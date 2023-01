Benedictus krijgt een pauselijke uitvaart, maar sober

Voor een van de eerste rituelen rond het overlijden van een paus, is een kleine, zilveren hamer nodig. Een kardinaal tikt daarmee zachtjes op diens hoofd en spreekt driemaal zijn doopnaam uit.

‘Joseph Aloisius, Joseph Aloisius, Joseph Aloisius’, zou dat klinken, in het geval van Benedictus XVI.

Niet zeker is of dat nu ook heeft plaatsgevonden. Benedictus XVI is de eerste paus in zeshonderd jaar die komt te overlijden als afgetreden paus. Daarvoor ligt geen protocol klaar. Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest, verbonden aan Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam, blikt vooruit.

Wat denkt u, is het zilveren hamertje gebruikt?

“Ik vermoed van wel. Dat is gebruikelijk bij een paus. Daarna spreekt de kardinaal deze woorden uit: ‘Papa Benedictus vere mortuus est’. ‘Paus Benedictus is waarlijk overleden’.”

De uitvaart is komende donderdag. Hoe gaat die er uitzien?

“Benedictus was geen staatshoofd meer van de ministaat Vaticaanstad, dus komen er nu minder staatshoofden dan bij andere pausbegrafenissen. De hoofden van regerende en niet-regerende vorstenhuizen zijn wel uitgenodigd.

De uitvaartliturgie is die van iedere andere katholieke uitvaart, maar wel met veel kardinalen, bisschoppen en andere curieprelaten erbij. Paus Franciscus zal erin voorgaan. Op verzoek van Benedictus krijgt alles een sober karakter.”

Waar wordt Benedictus begraven?

“In de grotten onder de Sint Pieter, bij andere pausen. Er zijn daar al twee graven klaargemaakt - één voor de huidige paus, het andere voor emeritus paus Benedictus. Dat wilde Benedictus, in het graf waar eerder paus Johannes Paulus II heeft gelegen, voordat die op een andere plek is neergelegd.”

Waarom juist daar?

“Voor een paus is het belangrijk om in de buurt van het graf van Petrus begraven te worden. Men gaat er van uit dat dat daar ligt, onder de Sint Pietersbasiliek. Daar is ooit een steen is gevonden met ‘Petrus eimi’ erop, ‘Ik ben Petrus’.

“Petrus was een leerling van Jezus, die hem de toekomst van de kerk toevertrouwde. Hij heette eigenlijk Kefas, maar kreeg van Jezus de naam ‘Petrus’, ‘steenrots’. Jezus zegt dan: ‘Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’. Hij wordt daarom als eerste leider van de katholieke kerk gezien. En katholieken zien de pausen als zijn opvolgers.”

Waarom koos Jezus voor Petrus?

“Dat is niet helemaal duidelijk. Volgens de Bijbel was hij geen intellectueel maar een visser. En hij, de eerste paus dus, was gewoon getrouwd – Jezus bezocht immers zijn zieke schoonmoeder. Petrus zal zichzelf overigens niet als paus hebben gezien. De christengemeenschap was nog heel kwetsbaar.

“Hij werd in elk geval niet uitgekozen omdat hij zo stevig in zijn schoenen stond. Niet veel later verloochent hij Jezus. Daar zit een bijbelse les in: ook kerkleiders zijn niet volmaakt.

“Vanuit Israël is Petrus via Turkije naar Rome getrokken, waar hij onder keizer Nero de marteldood stierf. Het kapelletje dat is gebouwd rondom de plek waar de eerdergenoemde steen is gevonden, is nog te zien, onder de laag van graven van de pausen.”

Kunnen mensen straks bij Benedictus langs om hem te zien?

“Ja. Vandaag wordt hij naar de Sint Pieter overgebracht. Dit is anders dan na het overlijden van zijn voorganger Johannes Paulus II in 2005. Van hem konden curieprelaten en medewerkers eerst in het pauselijk paleis afscheid nemen, pas daarna werd hij overgebracht naar de Sint Pieter.

Daar kon iedereen een laatste groet brengen. Toen moest je acht uur in de rij staan. Honderdduizenden mensen zijn bij hem langs geweest. De drukte kan zich herhalen, maar de tijd ervoor is drie dagen en dat is korter dan bij zijn voorganger.

Het stoffelijk overschot ligt niet in een kist. Dus kunnen we zien dat Benedictus nieuwe zwarte schoenen aan heeft. Dat zal de invloed van zijn opvolger wel zijn, want als paus droeg hij rode schoenen.”

Staat er nog iets spannends te gebeuren?

“Na de dood van een paus is de keuze van zijn opvolger het spannendst. Maar zo’n conclaaf is nu niet nodig, want we hebben een paus. Na de uitvaart zal men dus snel overgaan tot de orde van de dag.”

