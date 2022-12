Benedictus XVI (1927-2022): omstreden paus brak met een traditie van eeuwen

De afgetreden paus Benedictus XVI is zaterdag overleden, laat het Vaticaan in een verklaring weten. Misbruikschandalen, intriges in het Vaticaan en een botsing met de islamitische wereld: paus Benedictus XVI bleef weinig bespaard. Maar na zijn aftreden groeide de waardering voor zijn pontificaat.

Een uur nadat hij tot paus is gekozen, op 19 april 2005, maakt Benedictus XVI zijn debuut op het balkon van de Sint-Pieter. De menigte op het plein voor hem is euforisch. Een dag na aanvang van het conclaaf zijn de kardinalen het al eens geworden over een nieuwe paus. Als de gelovigen hem daadwerkelijk zien, is het applaus oorverdovend.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.



Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT — Vatican News (@VaticanNews) 31 december 2022

Benedictus, geboren in Duitsland als Joseph Ratzinger, reageert door met zijn beide handen ineengeslagen boven zijn hoofd naar de hemel te reiken. Het heeft iets van een triomfgebaar, al zal dat misschien niet bewust zijn geweest. De Duitse boulevardkrant Bild zet een foto van dit moment de volgende dag op de voorpagina met als kop: Wir sind Papst.

Moeilijk pontificaat

Niemand weet dan nog dat Benedictus XVI een moeilijk pontificaat zal hebben, maar wel een met een weergaloos slot: zijn vrijwillige aftreden. Vandaag overleed hij, 95 jaar oud.

De maanden voor het conclaaf had hij God gebeden hem te sparen voor het ‘lot’ paus te worden. De dan 78-jarige Ratzinger had het gevoel dat hij het einde van zijn loopbaan was genaderd, maar dat hij ‘de guillotine’ – zo zag hij zijn uitverkiezing tot paus – niet kon weigeren. In zijn eerste toespraakje als bisschop van Rome, vanaf dat balkon, is hij bescheiden. “Na de grote paus Johannes Paulus II hebben de heren kardinalen mij, een nederig en eenvoudig arbeider in de wijngaard van de Heer, gekozen.”

Traditionele katholieken zijn blij met Benedictus XVI. In de leer van de kerk zal weinig veranderen. Progressieve katholieken zijn ronduit chagrijnig. Ze hadden gehoopt op een jongere, vernieuwende paus uit Zuid-Amerika.

Rustig aan

Het begin van zijn pontificaat stelt de sceptici gerust. Benedictus doet het eerste jaar rustig aan en toont zich nergens de theologische scherpslijper die zijn tegenstanders van hem gemaakt hebben. Een van zijn eerste beleidsdaden is in gang zetten van het zaligverklaringsproces van zijn voorganger, Johannes Paulus II. Een slimme zet. Benedictus toont zich een bescheiden, vrome paus, die niet krampachtig probeert onder de grote, alles overheersende schaduw van zijn voorganger uit te komen.

Die vroomheid, of tenminste de hang ernaar, heeft hem zijn hele leven getekend.

Joseph Aloisius Ratzinger wordt op 16 april 1927 geboren in het Beierse Marktl Am Inn als zoon van een politieagent en een kokkin. Zijn ouders heten Joseph en Maria. Zijn vader is tegenstander van het nazi-regime en weigert lid te worden van de NSDAP. Op zijn twaalfde gaat Joseph naar het kleinseminarie. Later wordt hij gedwongen lid van de Hitlerjugend en in 1943 wordt hij zelfs als soldaat ingezet bij het luchtafweergeschut dat een BMW-fabriek moet bewaken.

Talentvol en toonaangevend

Hij studeert filosofie en theologie aan de filosofisch-theologische hogeschool in Freising. Op 29 juni 1951 wordt hij samen met zijn oudere broer Georg tot priester gewijd. Daarna ontpopt Ratzinger tot een van de meest talentvolle en toonaangevende theologen van Europa.

Op het Tweede Vaticaans Concilie, waar hij als deskundige aanwezig is, hoort hij bij de progressieve voorhoede. Later, als het concilie al afgesloten is, komt hij in het conservatieve kamp terecht. Ratzinger meent dat veel van zijn collega-theologen zijn doorgeslagen in hun vernieuwingsdrift.

