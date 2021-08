Asielzoeker bekeerd? De IND gelooft er niet in

De IND verleent vluchtelingen die zich tot het christendom bekeren, te vaak geen status. Daarbij negeert ze de bevindingen van bekeringsspecialisten van de Protestantse Kerk in Nederland, staat in een brief die de kerk vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Volgens vluchtelingenexpert Karel Jungheim van de Protestantse Kerk is het uiterst ­riskant om in Iran of Afghanistan voor je christelijk geloof uit te komen. Wie daar christen is geworden, of na de vlucht in het Westen tot geloof kwam, verdient dus een verblijfsstatus, aldus Jungheim.

Maar aan dat motief bestaat bij de IND vaak twijfel. Bij die twijfelgevallen schakelen asieladvocaten de ‘kerkelijke commissie bekeerlingen’ in. “Die spreekt met hen. Dat gebeurt zo’n dertig keer per jaar.”

De commissie bestaat sinds 2012. In haar werkwijze is in het afgelopen decennium iets veranderd, zegt Jungheim. “Voorheen konden we volstaan met een samenvattend verhaal over iemands geschiedenis en wat de zuster of broeder in de Nederlandse kerk doet, nu moet alles veel gedetailleerder, met woordelijke verslagen. De IND doet al meer zijn best om te bewijzen dat wat de commissie heeft onderzocht, niet waar is.”

De commissie, bestaande uit ­zeven duo’s ervaren predikanten, oordeelt zo’n vijf keer per jaar dat een bekeringsverhaal rammelt, ‘of dat de asielzoeker nog moet groeien in het geloof’. Of diens advocaat dat doorgeeft aan de IND is maar de vraag.

Terzijde geschoven

Het probleem zit bij de 25 personen van wie de commissie na anderhalf uur gesprek volgens de rapportage ‘vast overtuigd is’ dat ze bekeerd zijn. Toch schuift de IND dat oordeel vaak terzijde. Jungheim zegt dat dat in bijna de helft van de gevallen gebeurt. Citaat uit de IND-afwijzing van een commissierapport met een voor de cliënt gunstig bekeringsoordeel: “Ook dit rapport bevat een alternatieve geloofwaardigheidsbeoordeling waaraan (door de beslisambtenaar, red.) een beperkt gewicht wordt toegekend”.

Trouw beschikt over verslagen van kerken die zich bij de PKN beklagen over de handelwijze van de IND. Zoals de pinkstergemeente in Hardenberg die signaleert dat de asielaanvraag van ‘bekeerde moslims die hun land ontvlucht zijn’ wordt beoordeeld ‘door praktiserende moslims met een hoofddoek op’.

Ook is er twijfel aan het niveau van de tolken, en niet alleen bij de Hardenbergse kerk. Jungheim: “De commissieleden vragen zich ook soms af: kent de tolk wel de christelijke begrippen?”

De PKN-kerkenraad van Warnsveld-Leesten schrijft: “We hebben de indruk dat de gemiddelde medewerker van de IND het niet kan ­begrijpen, het mogelijk ook niet wil begrijpen omdat hij/zij zich ­gewoon niet kan voorstellen dat ­iemand overstapt van de islam naar het christendom en daarvoor naar Nederland vlucht.”

‘Begrijpt de ambtenaar van de IND wel wat christelijk geloof eigenlijk is?’

Die indruk heeft Jungheim ook. “Begrijpt de ambtenaar van de IND wel wat christelijk geloof eigenlijk is? Daar twijfelen de commissieleden aan.” De brief van de PKN aan de Tweede Kamer formuleert het iets voorzichtiger: er zijn ‘signalen dat de IND niet altijd in staat is het bekeringsmotief goed te beoordelen’.

Jungheim vertelt over een Iraniër die zijn bekeringsgeschiedenis aan de IND uit de doeken deed aan de hand van ervaringen tijdens zijn vlucht. “De IND noteerde: ‘meneer vertelt anekdote’. Terwijl zijn verhaal was dat hij door een ontmoeting met ene Sorot, die hem onderweg hielp, de liefde en rust van Jezus had leren kennen. Eenmaal in Nederland schoot hij zelf iemand te hulp. Hij vertelde de commissie­leden dat hij zo ontdekte dat hij zélf Sorot was geworden. Dat is geen anekdote, maar een geloofsduiding.”

De dertig gevallen per jaar zijn, zegt Jungheim, ‘het topje van de ijsberg’. Hoe groot die berg is, is niet te zeggen. In een vraaggesprek met Cip.nl zei asieladvocaat Lineke Blijdorp dit voorjaar dat het in haar praktijk om ‘enkele honderden bekeerlingen’ gaat, vooral uit Iran, Irak, Afghanistan en Pakistan. Complicerende factor is, zei Blijdorp, dat haar cliënten ‘juridisch gezien dramatisch slecht zijn in het verklaren over hun bekering, hoewel ze zelf vinden dat ze zaken perfect hebben uitgelegd’. “Voor de IND geldt dat je met je verklaringen die bekering echt inzichtelijk moet hebben gemaakt. En dat is iets anders dan vroom praten.”

Ik-perspectief

Jungheim ziet nog een andere complicatie. Die hangt samen met de taak van de IND: die moet volgens haar eigen Werkinstructie Bekeerlingen uitzoeken ‘waarom de nieuwe religie hem persoonlijk geraakt heeft’. Jungheim: “Vluchtelingen komen uit het Midden-Oosten en Voor-Azië. Zij denken vanuit het collectief. De IND-medewerkers zijn veel individualistischer. Die zoeken het ik-perspectief, het innerlijke verhaal. ‘Wat vind jíj er nou van?’ Daar kunnen veel vluchtelingen niet zo makkelijk op antwoorden. Onze commissieleden hebben daar veel meer gevoel voor.”

In haar brief aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid oefent de Protestantse Kerk milde kritiek op de IND. Ze pleit voor ‘verdere vergroting van de deskundigheid bij medewerkers bij de IND op het terrein van de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeringen’.

Bekeringscoördinator

Die deskundigheid ligt vooral bij IND-ambtenaren die officieel ‘bekeringscoördinatoren’ heten. De dienst telt er zo’n 25. Volgens de nieuwste Werkinstructie, uit 2019, zijn er op elke locatie een paar aanwezig. Hun taak: “In elke zaak waarin een bekeringsmotief speelt, dient voor het besluit genomen wordt een bekeringscoördinator geraadpleegd te worden.”

Aan welke competenties deze functionarissen moeten voldoen, meldt de Werkinstructie niet. “Het zijn ervaren medewerkers op het gebied van het horen en beslissen op zaken van bekeerlingen”, zegt een IND-woordvoerder desgevraagd. Ze hebben ‘geen specifieke opleiding’ genoten. Hoe vaak ze ­geraadpleegd worden, houdt de dienst niet bij.

Advocaat Blijdorp wil meer helderheid over de inzet van de bekeringscoördinatoren. Jungheim: “We zijn met hen in gesprek. We pleiten vooral voor meer capaciteit bij de IND om bekeringsverhalen te toetsen – en dat zijn er veel meer dan de dertig die ik noemde. En we willen dat aan de rapporten van onze commissie meer gewicht wordt toegekend. Daarin zitten mensen die echt wel in de gaten hebben of iemand oprecht is of zit te faken.”

