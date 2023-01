Benedictus kreeg de ingetogen begrafenis waar hij om gevraagd had

Hij had gevraagd om een sobere uitvaart en in zekere zin kreeg emeritus paus Benedictus die ook. Maar een gewone uitvaartmis was het natuurlijk niet. Alleen al door de plaats van handeling, het Sint-Pietersplein in Rome, dat zijn faam als liturgisch theater eer aandeed.

Even voor negen uur wordt de cipressenhouten kist met daarin het lichaam van Benedictus, in 1927 geboren als Joseph Ratzinger, de Sint-Pieter uitgedragen. De beroemde koepel is in de mist verborgen, waardoor het lijkt alsof de basiliek is onthoofd.

Geopend evangelieboek

De kist wordt op het plein neergezet, voor de trappen naar het (voor de gelegenheid daar geplaatste) altaar. Daar zal hij de hele uitvaartmis blijven staan, op een groot tapijt. Op de kist ligt een geopend evangelieboek, als symbool voor het fundament van het geloof. De wind speelt af en toe met de bladzijden. Naast de kist een kandelaar met daarop een paaskaars, symbool van de verrijzenis.

Als de mis om half tien begint, is het plein bij lange na niet vol. De massaliteit die de uitvaart van paus Johannes Paulus II in 2005 kenmerkte, ontbreekt. Hoofdcelebrant was de toen 77-jarige Joseph Ratzinger.

Links van het altaar zitten bisschoppen en zo’n 130 kardinalen. Hun rode kazuifels herinneren aan de marteldood van de apostel Petrus, van wie Benedictus de 265ste opvolger was. Onder hen ook kardinaal Wim Eijk, die de Nederlandse katholieke kerk vertegenwoordigt.

Het verlies van een vader

Aan de andere kant van het altaar zitten de wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de staatshoofden van Duitsland en Italië. Namens Nederland is de ambassadeur bij de Heilige Stoel afgevaardigd. Op de eerste rij zit de Romeinse ‘familie’ van de overleden paus. Het zijn monseigneur Georg Gänswein, zijn privésecretaris, en de vier zusters die samen lange tijd voor Benedictus hebben gezorgd, tot aan zijn dood. Zij verliezen in Benedictus een vader.

Paus Franciscus, die door knieproblemen niet lang kan staan en in een rolstoel het Sint-Pietersplein opkomt, is voorganger in de uitvaartmis. Hij laat grote delen van de mis over aan de bijna 90-jarige kardinaal Giovanni Battista Re, decaan van het kardinalencollege.

Geen lofrede

De liturgie is in hoofdlijnen die van een uitvaartmis voor een overleden paus. Wel zijn sommige gebeden en rituelen aangepast, omdat het hier niet gaat om het afscheid van een regerend paus. Het zorgt ervoor dat de uitvaart groots, maar ook ingetogen van karakter is.

De preek is geen lofrede op een overleden paus, zoals Ratzinger die zelf in 2005 hield. Franciscus schetst zijn voorganger – zonder lange tijd zijn naam te noemen – als een trouwe vriend van Jezus, terwijl hij Jezus’ laatste woorden aan het kruis citeert: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.”

Pas in de laatste zin klinkt de naam van Benedictus XVI en spreekt Franciscus de wens uit dat de vreugde van zijn voorganger compleet mag zijn, nu hij de stem van Jezus tot in de eeuwen der eeuwen mag horen.

Leden van de kerk wonen de uitvaartmis bij. Beeld AP

Zo snel mogelijk heilig verklaren

De stemming bij de aanwezigen op het plein is bedroefd, maar rustig. Grote emoties lijken achterwege te blijven. Er wordt een spandoek omhooggehouden met de tekst Santo Subito: een vriendelijk verzoek om Benedictus zo snel mogelijk heilig te verklaren. Of dat – zoals bij Johannes Paulus II – binnen negen jaar zal gebeuren, is nog maar de vraag.

Na ruim een uur neemt een uitgelezen gezelschap van Vaticaanse dragers de kist met Benedictus weer op de schouders om hem onder luid applaus van de menigte naar zijn laatste rustplaats te brengen. Vanaf het plein wordt ‘Santo Subito’ geroepen.

Even verderop staat Franciscus de kist op te wachten. Hij loopt enkele passen vooruit, zegent het lichaam van Benedictus en legt zijn rechterhand op de kist. Dan maakt hij een respectvolle buiging en laat hij zijn voorganger gaan. Benedictus wordt vervolgens de Sint-Pieter ingedragen om, buiten het zicht van het publiek, in de crypte van de basiliek te worden bijgezet. Direct achter de kist lopen Georg Gänswein en de vier zusters. Ook nu blijven ze tot het laatst bij hem.

