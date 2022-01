‘Bedankt voor die blóemen!’ lijkt ten einde: sponsoren staken Nederlandse bijdrage

Het was altijd het visitekaartje van de Nederlandse sierteelt bij de paasviering op het Sint Pietersplein in Rome. Nadat de bloemenhulde vanwege de coronapandemie twee jaar stil lag, zouden er traditiegetrouw weer duizenden bloemen uit Nederland naar Italië zijn gegaan. Maar de sponsors willen niet meer.

Paul Deckers uit het Limburgse Posterholt is de drijvende kracht achter de ‘florale aankleding op het Sint Pietersplein’. “Hier was Nederland trots op, en het was over de hele wereld bekend. Dat is er niet meer. Verschrikkelijk.”

Bescheiden bedrag

Nadat sponsors zich in 2013 hadden teruggetrokken, kreeg Deckers nieuwe geldschieters zo ver om het eerbetoon aan de paus te bekostigen. Het gaat om een bescheiden bedrag, afgezet tegen de marketingwaarde ervan was dat ‘peanuts’, zegt Deckers. “Alles was geregeld, maar nu zeggen ze dat ze er door de gevolgen van covid van afzien.” Hij wil niet kwijt wie ‘ze’ zijn en waarom ze plotseling afhaken. Komt het door de misbruikschandalen in de rooms-katholieke kerk? “Daar heb ik geen mening over.”

Deckers heeft aan zijn inzet voor de bloemenhulde een pauselijke onderscheiding overgehouden. Hij maakte als verzorger van de bloemenhulde drie pausen mee. De eerste paus was Johannes Paulus II. Tijdens zijn pontificaat ontstond de traditie, in 1986. Het Nederlandse katholicisme had toen in Rome geen beste naam, de eens zo trouwe kerkprovincie deed alles wat God – of de paus – verboden had en schopte tegen het gezag aan. Geen paus is ooit zo kil onthaald als Johannes Paulus II in 1985 in Nederland. Tot afgrijzen van kardinaal Simonis werd het satirische liedje Popie Jopie wekenlang grijsgedraaid.

Friezenkerk in de bloemetjes

In hetzelfde jaar viel de zaligverklaring van de Nederlandse pater Titus Brandsma. Bij die gelegenheid werd de Friezenkerk – voor katholieken uit de Lage Landen – in de bloemetjes gezet. Dat smaakte naar meer. In 1986 stonden voor het eerst bloemen tijdens de hoogmis op het Sint Pietersplein, tijdens het belangrijkste feest van de kerk, Pasen.

Na het zegenen van urbi et orbi (stad en wereld), wat in veel landen live op tv werd uitgezonden, groette de paus zijn gelovigen in vele talen. “Zalig Pasen!” Met Poolse tongval voegde Johannes Paulus daaraan toe ‘bedaant voor die bloeme’. Dat namen zijn opvolgers over, Benedictus in het Nederlands en Franciscus in het Italiaans.

Gevleugelde woorden

In Nederland wijdde Jeroen van Merwijk in zijn show Het podiumbeest is terug (2016) een vileine meezinger aan de gevleugelde woorden. Volgens Vaticaankenners werd het slechte imago van de dwarse en afvallige Nederlandse kerkprovincie jaarlijks een beetje verzacht door de vrolijke bloemenhulde. Alle journalisten kregen een bosje bloemen mee.

Komt er nu een einde aan ‘ons florale schilderij’, zoals bloemenarrangeur Paul Deckers het noemt? Niet als het aan Antoine Bodar ligt, rector van de Friezenkerk. Hij zegt veel steun uit Nederland te krijgen en verwacht dat ‘ook dit jaar met Pasen het Sint Pietersplein versierd zal zijn met bloemen uit Nederland’.

Een halve minuut televisiereclame op prime time kost tienduizenden euro's. Nederland-bloemenland wist lang voor weinig geld een miljoenenpubliek te bereiken: op Pasen in Rome. Bedaant voor die bloeme, roept heel Nederland zodra de paus in beeld verschijnt.