsje Tuinenga (46) is wel vegetariër en ook koopt ze zoveel mogelijk kleding tweedehands. “Vaak koop je uit gewoonte of gemak maar weer iets nieuws. Ik zoek vaak op vintagewebsites.” Als haar kinderen (15, 11 en 7) uit hun schoenen zijn gegroeid, koopt ze meestal wel nieuwe. “Die zijn toch wat merkgevoelig.”

Dat is ouderling Riemersma niet. Hij koopt zo weinig mogelijk nieuwe kleren. “Dat moest ik wel leren hoor. Dat je geen impulsaankopen meer doet.” Ook ging hij onlangs bewust niet met de auto maar met de trein op vakantie naar Duitsland. “Dat ging prima.”

De aarde goed achterlaten

Kerklid Wim Dullemond (78) pakt ook de trein voor een vakantie naar Barcelona. “Het is wel veel geregel, maar we schrokken van de CO 2 -uitstoot die je veroorzaakt met vliegen.”

Gemeentelid Sjoukje Visser (84) vindt dat de mensheid haar best moet doen om de aarde goed achter te laten. “Dat doe ik ook. Ik wil zo weinig mogelijk plastic afval produceren en zet de verwarming wat lager. Al moeten we ook weer niet te zuur leven.” Jeltje Hoogsteen (87) laat sinds kort ’s morgens de verwarming zelfs helemaal uit. “Ja, voor het klimaat. Maar ook omdat ik meevoel met de Oekraïners in oorlogsgebieden.”

