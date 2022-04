Blauwe rookwolken, rinkelende glazen; in Tunis doen ze alles wat in de ramadan verboden is

Wat beweegt Tunesiërs die niet meer aan de ramadan doen? ‘Zondigen doe je in het verborgene’, luidt een oud gezegde. Maar lang niet alle jongeren trekken zich daar nog iets van aan.

Zomaar een middag tijdens de ramadan in Tunis. Op het dakterras van restaurant La Dokkana House is het een gezellige drukte. Maaltijdbezorgers op scooters flitsen voorbij. Jongeren zitten rond een half afgeruimde picknicktafel en een fles Coca-Cola bij de ingang van het park De Japanse Tuin. Zo op het oog doen er dit jaar opvallend meer mensen openlijk niet mee aan het vasten tijdens de islamitische heilige maand.

‘Ik heb een rare, dubbele relatie met de ramadan’

Aan de rand van De Japanse Tuin is zelfstandig milieuonderzoeker Khouloud Ayari (27) neergeploft op een bankje in de schaduw, net achter de schommels. Met de ramadan heeft ze een ‘rare, dubbele relatie’, zegt ze. “Ik heb jaren niet gevast, maar nu ik weer thuis woon doe ik het wel. Uit respect én uit traditie. Ik ben gehecht aan de gezamenlijke vastenmaaltijd na zonsondergang, de iftar, en alles eromheen. Maar zonder religieuze overtuiging.”

Na het dolen over de veelal kale straten met hun deprimerende gesloten rolluiken voelt het groene, zorgvuldig aangelegde parkje in de buurt van de binnenstad als een baken van schoonheid. Op de achtergrond klinken tsjilpende vogels en spelende kinderen.

Toen Ayari een jonge tiener was, de eerste jaren dat ze meedeed aan de ramadan, stond haar geloof in God nog recht overeind. “Pas rond mijn achttiende kreeg ik twijfels. Het begon met teleurstelling in de islamitisch geïnspireerde partij Ennahda, omdat ze net als anderen ook politieke spelletjes speelden. In die tijd stopte ik met bidden. Ik deed nog wel mee aan de ramadan, maar puur vanwege de traditie. Op het moment dat ik zelfstandig ging wonen, hield ik op met vasten. In mijn vriendenkring deed niemand mee. Het voelde sneu in mijn eentje en ik zag het nut er niet langer van in.”

Tips voor restaurants die op zijn tijdens de ramadan

De niet-vasters in Tunesië hebben zich verzameld in een Facebookgroep met de naam Fater, schepping. Daar delen ze, lichtelijk provocerend, smakelijke voedselfoto’s en tips voor restaurants die open zijn tijdens de ramadan. Het past in een trend onder jongeren, die het islamitisch geloof langzaamaan vaarwel zeggen. In 2019 bleek uit onderzoek van de Arab Barometer, een initiatief van twee Amerikaanse universiteiten, dat in Tunesië 45 procent van de jongeren tussen 18 en 29 zichzelf ‘niet religieus’ noemt. In de tien andere onderzochte Arabische landen was dat gemiddeld 18 procent.

Het zijn cijfers die stroken met het zelfgeboetseerde imago van Tunesië als ‘liberaalste’ land van de Arabische regio. Tunesië was het Arabische land dat bijvoorbeeld in 1956 polygamie afschafte en vrouwen het recht op echtscheiding gaf. In 2017 werd hier een atheïstenvereniging opgericht: een zeldzaamheid in de Arabische regio.

Atheïst noemt Ayari zichzelf niet. “Of God bestaat weet ik niet. Maar het idee dat je het goede doet om in het paradijs te komen, staat haaks op het onbaatzuchtige geloof van mijn ouders. Mijn ‘God’ is goed zonder bijbedoelingen. Een God van straffen en belonen is niet mijn ding. Ik zoek naar zuiverheid in mijn relaties.”

‘Het kan zijn dat God niet bestaat’

Bedachtzaam en analytisch als ze is, confronteert de onderzoekster haar gesprekspartners met lastige wedervragen. Ook haar ouders, zegt ze. “Zij weten hoe ik erover denk. Ik zeg weleens dingen als ‘het kan zijn dat God niet bestaat’. Mijn oudste zus rookt en ze vast niet. Dat vinden ze lastig, maar het wordt geaccepteerd.”

Maar al laten Tunesiërs zich graag voorstaan op hun openheid en tolerantie, niet iedereen ervaart dat zo. Progressieve jongeren beklagen zich erover dat achter die façade een benepen en conservatief land schuilgaat. ‘Waarom zegt men dat Tunesiërs schizofreen zijn?’, kopte webmagazine HOA onlangs. Die term wordt vaak gebruikt om de gespletenheid tussen conservatisme en progressiviteit aan te duiden. ‘Waarom wordt artikel 6 van de Grondwet, dat de vrijheid van geweten en godsdienst garandeert, in de praktijk niet toegepast?’

