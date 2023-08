Bastiaan Ragas: ‘Zogenaamd hippe mensen zetten mij weg als christelijke wappie’

Zijn vriendschap met een dominee inspireerde acteur en zanger Bastiaan Ragas de Bijbel te lezen. Dat vindt hij zo fantastisch dat hij er voor dit seizoen een theatervoorstelling over maakt.

Op uitnodiging van de plaatselijke dominee zat acteur en zanger Bastiaan Ragas een paar jaar geleden zomaar in de kerk in zijn woonplaats Bloemendaal. “Ik werd enorm gegrepen door de kracht van de Bijbelverhalen”, zegt Ragas nu.

Dat bezoek aan die dorpskerk legde de basis voor zijn nieuwe theatervoorstelling In Gods naam, waarin hij Bijbelverhalen vertelt en zingevingskwesties behandelt, omlijst met popmuziek en een enkel kerklied. Koning David, het brandende braambos, Elvis, Malle Babbe, het komt allemaal voorbij.

Ragas: “Het is magisch wat er gebeurt als je die verhalen in de Bijbel leest. Ze gaan over mensen die zich in de woestenij, in de eenzaamheid van het leven gehoord en gedragen voelen, óók als ze zich niet van hun mooiste kant laten zien. Het draait om compassie, om mededogen, om mensen en menselijkheid.”

‘God wil dat je op je benen staat’

In een lang gesprek in de zonnige tuin bij zijn ruime bungalow in de Bloemendaalse duinen, vertelt de veelzijdige tv-persoonlijkheid met groot enthousiasme over de Bijbel, die hem persoonlijk inspireert en die naar zijn idee ook van betekenis is voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

“Iemand ziet je kwetsbaarheid”, zegt hij. “God wil niet dat je op je knieën neervalt, maar dat je op je benen staat, dat je wordt wie jij bent en anderen zo min mogelijk schade berokkent. Hij stimuleert je anderen te helpen ook op te staan en niet te vernielen, maar te bouwen.

“Dat is het oerverhaal uit de Bijbel. Je moet door het water, door de woestijn, en dan word je bevrijd uit de slavernij, uit wat je klein houdt.”

U bent geen theoloog, maar u begeeft zich met deze voorstelling wel op theologisch terrein. Is dat eng, bent u bang voor kritiek uit die hoek?

“Ik heb niet zoveel angsten. Ik zat al als jonge jongen in de popmuziek, ik deed musicals zonder dat ik daar een opleiding voor had. Ik schreef een boek over vaderschap terwijl ik nog nooit echt iets had geschreven. Het was best succesvol. Op het Boekenbal kwam ik schrijvers tegen bij wie ik in de schaduw stond, maar er waren ook veel poseurs.

“Nu begeef ik me in de theologische wereld. Ik pretendeer nergens dat ik theoloog ben. Ik zeg alleen: ik ben geïnspireerd door de verhalen in de Bijbel. Zonder conservatorium waag ik me aan Bach.

“In de voorstelling is het zoals ik het zie, zoals ik de verhalen interpreteer. Maar ik ga niet over één nacht ijs. Ik ben al jaren met de Bijbel bezig. Ik hoop dat ik die recht doe, en dat ik mensen inspireer en verwar, dat ze een mooie en prachtige avond hebben.

“Ik hoop ook dat mensen niet door te strenge brillen kijken en me in een hoek duwen. Ik ben er niet zo bang voor, in het algemeen zijn ze blij dat een niet-theoloog geïnteresseerd is en het verhaal wil vertellen.”

Bastiaan Ragas. Beeld Olaf Kraak

De school was ‘redelijk hardcore’

Bastiaan Ragas (52) komt uit een katholiek gezin in Lisse, hij ging met zijn ouders naar de kerk en was misdienaar. Hij zat op een protestants-christelijke middelbare school van het zware soort, hij noemt het ‘redelijk hardcore’: meisjes moesten rokken dragen, op zijn examenfeest kwam driekwart niet opdagen. “Ze moesten naar hun oma of de afwas doen of ze kwamen met een andere smoes. Eén van hen zei eerlijk: ‘we mogen niet’. Ze waren wel heel aardig en vriendelijk.”

