Amerikaanse gelovigen marcheren voor én tegen Trump

Het was een dag voordat president Trump zijn aanhang naar het Capitool stuurde. Gelovigen trokken in Washington naar het machtscentrum, met leuzen en Make America Great Again-petjes. Met hun ‘Jericho March’ wilden ze het Capitool ten val brengen. Zoals het oudtestamentische volk Israël deed, door om de vijandelijke stad Jericho heen te lopen en haar zo met Gods hulp in te nemen.‘How Great is Our God’, zongen de 21ste-eeuwse navolgers, met ramshoorns in de hand, zoals de Israëlieten in het bijbelboek Jozua.

Het was hun tweede Jericho March, in december was ook al gepoogd het Capitool op de knieën te krijgen en zo Trump zijn ‘gestolen’ verkiezingswinst terug te bezorgen. Bij die gelegenheid sprak organisator Eric Metaxas de menigte toe; hij is een evangelische radiomaker, Bonhoefferbiograaf én vurig Trump-aanhanger. Volgens hem is de “stemmendiefstal het gruwelijkste wat er ooit is gebeurd in de hele geschiedenis van Amerika. Jezus staat aan onze kant in het gevecht.” Ook Alex Jones, een uiterst rechtse, antisemitische complotdenker, kreeg de microfoon.

Tegen Trump? Tegen God

De evangelische demonstranten passen in het beeld dat sociologen van de universiteit van Illinois in 2020 schetsten. De helft van de evangelicals denkt dat Trump een bijzonder mandaat van God heeft. Of zoals zijn geestelijk leidsvrouw Paula White het zegt: “Wie tegen hem is, is tegen God”.

God werd gesmeekt in te grijpen vóór Trump. En passant kwam Covid ter sprake als truc van politici om de macht te grijpen. Biden kreeg de volle laag: “Een dief hoef je niet te gehoorzamen”. De mars liep uit op het verbranden van vlaggen van Black Lives Matter door de Proud Boys, een groep racistische Trump-fanaten.

De eerste Jerichomars bleef verder zonder zichtbare gevolgen, maar een dag na de tweede mars werd zogezegd de vesting Jericho bestormd en bezet.

Trumpisten? Links tuig!

Tussen die tweede mars en de bestorming van het Capitool vond online een gebedsbijeenkomst plaats, een ‘Global Prayer for Election Integrity’, vrij vertaald: God, geef Trump zijn tweede presidentstermijn. Ook daar was Eric Metaxas de spil. De hoop op een wonder werd met godsdienstige ijver opgelierd.

Tijdens het gebed vielen voor het oog van de wereld Trump-adepten het Capitool aan. Een gebedsdeelneemster reageerde daarop. Het was Michele Bachmann, een van Trumps spirituele begeleiders. Volgens haar waren de bezetters ‘betaalde opruiers’, zeker geen trumpisten – hoewel de president ze zelf wel als zodanig beschouwde, hen ‘heel bijzonder’ noemde. Trump hield van hen, zei hij op Twitter.

Metaxas was er ook van overtuigd: het was ‘zonder twijfel het werk van antifa-infiltranten’. Links tuig dus. “Wie daar intrapt is een eikel. Vecht voor rechtvaardigheid.”

Tijdens de marsen droegen deelnemers teksten mee als ‘Donald vs. Goliath’, want Trump is net als de bijbelse held David de underdog, die wint van de reus Goliath. Ook op woensdag, bij Trumps woeste ‘Save America March’, was religie zichtbaar. ‘Jesus Saves’. En Nancy Pelosi, politiek tegenstander van Trump, was Satan.

Aan de Jerichomarsen deden gematigder leidslieden niet mee. Maar Franklin Graham, zoon van de vermaarde evangelist Billy en Trump-supporter, reageerde net als Bachmann en Metaxas op het tumult op Capitol Hill: ‘hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door antifa’.

Ander geluid

Tussen de trumpistisch-christelijke marsen door kwamen op woensdagochtend andere voorgangers bij elkaar, buiten bij de Luther Place Memorial Church. Ze baden voor geweldloosheid en tegen wit nationalisme, rond een Black Lives Matter-vlag. Toen later die dag het geweld losbarstte, zei de lutherse bisschop Leila Ortiz: “Als je beweert een christelijk land te zijn, zulk geweld gebruikt, en een leider steunt die dat goedkeurt, dan is protest op zijn plaats”. Ze marcheerden niet.

Ortiz’ reactie weerspiegelde die van veel religieuze leiders: joods, islamitisch en christelijk. Die wijzen niet naar antifa. De liberaal-joodse rabbijn Jonah Dov Pesner veroordeelde de ‘angstaanjagende aanslag op de democratie’. “Immoreel en crimineel”, zei de hispanic dominee Samuel Rodriguez. “Het dient te worden veroordeeld, allereerst door de president.”

Ook Rick Warren, pastor van een Californische megakerk, reageerde fel op ‘de anarchie en het binnenlandse terrorisme’. “President Trump moet z’n aanhangers vertellen: We hebben verloren. Ga naar huis.” Verschillende christelijke groeperingen hebben aangedrongen op het vertrek van Trump.