Paus Benedictus XVI in 2010, lezend in de Vaticaanse krant L'Osservatore Romano. Beeld AP

Hij maakt vervolgens carrière in de kerkelijke hiërarchie. In 1977 wordt hij aartsbisschop van München en Freising en een jaar later neemt hij als kardinaal deel aan het conclaaf waarin de Pool Karol Wojtyla tot paus wordt gekozen. Hij wordt al snel een vertrouweling van Johannes Paulus II die hem in 1981 naar Rome haalt en hem benoemt tot prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, de voormalige inquisitie.

‘Rottweiler van God’

Hij waakt streng over de zuiverheid van de leer van de kerk en legt verschillende progressieve theologen het zwijgen op. Het levert hem de bijnaam ‘de rottweiler van God’ op. Ratzinger is het theologische geweten van de Poolse paus en later zijn logische opvolger.

De kardinalen willen na het lange pontificaat van Johannes Paulus II vóór alles continuïteit. Een voordeel zou moeten zijn dat Ratzinger na vierentwintig jaar Vaticaan het bestuursapparaat goed kent. Toch lijkt hij zich onzeker te voelen in zijn nieuwe baan en vertrouwt hij vooral op mensen die hij al wat langer kent.

Zo kiest hij voor de belangrijke post van staatssecretaris (zeg maar zijn rechterhand) een oude bekende: de Italiaanse kardinaal Tarcisio Bertone, op dat moment aartsbisschop van Genua, en ooit een directe collega bij de Congregatie voor de Geloofsleer. Het is een faliekante misrekening. Bertone blijkt niet in staat de taaie Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de kerk, aan te sturen en te hervormen. Het zal Benedictus nog lelijk opbreken in een pontificaat dat getekend wordt door de ene affaire na de andere.

Keiharde aanvaring met de moslimwereld

In september 2006 bezoekt Benedictus XVI zijn vaderland Duitsland. Aan de universiteit van Regensburg, waar hij ooit zelf doceerde, houdt hij een toespraak waarin hij probeert aan te tonen dat het christendom de rede kent om mensen tot het geloof te bekeren en de islam niet.

“Laat mij zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult slechts slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard”, zo citeert de paus een middeleeuwse Byzantijnse keizer. Het leidt tot een keiharde aanvaring met de moslimwereld en het zal nog jaren duren voordat de verhoudingen hersteld zijn.

Begin 2009 komt Benedictus opnieuw onder vuur te liggen. Hij laat vier bisschoppen tot de kerk toe die lid zijn van de ultra-katholieke priesterbroederschap Sint-Pius X, ooit opgericht door Marcel Lefebvre. Deze Franse aartsbisschop had grote moeite met de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Zo moest hij niets hebben van de toenadering van het concilie tot protestanten, joden en moslims en het vieren van de mis in de volkstaal. In 1988 wijdde hij zonder toestemming van de paus vier van zijn priesters tot bisschop. Lefebvre en de vier bisschoppen worden geëxcommuniceerd. Benedictus heft de ban weer op.

Dan blijkt een van hen, de Brit Richard Williamson, een notoire Holocaust-ontkenner te zijn. Benedictus en zijn entourage, reageren aarzelend op deze nieuwe rel. Er is geen coördinatie, de communicatie is belabberd en de Duitse paus laat zien geen verstand van, en nog erger, geen interesse te hebben in een gezonde bedrijfsvoering. Maar het ergste moet dan nog komen.

Misbruikschandaal

Het misbruikschandaal is zonder twijfel de grootste crisis uit het pontificaat van Benedictus XVI. De eerste signalen dat priesters op grote schaal in de fout zijn gegaan met kinderen komen in de jaren tachtig van de vorige eeuw naar buiten in de Verenigde Staten. In die jaren is het Joseph Ratzinger die Johannes Paulus II op de ernst en de omvang van het probleem wijst. Hij stelt vergaande maatregelen voor. Maar Johannes Paulus houdt zich doof voor de verzoeken van zijn naaste medewerker en lijkt priesters die in de fout zijn gegaan te willen beschermen.

In het najaar van 2009 waait het schandaal over naar Europa, eerst Ierland, en vervolgens Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Benedictus laat het bij een brief aan de Ieren en reageert daarna niet meer openlijk op de crisis.

Pedopriesters

Dat komt hem in zijn vaderland Duitsland op veel kritiek te staan, vooral als hij ervan wordt beschuldigd dat hij als aartsbisschop van München en curiekardinaal pedopriesters de hand boven het hoofd heeft gehouden. Hij heeft hier nooit expliciet op gereageerd. Ook niet toen een onderzoek in januari 2022 vaststelde dat hij als aartsbisschop in vier misbruikzaken niet juist zou hebben gehandeld. Het volk dat bij zijn pauskeuze bijna buiten zinnen was, laat hem uiteindelijk vallen als een baksteen. Wir sind nicht mehr Papst.

