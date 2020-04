Australische kardinaal alsnog vrijgesproken van misbruik

De 78-jarige Pell, die ruim een jaar in de cel zat, werd met onmiddellijke ingang vrijgelaten. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Kardinaal Pell werd ervan verdacht twee 13-jarige koorknapen te hebben misbruikt in de jaren negentig, toen hij aartsbisschop van Melbourne was. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Pell, voormalig financieel topman van het Vaticaan, werd eerder door een lagere rechtbank schuldig bevonden en kreeg begin vorig jaar zes jaar cel opgelegd.

De rechter omschreef het misbruik destijds als een ‘schaamteloze en gewelddadige aanval’ op de slachtoffers. Het had volgens de rechtbank een ingrijpende en langdurende impact op het welzijn van een van de slachtoffers en - gezien diens uitspraken - zeer waarschijnlijk ook op het andere slachtoffer, die door een vroegtijdige dood (door een overdosis drugs in 2014) nooit heeft kunnen getuigen.

Pell ging in hoger beroep tegen zijn veroordeling maar dat werd in augustus vorig jaar verworpen, waarna de kardinaal naar het Australische hooggerechtshof stapte. Dat heeft de veroordeling nu nietig verklaard. De beslissing was unaniem. Volgens de hoogste rechters van Australië is niet met zekerheid te zeggen dat de misbruikbeschuldigingen kloppen en had de jury daarvoor meer aandacht moeten hebben bij de veroordeling. Er loopt nog een civielrechtelijke zaak tegen Pell in een andere misbruikzaak. Hij zou in de jaren zeventig een jongen hebben aangerand in een zwembad. Maar deze zaak heeft geen strafrechtelijke consequenties.

Belangrijk adviseur paus

Pell was de hoogste rooms-katholieke geestelijke ooit tegen wie een aanklacht werd ingediend wegens seksueel misbruik. Pell was in het Vaticaan prefect van het Secretariaat voor de Economie en daarmee een van de belangrijkste adviseurs van paus Franciscus. Het Vaticaan maakte na zijn veroordeling in februari 2019 bekend dat zijn termijn niet verlengd werd en dat de paus Pell had geschorst in afwachting van ‘de definitieve vaststelling van de feiten’. Hij mocht niet langer zijn priesterlijke taken publiekelijk uitvoeren en moest contact met minderjarigen vermijden. Al eerder was Pell vanwege de beschuldigingen uit de Raad van Kardinalen gezet, die de paus adviseert bij de hervorming van de Romeinse curie.

Zelf ziet Pell het arrest van het Australische Hooggerechtshof als het rechtzetten van ‘een ernstig onrecht’, liet hij in een verklaring weten. Hij maakt zijn aanklager geen verwijten. “Ik wil niet dat mijn vrijspraak bijdraagt aan de pijn en bitterheid die velen voelen. Er is meer dan genoeg pijn en bitterheid.” De kardinaal voegde eraan toe dat zijn proces “geen referendum was over de katholieke kerk, noch een referendum over hoe de kerkelijke autoriteiten in Australië zijn omgegaan met de misdaad van pedofilie in de kerk”.

Veel emoties

De misbruikzaak tegen kardinaal Pell heeft in Australië tot veel ophef geleid. Ook zijn vrijspraak maakt de nodige emoties los. De vader van een van de vermeende slachtoffers liet weten de beslissing van het Hooggerechtshof ‘walgelijk’ te vinden. De huidige aartsbisschop van Melbourne, Peter Comensoli, sprak de hoop uit dat er nu een einde komt aan “een heftige en pijnlijke periode voor iedereen die hier persoonlijk bij betrokken was”.

Het Vaticaan zegt in een reactie de vrijspraak van kardinaal Pell te ‘verwelkomen’ en er tegelijkertijd alles aan te blijven doen ‘om misbruik van minderjarigen op te sporen en te voorkomen’. De verklaring zegt niets over de vraag of George Pell nog kerkrechtelijk wordt vervolgd.

Eerder vandaag bad paus Franciscus tijdens zijn dagelijkse mis voor ‘mensen die lijden door onrechtvaardige vonnissen’. Hij noemde de naam van Pell daarbij niet.

