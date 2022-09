Anne van der Bijl verspreidde als ‘Gods smokkelaar’ bijbels over de hele wereld

Het begon in 1955. Anne van der Bijl, geboren in Sint Pancras (Noord-Holland), reisde naar Warschau waar hij in de schaduw van een communistisch jeugdcongres gelovigen ontmoette die behoefte aan bijbels hadden. In zijn Kever ging Van der Bijl die clandestiene waar leveren. Hij en een groeiend aantal geestverwanten transporteerden grote aantallen bijbels en andere christelijke lectuur over het IJzeren Gordijn, met een stichting die al snel Kruistochten ging heten. Ook China en Latijns-Amerika werden bediend.

Anne van der Bijl kreeg de bijnaam ‘God’s smuggler’ (Gods smokkelaar), een eretitel die hij in de jaren zestig aan zijn autobiografie vol bijbelsmokkelavonturen meegaf. Zijn laatste smokkelreis was in 1968 naar Tsjechoslowakije, terwijl de Russen het land binnenreden.

Christenen voor christenen

Na de val van de Muur verschoof het zwaartepunt van zijn werk naar de islamitische wereld. De in deze context lastige naam Kruistochten werd ingeruild voor Open Doors. De organisatie dijde uit; onder zijn vooral evangelische en reformatorische achterban genoot hij veel steun. In het buitenland kreeg ‘Open Doors’ vaak de toevoeging ‘with brother Andrew’.

Open Doors telt wereldwijd inmiddels 1400 medewerkers. De organisatie geniet bekendheid buiten de kring van behoudende protestanten om het jaarlijkse overzicht van vervolgde christenen, zo’n 300 miljoen wereldwijd. In die overzichten is nu ook aandacht voor andersgelovigen in de knel.

Dat was aanvankelijk niet de bedoeling, want, zei Van der Bijl in 1995: “We zijn christenen voor christenen. Als je een voetbalbond bent, ga je ook niet zorgen voor de schaatsenrijders.” Wat hem niet verhinderde op goede voet te staan met PLO-leider Yasser Arafat – alles voor de verspreiding van het christelijk geloof. Anne van der Bijl werd 94 jaar.

