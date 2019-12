Bestuurders van kerkverband zijn verdeeld over de homovriendelijke opstelling van Zwolle

Het is nog onduidelijk of de Zwolse CGK-gemeente verbonden blijft aan het landelijke kerkgenootschap. Vrijdagavond vergaderde het regionale bestuur, de classis, in Urk over de vraag of de Zwolse gemeente onderdeel van de landelijke organisatie mag blijven. Omdat de classis verdeeld is, werd er geen besluit genomen. Volgens het Nederlands Dagblad wordt er mogelijk in februari opnieuw vergaderd.

Aanleiding voor deze bestuursvergadering was het homovriendelijke standpunt van CGK-gemeente Zwolle. Die is met zo’n 4500 leden de grootste gemeente binnen het genootschap. In de drie CGK-kerken in Zwolle mogen homoseksuele gemeenteleden met een relatie deelnemen aan het avondmaal. Het landelijk bestuur is het daar niet mee eens: homoseksualiteit is zondig, luidt het standpunt, dus moeten homoseksuelen van het avondmaal worden geweerd.

De Zwolse gemeente trekt zich daar niets van aan en laat homoseksuelen toe tot het avondmaal. Lokale kerkbestuurders vinden dat gemeenten de vrijheid moeten hebben om bij dit soort thema’s hun eigen weg te kiezen.

Lokale kerken hebben de opdracht homoseksuelen van het avondmaal te weren

De classisvergadering verliep moeizaam, schrijft het Nederlands Dagblad. Een deel van de kerkbestuurders wil het dossier sluiten, omdat het zou gaan om een zaak van beperkt belang, die niet raakt aan het gezag van de Bijbel. Conservatievere leden van de classis vinden dat homoseksuele relaties in strijd zijn met de Bijbel. Bovendien is de lijn die Zwolle aanhoudt volgens hen in strijd met een landelijk CGK-besluit uit 2013, dat lokale kerken opdraagt om homoseksuelen van het avondmaal te weren.

Vorige week stuurde het kerkbestuur van de Zwolse gemeente een brief naar de kerkleden. Daarin waarschuwden de bestuurders dat de onenigheid tussen Zwolle en het landelijk bestuur van de CGK weleens kon leiden tot het vertrek van Zwolle uit de CGK. Zo’n scheiding is nog niet uitgesloten, maar voorlopig lijkt Zwolle binnen het kerkverband te blijven.

