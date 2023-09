Bij Christelijke studentenvereniging Ichthus gaat geloof boven feesten. ‘Het is hier gezellig terwijl niemand dronken is’

Een nieuwe lichting eerstejaars maakt zich op voor het studentenleven. Zo ook bij de christelijke studentenvereniging Ichthus in Nijmegen. Wat bindt hen?

De plafondlampen werpen een vriendelijk licht over de ongeveer zestig aanwezigen in het bijzaaltje van de Maria Geboortekerk in Nijmegen. In groepjes van zeven zijn ze verspreid over verschillende tafels met daarop bekers cola en Fanta. Op deze dinsdagavond leren de nieuwste leden van de christelijke studentenvereniging Ichthus elkaar kennen. En nemen ze de tijd voor hun geloof: een deel van de avond is ingeruimd voor praise and prayer.

Haastig eten de studenten hun maaltijd, die uit rijst, avocado, tomaten, wortels en bonen bestaat. In het zaaltje bespreken sommigen eredivisie-uitslagen, worden nieuwkomers voorgesteld door ouderejaars en klinken er lachsalvo’s.

Vals zingen

Lenneke van Boekel (18), eerstejaarsstudent psychologie, maakt een opgetogen indruk. Glunderend en met expressieve handbewegingen vertelt dit nieuwe Ichthus-lid over haar woonplaats, Veenendaal, en de evangelische kerk Mozaïek die ze wekelijks bezoekt. “Het is vrij modern. Er wordt gehecht aan muziek, lichtshows en een groot podium. Het is een tikkeltje Amerikaans,” zegt ze. “Vroeger zat ik bij een gereformeerde kerk, dat is me te sober. Bovendien is het vals zingen van psalmen daar eerder regel dan uitzondering.”

“Laatst had ik mijn introductieweek, ik voelde me daar soms anders dan mijn studiegenoten. In tegenstelling tot de meeste eerstejaars drink ik niet, drugs zijn al helemaal niet aan mij besteed. Op feestjes was ik daardoor meer toeschouwer dan deelnemer. Ik zag hoe anderen in een roes van verdovende middelen terechtkwamen, een wereldje vormden waar ik geen deel van uitmaakte,” legt ze uit.

“Heel veel deed het me niet, eigenlijk. Ik vond het leuk voor hen, ik geloof dat je moet doen waar je gelukkig van wordt. Voor mij is het alleen niets, dat losbandige.”

Een typisch studentikoos leventje

Aan tafel wordt instemmend geknikt. “Dat heeft denk ik niet eens te maken met het christendom, de Bijbel legt geen verbod op drank. Ik voel zelf gewoon weinig voor wilde feesten, drank en drugs”, vervolgt Van Boekel.

Ze bijt op een stukje wortel en lijkt even in gedachten verzonken. “Oké, in Veenendaal, een christelijke gemeenschap, wordt zo’n typisch studentikoos leventje ontmoedigd. Ik zal wel wat van die normen hebben overgenomen. Ik denk alleen niet dat ik er honderdtachtig graden anders over zou denken als ik geen christen geweest was. Ik kan me moeilijk voorstellen dat mijn voorkeuren, wie ik ben, volledig bepaald zijn door de omgeving waarin ik ben opgegroeid.”

Dan wordt aangekondigd dat de tweede ronde begint. Met een leeg bordje in de aanslag stappen drie van Van Boekel tafelgenoten richting de keuken. “In het groepje waarmee ik optrok tijdens de introductieweek was ik de enige christen. Toen ik hen vertelde in God te geloven, kreeg ik positieve reacties. Ze stelden vragen, leken geïnteresseerd, dat deed me goed. Ik voelde me gerespecteerd,” zegt Van Boekel.

“Er waren ook minder leuke opmerkingen, iemand zei me bijvoorbeeld dat ik als christen vast alle ongelovigen en niet-witte mensen haat. Ik was in shock, in de Biblebelt had ik nog nooit zoiets gehoord. Ik dacht, wat een onwetendheid, hoe kom je hierbij? Toen realiseerde ik me nog het meest dat ik me in een andere omgeving bevond. Misschien is het ergens goed dat ik word geconfronteerd met levensstijlen of opvattingen die niet de mijne zijn. Zo verbreed ik mijn horizon.”

Mensen die vertrouwd aanvoelen

“Tegelijk”, zegt ze, “ben ik bij Ichthus gegaan omdat ik het prettig vind om me te omringen met christenen; mensen die dezelfde God hebben, met wie je kunt praten over de invulling van het geloof. Het zijn mensen die vertrouwd aanvoelen in een stad die soms wat vreemd is.”

Alle borden zijn leeggegeten, de tafels schoongeboend. De band, bestaande uit Ichthus-leden, maakt zijn opwachting. Door het zaaltje schallen opbeurende klanken, waarin dankbaarheid aan God bezongen wordt.