Toch was Benedictus XVI veel meer dan al die affaires en schandalen. Was Johannes Paulus II de paus van het gebaar en het spektakel, Benedictus’ pontificaat stond in het teken van het Woord, verstilling in de liturgie en een continu nadenken over de waarheid. Altijd onwennig gebleven tegenover grote mensenmassa’s, trok hij zich naarmate zijn pontificaat langer duurde steeds meer terug om boeken over Jezus te schrijven en te werken aan af en toe weergaloze preken. Zijn erfenis staat op schrift.

En, het moet gezegd: als paus bleef hem weinig bespaard. In mei 2012 wordt zijn butler gearresteerd. Hij heeft persoonlijke documenten van het bureau van de paus gestolen en die vervolgens laten lekken naar de media. Het Vatileaks-schandaal laat een onthutsend beeld zien van de administratie van de rooms-katholieke kerk waar corruptie en vriendjespolitiek aan de orde van de dag zijn.

Jezus-trilogie

Benedictus is uit het veld geslagen. Dan al speelt hij met de gedachte om zijn ambt neer te leggen. Hij brengt nog wel het derde boek van zijn Jezus-trilogie uit, maar voor de rest lijkt hij uitgeregeerd. Om met een bekende Nederlandse zanger te spreken: hij heeft er de kracht niet meer voor.

Op 11 februari 2013 maakt hij zijn beslissing om af te treden bekend. In het Latijn, dat past wel bij hem. Het is een weergaloos gebaar: tegen de conventies van zijn kerk in, maar bovenal tegen de geest van zijn voorganger, die zich tot en zijn laatste adem aan het pausambt vastklampte. Benedictus verlaat het Vaticaan op 28 februari van dat jaar en reist per helikopter naar het pauselijke buitenverblijf in Castel Gandolfo.

Paus Benedictus XVI in 2006 op zijn befaamde robijnrode schoenen. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI Beeld ANP / AFP

De verkiezing van zijn opvolger, Franciscus, maakt hij mee voor de televisie. Na een paar maanden keert hij terug in het Vaticaan en gaat op een paar honderd meter van zijn opvolger wonen in een voormalig klooster.

Meer een professor

In 2016 kijkt de emeritus paus in een interviewboek terug op zijn leven. Hij spaart zichzelf niet. Benedictus geeft toe dat hij geen krachtig bestuurder was, “meer een professor”. En, in een ongekend moment van pauselijk zelfinzicht: “Misschien ben ik niet genoeg onder de mensen geweest.”

De waardering voor het pontificaat van Benedictus is dan al gegroeid. Veel van de beleidsdaden waar de huidige paus de handen voor op elkaar krijgt – de hervorming van de financiën van de kerk en het opkomen voor het klimaat – blijken achteraf door de Duitse paus al lang en breed te zijn ingezet. Hij slaagt er bovendien lange tijd in om zijn voorganger niet voor de voeten te lopen.

Merkwaardige uitglijder

Maar in april 2019 gaat het dan toch mis. Benedictus schrijft een artikel voor een Beiers priestertijdschrift waarin hij afstand lijkt te nemen van Franciscus’ visie op het misbruikprobleem. Een merkwaardige uitglijder waarmee hij zijn opvolger in verlegenheid brengt.

Een klein jaar later rijdt hij hem weer in de wielen als de naam van Benedictus opduikt als co-auteur van een boek waarin gepleit wordt onverkort vast te houden aan het verplichte priestercelibaat, net op het moment dat Franciscus nadenkt over de vraag of hij in het Amazonegebied gehuwde priesters moet toestaan. Benedictus’ naam verdwijnt uiteindelijk van de omslag van het boek, maar het kwaad is dan al geschied. Gewild of ongewild: de afgetreden paus is een speelbal geworden in de machtsstrijd binnen de kerk.

In zijn laatste levensjaren nemen de krachten steeds verder af en verdwijnt hij bijna helemaal uit beeld. In 2020 is hij voor het laatst in zijn vaderland, om afscheid te nemen van zijn broer. Op een foto is te zien hoe hij in een rolstoel het graf van zijn ouders bezoekt. Het kan niet anders of hij voelde toen al dat hij zelf ook dicht bij de dood was. Die laatste grote Waarheid, waar hij zo vaak over heeft nagedacht, maar waarvan hij nooit aan de goede afloop heeft getwijfeld.

