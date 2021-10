Bij Ajacied en international Jurriën Timber (20) gaat de Bijbel altijd mee in de voetbaltas

Jurriën Timber (20) is voetballer van Ajax en het Nederlands elftal. Afgelopen zomer debuteerde hij op het Europees kampioenschap als basisspeler met Oranje. Sindsdien kwam Timber zes keer uit voor de nationale ploeg. Samen met zijn eveneens voetballende broers woont hij bij zijn moeder in Utrecht. Elke zondag bidt zijn moeder voor de sportprestaties van alle Timbers.

“De Bijbel heb ik altijd bij mij. Of ik nu naar het Nederlands elftal ga of naar uitwedstrijden met Ajax, hij zit in mijn tas. Voor iedere wedstrijd die ik speel lees ik standaard hetzelfde stukje uit de Bijbel, Psalm 91. Dat gaat over Gods bescherming en geeft mij het gevoel dat er iets over mij waakt, iemand achter mij staat. Overal waar ik ga.

“Ik heb de Psalm gekregen van mijn moeder. Ze zei: ‘Lees dit voor iedere wedstrijd, het zal je kracht geven’. Sindsdien doe ik dat en het brengt succes. Er zijn wel eens dagen dat ik de Bijbel vergeet, maar dan lees ik de Psalm gewoon op mijn telefoon. Ik sla het ritueel nooit over. Nu ik ouder word, ga ik steeds meer zelf met de Bijbel aan de slag, misschien omdat ik ’s zondags nooit mee kan naar de kerk. Mijn moeder bidt wel iedere week voor mij en daarnaast kijk ik kerkdiensten terug op You­Tube. In de vakantieperiode probeer ik mijn afwezigheid in de kerk een beetje in te halen.

Leven als Jezus

“Ik neem zoveel mogelijk dingen mee uit de Bijbel en probeer te leven zoals Jezus deed, al is dat soms niet makkelijk. Ik heb ook dingen gedaan waarvan ik achteraf dacht: dit is niet goed, zo hoort het niet.

“In een topsportomgeving zijn niet veel spelers gelovig, maar bij Ajax en het Nederlands elftal zijn wel jongens met wie ik over de Bijbel spreek. Cody Gakpo van PSV bijvoorbeeld, of hier in Amsterdam met Terrence Douglas van Jong Ajax. We hebben het over verzen of filmpjes die we hebben gezien. Over het algemeen ben ik iemand die dingen liever voor zichzelf houdt, maar het geloof delen is ook wel fijn. En misschien kan ik sommige jongere jongens ook wat meegeven. Ik denk dat het geloof meer mensen in de sportwereld kan helpen.

“Mijn Bijbel heb ik lang geleden gekregen van mijn tante en nooit meer ingeruild. Het is de makkelijke versie, want ik vind dat een Bijbel goed te begrijpen moet zijn. Toch is het niet zo dat dat de boodschap van de Bijbel afhankelijk is van de taal. Je zult je altijd moeten verdiepen in de tekst voordat je kunt begrijpen wat er staat. In die zin denk ik dat de nieuwe Bijbelvertaling een goede zaak is. Want het kan best lastig zijn, die Bijbel. Als een nieuwe vertaling mensen kan helpen zich in de Bijbel te verdiepen, is dat alleen maar mooi. Zo komt de boodschap uiteindelijk beter over.”

Mijn Bijbel

