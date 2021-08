Bidden voor een betere sfeer in het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer: ‘Ik bid dat God formateur mag zijn en Zijn wil uitkomt’

De gebedswandelingen, van maandag 16 tot en met zondag 28 augustus, beginnen om acht uur bij de goudkleurige ingang van het nieuwe complex, waar de Kamerleden zes jaar zullen blijven. In zo’n tien minuten loopt de groep bidders de ronde. Na afloop blazen ze op de ramshoorns die ze meedragen en bidden ze met elkaar voor een overheid die trouw is aan God. “Uiteindelijk regeert de almachtige God en zijn wij Zijn dienaren”, zegt Bruins, die benadrukt dat hij daarbij de democratie respecteert en erkent dat de Kamerleden het volk vertegenwoordigen.

Wie in elk geval elke avond meeloopt, is Johan den Hartogh. Hij is mede-initiatiefnemer en oprichter van gebedshuis Justice House of Prayer. Den Hartogh: “Hoe mooi is het om de werkplek van Kamerleden te zegenen voordat ze aan de slag gaan na het reces?”

Soms merkte hij de afwezigheid van God op het Binnenhof, vertelt hij. Dat Tweede Kamergebouw werd niet ingewijd met zo’n gebedswandeling. “Er hing daar soms een bedrukkende atmosfeer, zoals in een ruimte waar net ruzie is geweest.” Daarom wil Den Hartogh het nieuwe gebouw zegenen. “Ik hoop dat hier aan het licht komt wat in duistere achterkamertjes gebeurt.”

'Dat God formateur mag zijn’

Waar bidden de twee mannen deze week voor? Bruins: “Voor eenheid in ons land. Voor wijsheid in besluitvorming en voor de volksvertegenwoordigers. Zij hebben een zwaar vak en verdienen onze gebeden.” Den Hartogh: “Ik bid dat God formateur mag zijn en Zijn wil uitkomt.”

Dit is niet de eerste keer dat Den Hartogh voor de politiek bidt. Al elf jaar wijdt hij elke dinsdag zijn gebed aan individuele Kamerleden of aan wetgeving rondom mensenhandel, prostitutie, abortus of euthanasie. “Ik vraag God dan om een goede wet, die levens beschermt, in welke fase ze ook verkeren.”

Hoeveel mensen zullen deelnemen, weten de initiatiefnemers nog niet. Ze verwachten in elk geval elke avond tien mensen, die ze oproepen via Den Hartoghs gebedsgroep en de achterban van Bruins. “Iedereen is welkom, maar niet iedere christen voelt zich comfortabel bij deze activiteit”, zegt Bruins, die zelf zes jaar Kamerlid was. “Veel van hen zijn gewend thuis of in de kerk te bidden. Niet op straat.”

‘Het werkt niet als een toverstokje’

Wanneer is de actie geslaagd? Daar moet Bruins even over nadenken. Uiteindelijk: “Weet je, een gebedswandeling werkt niet als een toverstokje. God is altijd en overal aanwezig. Het is al geslaagd.”

Bruins vertelt dat de bidders met een Bijbels verhaal in hun gedachten zullen lopen. In dat verhaal loopt het Israëlische volk zeven dagen lang een gebedswandeling rondom Jericho. Op dag zeven stort de muur van de stad volledig in. Het volk neemt de stad over, vernietigt alles en doodt iedereen. Bruins lacht om deze vergelijking. “Het heeft nogal een brute afloop, inderdaad.” De referentie is bedoeld met een knipoog, zegt Bruins. “Als christenen zijn we in de minderheid. We moeten toch een beetje om onszelf kunnen lachen.”

