Bisschoppen VS sturen aan op botsing met Biden

De meerdaagse bisschoppenconferentie besprak deze week een herderlijk document over ‘de geschiktheid om de communie te ontvangen’. De strekking ervan is dat katholieke politici met liberale opvattingen over ‘pro life’-kwesties, zoals abortus en euthanasie, het recht op het sacrament verspeeld hebben.

Begin mei probeerde het Vaticaan de dadendrang van behoudende Amerikaanse bisschoppen te dempen. De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer vroeg de conferentie de besluitvorming te vertragen. Niet omdat progressieve opvattingen over medisch-ethische kwesties toegestaan zouden zijn, maar omdat er ook andere beletsels kunnen zijn om de communie te mogen ontvangen, zoals schendingen van de sociale leer van de kerk.

President blijft welkom

Tijdens de online conferentie bleek hoe verdeeld de katholieke kerk in de VS is. Conservatieve bisschoppen wezen op gelovigen die in de war waren: hoe kan de kerk, die tegen abortus is, het toestaan als een katholieke president ‘de radicaalste pro-abortusplannen in de geschiedenis‘ propageert? De progressieve vleugel van de kerk waarschuwde juist voor de ‘destructieve gevolgen’ die instemming met het document zou hebben. Daarin is een passage opgenomen over het scherp aanspreken van katholieke politici als ze de kerkleer rond onder meer abortus aan hun laars lappen.

Biden, actief kerkganger, zegt zelf tegen abortus te zijn, maar die opvatting niet wettelijk op te willen leggen.

De komst van het kerkelijke document is met 168 stemmen voor en 55 tegen aangenomen. In november vergadert de conferentie er opnieuw over. Of Biden daarna zal worden vermaand of zelfs geweerd om zijn progressieve ‘pro choice’-koers, is twijfelachtig. Bisschoppen mogen zelf beslissen of ze gelovigen de communie gunnen. De aartsbisschop van Washington, waar Biden ambtswoning het Witte Huis staat, heeft al laten weten dat de president welkom blijft.