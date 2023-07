Betalen voor een kerk, daar pas ik voor

Ik hou van pleinen, meer nog dan van straten. Over pleinen is vaak nagedacht en dat voel je. Straten ontstaan meer toevallig, zijn vaker een samenloop van omstandigheden.

Een plein is alleenheerser. Het maakt de dienst uit en onderwerpt alles aan zijn wil. Huizen aan een plein ontlenen hun karakter aan het plein. Soms, vroeg in de ochtend, kun je die huizen een lichte buiging zien maken in de richting van dat plein. ‘Dank u plein, uw wil is wet.’

Pleinen zijn plaats geweest van feesten en executies, van paardenraces en die ene beroemde tank en die man in het witte overhemd. In het beste geval pacificeert een plein alles wat er plaats vindt. Het zorgt voor harmonie. Zeker als het een ronde of ovale vorm heeft.

Rome telt tientallen pleinen, vaak met een fontein die dag en nacht in bedrijf is. Water als symbool van leven dat altijd doorgaat.

Hier schudde Boris Jeltsin mij de hand

Ik sta op de Piazza della Rotonda, het plein voor het Pantheon. Het best bewaarde monument van de oudheid, zoals ze zeggen. De warmte in de stad voelt vandaag verstikkend aan. Een eenvoudige beweging voelt als vechten tegen een muur van tientallen föhns. Dus blijf ik stil staan en kijk maar om me heen. Het is druk met toeristen. Maar als ik hen wegdenk, zie ik bijna alle bijzondere gebeurtenissen weer die ik hier heb meegemaakt.

Schuin links voor me, zie ik de Via della Minerva liggen waar zich ooit de herenmodezaak Cenci bevond. Vlak voor de deur daar kwam ik ooit de Russische president Jeltsin tegen, die omringd door beveiligers, een middagwandeling door Rome maakte. Hij zag mij staan, kwam op mij af en drukte mij de hand. Die handdruk voel ik nu nog.

Ik draai me om en kijk uit op een palazzo. Filmregisseur Fons Rademakers en zijn vrouw Lily hadden er jarenlang een appartement. Op een avond kruiste ik het plein op weg naar een afspraak. Ik keek even naar boven en zag Fons Rademakers in het raam staan. Hij leek op de paus die de gelovigen op dat andere plein toespreekt vanuit het raam van zijn werkkamer in het Apostolisch Paleis. Dus ging ik op de knieën. Rademakers begreep wat hij moest doen en zegende mij.

En hier dronken we haastig een fles wijn leeg

Ik draai me nogmaals om en sta weer met mijn gezicht naar het Pantheon. Rechts van mij is een terras. Daar dronk ik met een aantal vrienden ooit haastig een fles wijn leeg. Niets vreemds zult u denken. Maar het was ’s ochtends om 11 uur. De datum: woensdag 11 maart 2020. Italië was net in lockdown vanwege de pandemie. Wij waren de laatste klanten voordat de bar zou gaan sluiten. Drinken in tijden van corona. Anderhalve maand later ontstond onder dat terras een spontaan gat in het wegdek. Een sinkhole van 2,5 meter diep. Als wij er toen hadden gezeten waren we verzwolgen door de aarde.

Normaal gesproken zou ik het Pantheon in lopen. Even het graf van de kunstenaar Rafaël bezoeken en de tombe van koning Victor Emanuel II – de Italiaanse vader des vaderlands – inspecteren en natuurlijk door de opening in de koepel naar de hemel kijken. Maar dat kan niet meer zo maar.

Sinds 3 juli moet je betalen om het Pantheon in te mogen. Vijf euro om precies te zijn. De vanzelfsprekendheid van een bezoek aan het Pantheon is weg.

Website. Tijdslot. Winkelkar. Afrekenen.

God is gratis

Het Pantheon is sinds de zevende eeuw een kerk: Santa Maria ad Martyres (Heilige Maria bij de martelaren). Ik schreef hier al eens dat ik weinig principes in mijn leven heb, maar betalen om een kerk in te mogen: daar pas ik voor. God is gratis en mag nooit verhandeld worden met een qr-code.

Nu blijven missen in het Pantheon onder het nieuwe regime wel vrij toegankelijk, maar een kerk moet je áltijd in kunnen. Zonder ruggenspraak en zonder te pinnen

Even hoopte ik, toen ik daar stond, dat Rafaël en Victor Emanuel II en al die martelaren vanuit hun graven zouden opstaan en langs de rijen bezoekers die voor de ingang staan naar buiten zouden komen lopen. “Van ons hoeft het zo niet meer”, hoor ik een martelaar tegen een verbijsterde toerist zeggen.

Van mij hoeft het ook niet meer. Ik zal het Pantheon nooit meer van binnen zien, zolang ik ervoor moet betalen. En het plein ervoor is door die vijf euro entree ook van karakter veranderd. Een barst in het wegdek, de harmonie verdwenen.

