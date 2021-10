Benedetta, nunsploitation en hoe de katholieke kerk zichzelf aanklaagt

In de podcast De Roomse Loper praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van der Heijden u bij over de stand van zaken in de katholieke wereld.

In deze aflevering aandacht over een van de recentst uitgebrachte films in het genre nunsploitation: Benedetta van Paul Verhoeven. De Nederlandse cineast wil met deze rolprent de Katholieke Kerk aanklagen. Eigenlijk klaagt de Katholieke Kerk zichzelf tegenwoordig ook aan. Paus Franciscus wil korte metten maken met zondige structuren in het kerkelijk instituut, hij wil de kerk synodaler maken. Onlangs werd in alle bisdommen ter wereld het diocesane voorbereidingsproces geopend van de Zestiende Gewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode (oktober 2023).

Je moet het Paul Verhoeven nageven dat hij zich na meer dan vijftig jaar als regisseur nog steeds niet laat vastpinnen op wat en hoe hij precies denkt. Is het erotische nonnenfestijn Benedetta een goedkope mannenfantasie? Is het een ietwat gedateerde provocatie aan het adres van de katholieke kerk? Is het een sardonische analyse over een vrouw die toevallig non werd en in 1621 alles deed om te overleven in een door mannen overheerste wereld? Of is het misschien pulp fictie?