Het ‘mysterie’, en zeker de mystieke kant van het geloof bleven hem fascineren. De sfeer in de katholieke kerk, de geur, de wierook, de hoogmis, de architectuur: hij snapte niet precies hoe het zat, maar hij vond het allemaal heel spannend.

Na een aantal jaren waarin hij zoals hij het zelf omschrijft ‘met andere goden’ bezig was, ging hij weer meer op zoek. In Bloemendaal, waar hij woont met zijn vrouw Tooske en hun vier kinderen, kwam hij bij de Rotary-predikant Ad van Nieuwpoort tegen.

“Het klikte enorm”, zegt Ragas over de vriendschap met de dominee. Zozeer dat ze nu samen een boek schrijven over Jezus. Jezus waarom komt eind van het jaar uit, midden in het seizoen waarin hij ook met de voorstelling In Gods naam door het land trekt.

Hij noemt zich lachend ‘een leerling van Ad’, hij leerde van de dominee onder andere hoe belangrijk het is de Bijbel in de oorspronkelijke taal te lezen. Grieks en Hebreeuws beheerst hij weliswaar niet, maar hij gebruikt daarom wel de Bijbel die zijn vrouw kreeg van haar oma, in de Statenvertaling, de eerste officiële Nederlandse versie uit 1635.

U leest in de Bijbel een boodschap van medemenselijkheid. Heeft dat invloed op uw eigen leven?

“Ja, ik word nog steeds door die boodschap geraakt. De Bijbel zegt ook dat je niet zo ijdel moet zijn dat jij denkt dat je weet hoe het zit. Heb ik het bij het juiste eind? Ben ik oprecht? Zeg ik dit met de juiste reden? Dat zijn wel vragen die ik mezelf stel.

“In gesprekken probeer ik te denken: hoe is dit voor de ander? Wat betekent het voor hem of haar als ik dit doe? Faal ik meer dan anderen? Wat kan ik zelf doen om de wereld een beetje beter te maken? Wat doe ik voor Oekraïne?

En?

“Ik heb niet zo’n behoefte om mezelf op de borst te slaan …

Als je wat doet voor anderen is dat toch niet meteen op de borst slaan?

“Nou goed, toen de oorlog begon moesten er mensen worden opgevangen. Wij hebben naast ons huis een extra ruimte, daar hebben het afgelopen jaar twee vrouwen met hun kinderen gewoond. Dat was een direct gevolg van dat ik met deze materie bezig ben. Ik zeg niet dat ik dit anders niet had gedaan, maar de hele Bijbel gaat over mensen die op de vlucht zijn.

“Oordeel niet te snel, dat is ook iets wat ik uit de Bijbel leer. Dat draag ik actief uit. Hou eens op anderen te veroordelen, kijk naar jezelf. Die hele cancelcultuur, dat mensen totaal worden afgeschreven, ik vind het verschrikkelijk. Ik zeg altijd: stel je eens voor dat het níet waar is wat er over Matthijs van Nieuwkerk wordt gezegd? Zonder enige kennis van zaken wordt hij veroordeeld en aan het kruis genageld. Dat vind ik mensonterend.

“Als het foute gedrag heeft plaatsgevonden dan is dat niet goed. Maar mensen hebben geen idee hoe het is om vijf keer per week zo’n programma te maken, ze weten niet hoe het is om onder zo’n hoge druk te staan.

U weet dat wel.

“Ja, ik heb wel enig besef hoe dat is, de druk, en ik weet ook wat succes met je kan doen. Dat is niet ontspannen, dat is voor geen mens goed.

Hoe helpt de Bijbel u met uw succes om te gaan?

