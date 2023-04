‘Als je voor verbinding bent, word je nu in Israël als links gezien’

Vol met idealen begonnen mensen in de vorige eeuw een kibboets in het nu 75-jarige Israël. Wat bleef daarvan over in de weerbarstige werkelijkheid?

Christiaan Baan (35), pastor bij de christelijke kibboets Nes Ammim in Galilea

“Ik zit hier in de zon met uitzicht op het Karmelgebergte. Toen we een half jaar geleden aankwamen in Nes Ammim, leek het heel rustig. Nu voelden we laatst de ramen trillen van raketinslagen een eind verderop, en heeft een hooligan-achtige knokgroep uit Tel Aviv gezegd: ‘We gaan de ingangen van de kibboets blokkeren, zodat al die linkse mensen die daar wonen er niet uit kunnen’.

Onze kibboets is opgezet door Nederlanders en Duitsers als brug tussen Joden en christenen na de Tweede Wereldoorlog. Om te werken aan verzoening na de Holocaust. Héél in het klein, zeg ik er meteen bij. Het is nooit de pretentie geweest dat we tegenover die verschrikkingen iets gelijkwaardigs kunnen zetten in positieve zin.

Ik probeer vooral te luisteren naar mensen, zodat ze zich gehoord en gesteund voelen. Iedereen hier draagt hier sporen van verlies. Zo vertelde een Palestijnse christen me laatst hoe zijn familie destijds uit hun dorp werd verdreven.

Wij proberen ons niet in de politiek te mengen. Men weet wel dat wij voorbijgangers zijn, dat we binnen een paar jaar weer teruggaan naar Europa en niet stemmen. Maar als je voor verbinding bent, en met Palestijnen omgaat, word je nu in Israël als ‘links’ gezien, of je nou wilt of niet. Zo sterk is de polarisatie.



Sinds covid geen visa meer voor vrijwilligers

Sinds covid lukt het ons niet meer om aan visa te komen voor vrijwilligers. We hebben nu een aantal mensen om de gemeenschap levend te houden. Waarom de visa niet komen, daar krijg je niet de vinger achter, maar helemaal los van de politieke situatie kun je dit niet zien.

In de tijd van onze oprichting was er achterdocht, ook vanuit de Israëlische autoriteiten, dat wij mensen het christelijk geloof zouden aanprijzen. Maar zending is nadrukkelijk niet de bedoeling, dat staat ook in onze statuten.

Ja, er zijn mensen die vraagtekens hadden bij ons besluit om hier te gaan wonen. Maar voor mij gaat het er om hóe je hier bent. Het gaat uiteindelijk om het hier en nu. Je moet het verleden onder ogen durven zien, elkaars pijn durven delen en vooruit durven kijken. Daarvoor proberen we ons in te zetten.

Als je hier woont, kom je er wel achter hoe ingewikkeld de verhoudingen zijn. Ze zeggen wel eens: tien Joden, twintig meningen. Ik ben er intussen achter dat dit met de Palestijnen net zo is. Dat is een beetje de verwarring waarin ik verkeer. Maar het is ook een mooie verwarring.”

Arjen Schamhart (66) uit Culemborg, woonde in kibboets Nahsolim

“Waarom ik naar een kibboets ben gegaan? Ik was vooral nieuwsgierig. In 1983 was ik aan het liften door Europa op weg naar India, ik was gestopt met studeren en nog niet aan het werk. Op mijn tussenstop in Israël besloot ik me aan te melden bij de kibboets Nahsolim aan de westkust in Israël. Ik was meteen welkom, ze keken helemaal niet naar uiterlijk, opleiding of wat je kon. Dat vond ik heel bijzonder.

“Wat interessant was, is dat ik echt deel uitmaakte van de groep. Je gaat op zo’n plek echt voor de gemeenschap, je eet en slaapt ook in gelijksoortige huizen. Of je nou een dokter bent of een plukker van sinaasappels: iedereen werd op dezelfde manier gewaardeerd. Na de kibboets ben ik niet meer naar India gegaan. Ik ben daar eigenlijk volwassen geworden.

“Ik heb er afgeleerd om overal maar de wijsneus uit te hangen, zoals Nederlanders veel doen. Bijvoorbeeld over hoe het is om als Israëliërs tussen Arabische landen te leven. Nu ben ik op bezoek bij mijn goede vriendin Dalya Tzizik in de kibboets Beit Alfa, die meer dan honderd jaar bestaat. Zij is er geboren en woont er nu ook weer. Ik ben en blijf kritisch op de situatie in Israël en ben ook geen fan van de huidige Israëlische regering.

Arjen Schamhart (66) woonde in kibboets Nahsolim. Zijn goede vriendin Dalya Tzizik woont nu nog in de kibboets Beit Alfa.

“De kibboets is wel veranderd. Tegenwoordig wonen er meer mensen van buitenaf. Het blijft een afgezonderd wereldje, met een gemeenschappelijke ingang en hekken die bijvoorbeeld ’s nachts dicht zijn. Toch zijn er ook meer privéhuizen, wonen er meer mensen met een eigen inkomen, die soms buiten de kibboets werken. Er blijven gemeenschappelijke dingen, maar minder dan het vroeger was. De betrokkenheid wordt minder, dat vinden Dalya en ik jammer.”

Kibboets, kibboetsim, kibboetsniks Een kibboets is een leefgemeenschap en landbouwnederzetting in Israël. Sinds het begin van de vorige eeuw werden er honderden gesticht, vaak met een socialistisch ideaal. Men wilde onderlinge verschillen wegnemen door voor alle bewoners, kibboetsniks genaamd, dezelfde levensstandaard te hanteren. Stichters van kibboetsim waren ook zionistisch. Ze geloofden dat Joden recht hadden op een thuisland of Joodse staat in het gebied waar in bijbelse tijden de koninkrijken Israël en Juda hebben gelegen. Later werden er ook christelijke kibboets opgericht. Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) heeft een tijd op een kibboets gewerkt. Tegenwoordig zijn veel kibboetsim geprivatiseerd en doen ze al lang niet meer alleen aan landbouw.