Ayari knikt instemmend. “In wezen zijn Tunesiërs erg conservatief. Niet vasten is ‘not done’. Wij hebben er een gezegde voor: ‘Als je wil zondigen, doe je dat in het verborgene’.”

Afgeplakte ramen bij cafés

Symbolisch daarvoor zijn de cafés in de binnenstad van Tunis die stiekem klanten ontvangen achter met kranten afgeplakte ramen. Midden in café The Wood, in een zijstraatje in het centrum, zit architectuurstudent Khairi Najjar. Hij denkt wel te weten waar de vermeende schizofrenie van Tunesiërs vandaan komt. “We weten niet meer wie we zijn: Berber, Arabier of moslim. Door de sociale media en al die stomme soaps worden mensen steeds dommer. Religie werkt ook zo. Mensen zijn zo bezig met wat wel en niet mag, dat er geen tijd overblijft om na te denken. Het geloof is een middel om mensen in het gareel te houden.”

Afgeplakte ramen van een café in de binnenstad van Tunis. Beeld Lofti Ghariani

Blauwe rookwolken, rinkelende glazen en zwoele jazzmuziek: hier wordt alles gedaan wat tijdens de ramadan verboden is. Precies de reden dat deze dertiger, met zwarte paardenstaart en tatoeages op zijn armen, in The Wood vertoeft. “Ik ervaar de ramadan als een zware straf”, zegt hij. “Het is absurd: eten en drinken zijn normale menselijke behoeften, maar als je weigert te vasten loop je in sommige wijken het risico in elkaar geslagen te worden.”

Najjar groeide op bij ‘heel streng islamitische ouders’, maar zwoer in de puberteit het geloof af. “Ik verhoud mijzelf tot andere levende wezens, niet tot een of andere mythische figuur. Mijn ouders snappen het niet. We kunnen geen kant op met elkaar.”

Luidruchtig ontspint zich aan een naburig tafeltje een discussie over vasten, discipline en de vraag of Tunesische jongeren nog gelovig zijn. Najjar windt zich op. “Zogenaamd gaat de ramadan over voelen wat het is om arm te zijn, maar mensen eten twee keer zoveel en gooien ongelooflijke hoeveelheden voedsel weg. Je reinste verspilling.”

‘Iedereen zit naar elkaar te loeren: wie rookt, drinkt of eet?’

Net als we in het schemerachtige licht van de late namiddag The Wood verlaten, dreigt een burenruzie op de balkons aan weerszijden van de straat te ontaarden in een grove scheldpartij. Misschien een geval van ‘H’schichit’, oftewel het ‘ramadansyndroom’: overgevoeligheid en chagrijn door hongergevoel.

Serener is het in de bonte villa van lhbti-organisatie Mawjoudin, ‘Wij bestaan’, vlakbij het zakencentrum van Tunis. Bloeiende sinaasappelbomen en traditionele mozaïekbankjes fleuren de kale tuin op. Maar de gebruikelijke clubbijeenkomst van de avond ervoor liep teleurstellend af, vertelt Mawjoudin-voorzitter Ali Bousselmi. “We waren zeker niet luidruchtiger dan anders, maar ineens kwamen de buren klagen. Ze kunnen ons onmogelijk gehoord hebben, maar tijdens de ramadan zijn mensen prikkelbaarder en conservatiever dan normaal.”

‘Sociale hypocrisie’, analyseert Bousselmi, die vanuit zijn werkkamer op de bovenste verdieping uitzicht heeft over de daken van de binnenstad. “Iedereen zit naar elkaar te loeren: wie rookt, drinkt of eet? Idioot, mannen die buiten de ramadan hun vrouw slaan, gedragen doen nu ineens poeslief.”

Ali Bousselmi, voorzitter van de lhbti-organisatie Mawjoudin, ‘Wij bestaan’. Beeld Lofti Ghariani

Een kwestie van respect

Bousselmi komt uit een niet-religieuze familie. Het is in zijn omgeving met de ramadan net als tradities als Kerstmis en Pasen in West-Europa: ieder viert het op zijn eigen manier. “Mijn grootouders van beiden kanten waren wel moslim, maar deden niet aan de ramadan. Mijn vader heeft nooit gevast, mijn moeder en mijn tante af en toe. Zo gaat het ook in mijn vriendenkring. Gisteren ben ik nog samen met een vriendin die wel vast een sandwich gaan halen. Het is een kwestie van respect.”

Op zijn bureau staat een schoteltje met resten van een chocoladegebakje. Vasten doet hij al tien jaar niet meer. “Voorheen af en toe wel, maar ik ben afgeknapt op de hypocrisie eromheen. Eerst was ik deïst – iemand die wel gelooft, maar daar op een eigen manier vorm aan geeft – en tegenwoordig geloof ik helemaal niet meer. Ik sta voor mijn overtuigingen.”

