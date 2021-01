‘Amen’ is niet genderneutraal, vond deze politicus, dus voegde hij er ‘a woman’ aan toe

Is het woord ‘amen’ genderneutraal? Je zou zeggen van wel. Het is een eeuwenoud woordje dat terug te vinden is in bijvoorbeeld de Thora en het Nieuwe Testament, en wordt met name gebruikt om gebeden mee af te sluiten. Het betekent zoiets als ‘zo is het’ en het bekrachtigt daarmee de woorden die zojuist in het gebed zijn uitgesproken. Met gender heeft dat allemaal niets te maken.

Maar daar lijkt de Amerikaanse politicus Emanuel Cleaver anders over te denken. Cleaver is Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden. Hem viel zondag de eer te beurt om bij de opening van het 117de Amerikaanse Congres een gebed uit te spreken. Dat besloot hij met de woorden: ‘Amen and a woman’. Waarmee hij aan dat ‘amen’ ineens een heel andere betekenis geeft. Mogelijk dacht Cleaver aan te sluiten bij een voorstel dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden een paar dagen eerder deden: daarin staat dat de taal van het Huis genderneutraal moet worden.

A prayer opening the 117th Congress concluded, "Amen and a woman."



"Amen" translates to "so be it." pic.twitter.com/SIGBtgLk5v — Washington Examiner (@dcexaminer) 4 januari 2021

Een toelichting op zijn woordkeus heeft Cleaver nog niet gegeven. Een vergissing lijkt het haast niet te kunnen zijn: Cleaver heeft theologie gestudeerd en was 37 jaar lang voorganger in een methodistenkerk in Kansas. Het is moeilijk voorstelbaar dat iemand met zo’n achtergrond de daadwerkelijke betekenis van het woordje ‘amen’ niet kent.

