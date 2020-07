Bisschoppen verliezen invloed aan de Radboud Universiteit

De rooms-katholieke bisschoppenconferentie heeft sinds dinsdag minder invloed op het reilen en zeilen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De rechter heeft bepaald dat de universiteit zelf leden van de raad van toezicht mag benoemen, toestemming van de bisschoppen is daarvoor niet langer vereist. Die vonden dat de kandidaten die het bestuur voordroeg niet katholiek genoeg waren.

Maar wat is katholiek precies? Op die vraag liepen gesprekken steeds stuk, zegt Loek Hermans, voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), die blij is met het besluit van de rechter. “We weten allemaal dat het aantal katholieken dat leeft volgens de normen die de bisschoppen hanteren, mensen die voor de kerk zijn getrouwd, die hun kinderen hebben gedoopt en die regelmatig naar de kerk gaan, steeds kleiner wordt. Uit die kleine vijver opvolgers vinden voor een organisatie met 15.000 werknemers, dat ging gewoon niet meer.”

De SKU houdt toezicht op de Radboud Universiteit en het Radboudumc, het universitair medisch centrum. De stichting wil al jaren nieuwe bestuursleden aanstellen. Daarvoor was toestemming nodig van de bisschoppen, zij moesten de kandidaten eerst goedkeuren. Sinds 2014 zijn meerdere aspirant-bestuursleden door de bisschoppen afgewezen, omdat zij niet aan hun criteria voldeden. Eén functie is daardoor sinds 2016 niet ingevuld, en zittende leden moeten noodgedwongen langer aanblijven. Nu krijgt de SKU de vrije hand, ook mogen zij zelf beslissen wie er in de nieuwe raden van toezicht komen van de universiteit en het Radboudumc, die gedeeltelijk uit elkaar gaan.

Hoe is het mogelijk dat de rooms-katholieke kerk anno 2020 nog zo’n grote vinger in de pap heeft bij een instelling die door de staat wordt betaald? Dat is historisch zo gegroeid. De Radboud Universiteit, en ook Tilburg University, zijn opgericht als katholieke onderwijsinstellingen met nauwe banden met de kerk. Als bijzondere onderwijsinstelling worden die ook door de overheid gefinancierd. Tot een paar jaar geleden leverde dat weinig problemen op, hoewel ook in Tilburg kandidaat-bestuursleden werden geweigerd.

De bisschoppenconferentie wil nog niet reageren. Volgens Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Leuven, zijn de bisschoppen verdeeld over de kwestie. “Een deel vindt dat de onderhandelende bisschoppen te ver zijn gegaan, geen blijk hebben gegeven van de gevoeligheden in de academische wereld, of besef hebben getoond van de tijdsgeest in een seculier land. Ze vinden het jammer dat ze straks een mogelijkheid minder hebben om de schoonheid van het katholieke geloof en de meerwaarde van de katholieke identiteit te laten zien.”

Volgens Loek Hermans hoeven de bisschoppen niet bang te zijn dat de katholieke identiteit van de universiteit verloren zal gaan. “Die staat bij ons hoog in het vaandel, we moeten onze oorsprong blijven benadrukken. We openen promoties en plechtigheden nog altijd met een gebed, en we hebben een studentenkerk. We willen ons niet losmaken van de kerk, we willen alleen een andere manier van besturen.”