De Ichthus-leden nemen de tijd voor hun geloof tijdens de introductiedagen. “Ik merk dat ik hier goed kan praten over geloof, over de Bijbel en contact met God. Ik hoef mezelf hier niet uit te leggen of te verantwoorden,” zegt de 19-jarige Ilse Kooij. Beeld Koen Verheijden

Het opwekkingslied God, ik adem van u te zingen is in een jazzy arrangement gegoten. In grote getale staan de studenten op. Ze zingen uit volle borst, al dansen ze voorzichtiger. Hun heupen bewegen zachtjes heen en weer. Anderen ogen nog wat aarzelender; friemelend aan hun neusvleugels of riemlusjes, turen ze in de verte.

Studiestress en stereotyperingen

Een paar nummers en een uiteenzetting over Bijbelse feesten later, krijgen de aanwezigen een keuze voorgeschoteld. In de kelder is er gelegenheid om te bidden, op de begane grond kun je kletsen of tekenen. Na deze mededeling loopt ongeveer een derde de trap af. Op de begane grond worden persoonlijke gesprekken gevoerd. Studiestress blijkt een populair gespreksonderwerp, net als stereotyperingen rondom het christendom.

Student ergotherapie Lieke Oostdijk (18) uit Rotterdam deelt een tafeltje met Ilse Kooij (19) uit Ede, die geneeskunde studeert. Beiden zijn eerstejaars en lid van de Nederlandse Geformeerde Kerk. “Ik vind het prettig om bij Ichthus te zijn, met gelijkgestemden. Ik merk dat ik hier goed kan praten over geloof, over de Bijbel en contact met God. Ik hoef mezelf hier niet uit te leggen of te verantwoorden,” zegt Kooij.

“Omgeven door een grote seculiere meerderheid zou ik bijvoorbeeld niet zo snel publiekelijk bidden, dat deed ik ook niet tijdens de introductieweek; het is ongemakkelijk om je geloof uit te dragen als je sterk in de minderheid bent. Je wilt niet anders zijn, niet raar worden aangekeken.”

Ilse Kooij richt een warme blik op haar omgeving, jongeren die heel gewone jeans, sneakers en trendy motiefjes dragen. “Mijn studiegenoten reageerden respectvol toen ik aangaf christen te zijn. Toch denk ik dat veel niet-christelijke studenten vooroordelen hebben, dat ze denken dat je ouderwets of saai bent als je in God gelooft. Dat is stom en bovendien onwaar.”

Snuffelen

“Kijk om je heen”, zegt Kooij. “Het is hier gezellig terwijl niemand dronken is. In tegenstelling tot een groot deel van studerend Nijmegen, putten Ichthus-leden hun geluk niet zozeer uit alcohol, maar uit het geloof, en begrip voor elkaar. Die houding bevalt me wel, ik hoef niet iedere avond aan de zuip.”

Lieke Oostdijk knikt. Al zegt ze een klein beetje te willen gaan snuffelen aan een typisch studentenleven. “Ik ben van plan om wat meer feestjes te bezoeken tijdens mijn studententijd, gewoon om het te ervaren. Zo weet ik in elk geval hoe het eraan toegaat, weet ik precies waar ik nu mijn bedenkingen bij heb.”

Een half uurtje later komt de hele groep bijeen, de aanwezigen verzamelen zich in een grote kring. Er wordt een oproep gedaan om persoonlijke ontboezemingen te doen, te zeggen wat je dwarszit of juist te vertellen over leuke dingen. Er blijkt veel animo te zijn. Omstebeurt lopen de studenten naar het midden om hun verhaal te doen. Zware thema’s als lichamelijke ziektes en studiekeuzestress worden in de groep gegooid, anderen kijken begripvol toe.

Studenten zingen mee met bijbelse nummers, gespeeld door de band van Ichthus. Beeld Koen Verheijden

“We zijn een persoonlijke vereniging. Iedereen kent en vertrouwt elkaar,” zegt voorzitter Maria de Bruijn (22) na afloop van de sessie.

“Ichthus is in basis christelijk, we zijn niet specifiek protestant of katholiek. In principe is iedereen hier welkom,” zegt ze. “Zo komen er een paar lhbti-plussers naar Ichthus-activiteiten, maar zijn er ook leden die geloven dat seksualiteit iets is tussen man en vrouw.”

Ze houdt een pauze, lijkt haar woordkeuze te overdenken. “Een probleem is het niet, er zijn geen conflicten doordat we die kwestie niet vaak bespreken. Dat zou alleen maar ruzies en ongemak teweegbrengen.”

Een beetje anders

Inmiddels is de borrel, het laatste deel van de avond, aangebroken. Uit de boxen klinkt Dancing Queen. De discoklassieker van Abba krijgt de aanwezigen nog niet aan het dansen. De Ichthus-leden babbelen met elkaar, houden vaak een bekertje fris vast. Een enkeling drukt een flesje Schultenbräu tegen de lippen.

“Bij andere studentenverenigingen zouden mensen uit hun plaat gaan,” lacht Jorinde Immink (22), samenstelster van de afspeellijst. “Bij Ichthus doen we sommige dingen gewoon net een beetje anders. We zijn studenten, maar niet studentikoos.”

Lees ook:

Van christelijk naar multireligieus: hoe de VU zo populair werd onder moslims

Op de Vrije Universiteit lijkt de geschiedenis zich te herhalen. In de vorige eeuw zette ze de emancipatie voor de gereformeerden in gang, nu doet ze dat ook voor de islamitische gemeenschap.