“Ik lees er vooral in geen David te worden, de koning die alles had en toen zijn oog ook nog op de buurvrouw liet vallen, en haar man de oorlog instuurde. Dat zegt mij dat je je bewust moet blijven van je ijdelheid, daar moet je niet aan ten prooi vallen.

“De Bijbel waarschuwt me ook geen farizeeër te worden. Als zij Jezus in de tempel vragen of ze een overspelige vrouw mogen stenigen, zegt hij: ja dat mag, maar alleen als je zelf geen zonde hebt gedaan. Het is beide, David en de farizeeër, dat maakt de Bijbel zo fantastisch. Het zou goed zijn als we daar vaker in lezen, in plaats van dat we ons bezighouden met wie er nu weer op het dorpsplein moet worden onthoofd.

Hoe valt het in uw omgeving dat u zo met de Bijbel in de weer bent?

“De boodschap van compassie is kwetsbaar, en dat wordt vaak belachelijk gemaakt. Denk je echt dat Jezus over het water heeft gelopen? Dat soort vragen. Zogenaamd hippe mensen willen het geloof graag afdoen als conservatief geklets, ze zetten je weg als een christelijke wappie. Daar stoor ik me aan.

“De oudere generatie is nog wel vergiftigd met haar orthodox-protestant en katholiek verleden, die heeft er een weerzin tegen religie aan overgehouden. Dat begrijp ik wel, maar dan gooi je het kind met het badwater weg.

“Ik zeg niet hoe het zit, maar ik vind het ongelooflijk spannend en mooi te kijken welke kracht er zit in een boek van 2000 jaar oud. De maatschappij is totaal doorgeslagen in het rendementsdenken, als iets geen geld oplevert is het niks waard, dat wordt je de hele dag ingepeperd. Het is om te huilen zo verdrietig.

“De enige vraag in het leven is, wie jij bent en hoe jij wordt wie je bent, voor de ander. Dat is wat de Bijbel mij vertelt. Als mensen meer gezien en gehoord worden, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. Daar ben ik echt van overtuigd.”

Wie is Bastiaan Ragas? Bastiaan Ragas (Lisse, 1971) is zanger, (musical)acteur, presentator en schrijver. Hij begon zijn carrière in de Brits-Nederlandse band Caught in the act. Daarna speelde hij onder andere in de musical Aida, in klassieke toneelstukken zoals Bedrog van Harold Pinter, in films en hij had een rol in Gooische Vrouwen en in Beatrix, Oranje onder vuur. Ragas presenteerde Eyeopener en andere programma’s, ook op de Duitse televisie. Hij werd tweede in Dancing with the stars. In 2011 debuteerde hij met Maar je krijgt er wel veel voor terug, een boek over zijn vaderschap. Sinds 2010 heeft hij een eigen theaterproductiebedrijf, de Rode Boksbal. Dat brengt voorstellingen met maatschappelijke thema’s. Bastiaan Ragas is getrouwd met Tooske Ragas-Breugem, onder andere bekend als presentatrice van Idols en Shownieuws. Ze vormen samen met hun drie dochters en zoon een gezin.

Promotie ook door Protestantse Kerk De voorstelling In Gods Naam wordt geproduceerd door Nachtzon Media. Dit productiehuis heeft de Protestantse Kerk in Nederland benaderd voor de promotie en dat wilde de PKN graag doen: “Het past bij ons jaarthema, Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde”, zegt de voorlichter van de PKN. Kerkelijke gemeentes kunnen zelf een voorstelling in hun buurt organiseren. Via de PKN koppelt Nachtzon Media gemeentes aan elkaar, gezamenlijk zijn ze dan verantwoordelijk voor de voorstelling. Plaatselijke kerken verkopen tickets, die ook zijn te bestellen via de website Petrus. De PKN maakt gespreksmateriaal bij het theaterstuk. De makers daarvan lezen het script daarom vooraf, inhoudelijke bemoeienis is er niet.

