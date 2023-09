Bidden tijdens de eerste klimaatdienst: ‘We zijn allemaal medeschuldig aan milieuvervuiling. ​O God, vergeef ons’

De klimaatdienst is nog maar net begonnen, of de eerste bezoekers krijgen tranen in hun ogen. “De minuut stilte, die raakt me,” zegt Lysanne van de Kamp (32) uit Ede. En dan moet de emotionele muziek nog komen.

Van de Kamp zit in de organisatie van de bijeenkomst. Die voorziet in een behoefte: de grote Haagse Triumfatorkerk zit vol. “Hier voel ik de eenheid", zegt Van de Kamp, die ook de keerzij kent: klimaatactivisme polariseert. Want het zou politiek de kerk binnenhalen, en links zijn.

Zaterdagochtend, 10 uur. Buiten staan de politieauto’s en ME-busjes al klaar voor de naderende klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de A12. Binnen leidt de Zwolse predikant Jeroen Sytsma de klimaatdienst, in lichte broek en korte hemdsmouwen.

De dienst is XR-light; de kerkgangers delen de klimaatkritiek van XR, maar gaan zelf het asfalt niet op. Een aantal van hen sluit zich straks wel aan bij de ‘steundemonstratie’, eentje die geen wet overtreedt. Ze hebben de protestspullen al bij zich - een vader en dochter uit Gouda met kartonnen bordjes waar ‘Geef mij ook een toekomst’ op staat, een man op leeftijd met een gele sjerp met ‘Klimaatwaker’ erop.

Schuld belijden

Dominee Sytsma ziet parallellen tussen klimaatcrisis en kolonialisme. “We hebben van de fossiele bronnen geprofiteerd, zijn er rijker van geworden, net als van de slavernij. Laten we onze schuld belijden en snel veranderen.” In zijn gebed zegt hij dat ‘iedereen hier heeft bijgedragen aan de milieuvervuiling. We zijn allemaal medeschuldig. ​O God, vergeef ons.’

​Het woord ‘schuld’ valt geregeld. Met het spoken word-optreden van de ‘Droominee’ ​- artiestennaam van Rik Zutphen - krijgt de dienst een lichter, festivalachtig tintje. “Je gin​g van rentmeester naar meester in het rennen​”.

“Die vind ik gaaf”, zegt Tijs (12) uit Utrecht over de Drominee. Hij ontvouwt alvast zijn groene vlag met het logo van Extinction Rebellion erop. Na de dienst gaat hij voor de tweede keer naar de steundemonstratie, met zijn moeder.

Klimaatrouw

Tijs kan af en toe ‘wanhopig’ worden van de klimaatellende. Dat soort gevoelens herkent Lysanne van de Kamp. “Schuldgevoel. Maar vooral rouw, klimaatrouw. Die ervaar ik hier, op deze spirituele plaats. Ik rouw om de schade aan de Schepping, het verlies van biodiversiteit. Om mensen in het Zuiden van de wereld die eronder lijden. Om mensen om me heen, die daar blind voor zijn. En ik denk aan mijn zoontje van twee: wat voor toekomst krijgt hij?”

De band speelt een dramatisch gelegenheidsrepertoire. ‘Hoe lang al ruikt U het branden van de bossen. Kom, Jezus, kom’. De toonsoort stijgt, zoals vaker in evangelische kerkdiensten, hier en daar vloeien tranen. “Heer, wij nemen meer dan U ons geeft, en de aarde wordt een plek waar niets meer leeft.” “Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.”

Christelijke klimaatactivisten zijn vooral protestants. Dat blijkt uit onderzoek van theoloog en natuurkundige Chiel de Groot. Hij enquêteerde 80 mensen die betrokken zijn bij Christian Climate Action (CCA). De Groot vroeg naar de motieven om zich als christen aan te sluiten bij klimaatprotesten. De respondenten blijken zich zorgen te maken om de wereld voor toekomstige generaties en voor bewoners van het mondiale zuiden. Ook de term ‘rentmeesterschap’ valt vaak. De activisten komen op voor biodiversiteit, ‘op grond van Gods liefde voor de hele schepping’. Bijna de helft van de ondervraagden voelt zich thuis binnen het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland, de PKN. Dat zijn er veel meer dan klimaatactivisten uit de grotere rooms-katholieke kerk, bijna 10 procent. Maar liefst een op de acht activisten van CCA rekent zich tot het relatief kleine orthodoxe kerkgenootschap van Nederlands gereformeerden. De Groot: “Dat heeft innige banden met de Christen-Unie. Ze dragen hun geloof graag uit door maatschappelijke betrokkenheid. Daarom verbaast het me niet dat ze volop meedoen aan expliciet christelijk klimaatactivisme.” Het boegbeeld van Groene Kerken, medeorganisator van de Haagse kerkdienst, is Carla Dik-Faber - oud-Kamerlid voor de CU en Nederlands-gereformeerd. Bij Groene Kerken zijn 350 geloofsgemeenschappen aangesloten.

Voorganger Sytsma spreekt van ‘dreiging’. “Wat moeten we als het klimaat op hol slaat?” Hij denkt dat de klimaatverandering niet individueel valt op te lossen - de machthebbers in politiek en bedrijfsleven zijn aan zet.

37,5 miljard aan fossiele subsidies

Dat laatste spreekt Louise van der Meij (33) aan. “Heel tof, je kunt het niet in je eentje.” Ze is met een vriendin uit Rotterdam gekomen en vindt de klimaatdienst ‘verfrissend en vernieuwend’. “Ik was laatst op Opwekking (christelijk festival, red.) en daar hoorde ik er niks over. Nada. Bizar. Christenen zouden hierin juist voorop moeten lopen.” Of ze meeloopt in de demonstratie? “Nou, daar wisten we dus niks van. Maar de volgende keer gaan we zeker.”

In de themadienst blijft de aardbevingsramp in Marokko ongenoemd. Wel bidt Sytsma om steun voor ‘burgemeester, politie en demonstranten’ - de A12 is vijf minuten lopen. Gaat de dominee zelf nog de straat op?

Met enige aarzeling zegt Sytsma ‘ja’. Hij heeft het nog nooit gedaan en was dat ook niet van plan. “Tot woensdag. Ik hoorde dat de overheid niet 4,5 maar 37, 5 miljard aan subsidies verstrekt voor fossiele brandstoffen. Toen besloot ik: ik ga naar de steundemonstratie.”

Lees ook:

Hang Youth treedt op bij de A12. ‘Hoe belandt klimaat niet op de albums van andere artiesten?’

Het protest van Extinction Rebellion krijgt zaterdag bezoek van punkband Hang Youth. Een telefoongesprek vooraf met de excentrieke, filosofische en soms verwarrende zanger Abel van Gijlswijk.