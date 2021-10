‘Als ik de Bijbel lees, stap ik in een andere wereld’

In de aanloop naar de presentatie van de herziene Bijbelvertaling NBV21 vertellen bekende Nederlanders wat de Bijbel voor hen betekent. Vandaag: Esther Gerritsen.

Esther Gerritsen (1972) is schrijfster van romans, toneelstukken en televisieseries. Met De terugkeer is ze genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs 2021. Gerritsen werd katholiek opgevoed, maar keerde het geloof als twintiger de rug toe. In de roman De trooster (2018) speelt de katholieke liturgie een hoofdrol. Gerritsen verbleef ervoor in een klooster waar ze een paasretraite deed. Sinds een jaar of tien gaat ze weer naar de kerk.

“Ik pak de Bijbel erbij om in een bepaalde stemming te komen. In die stemming kan ik beter keuzes maken. Ik wil dan zelf nadenken, zonder bijvoorbeeld iemand op te bellen voor advies. Als ik de Bijbel lees, word ik uit mijn dagelijkse beslommeringen getild en stap ik in een andere wereld. Die wereld gaat terug naar de morele basis: waar gaat het nou uiteindelijk allemaal om? Wat moeten we toch als mens? De Bijbel is geen zelfhulpboek en geeft geen directe antwoorden, maar laat wel de universaliteit en tijdloosheid van het menselijke worstelen zien.

“In de literatuur zijn we vaak bang voor moraliteit, in een roman mag het daar eigenlijk niet al te direct over gaan. Tegelijkertijd is het overal om ons heen: we denken constant na over goed en kwaad. Daarom word ik er heel rustig van als ik daar in de Bijbel gewoon over lees. Dan ben ik minder alleen. Als ik naar de kerk ga, kom ik vaak in dezelfde stemming.”

Bijzonder dat je oude verhalen zo met je meedraagt

“Ik kom uit een katholiek nest, dus de verhalen uit de Bijbel waren in mijn jeugd als vanzelfsprekend aanwezig. Ze maken als het ware deel uit van mijn DNA. Dat vind ik bijzonder, dat je oude verhalen zo met je meedraagt. Die vanzelfsprekendheid viel weg toen ik twintiger was, toen heb ik me een periode überhaupt niet met het geloof beziggehouden. Een jaar of tien geleden stapte ik weer een kerk binnen. Inmiddels durf ik te zeggen dat ik gelovig ben.

“Ik vind de apostelen Judas en Paulus beiden fascinerende bijbelpersonages. Vooral Judas, daar kun je zoveel mee. De Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges schreef een verhaal over hem, Drie versies van Judas. In Borges’ lezing offert Judas zijn goede naam op om te zorgen dat wat er moet gebeuren, ook daadwerkelijk gebeurt, en lijdt hij uiteindelijk het meeste van iedereen.

“Een van mijn eigen romans, De trooster, speelt zich af in een klooster. De roman behandelt thema’s zoals schuld, vriendschap en zonde vanuit het perspectief van een gelovige, het speelt zich volledig af in een religieuze wereld. In voorbereiding op die roman ben ik zelf op kloosterretraite gegaan én ik heb de Bijbelverhalen herlezen. In mijn andere boeken komt het geloof weleens zijdelings voorbij, maar ik wilde een keer all the way gaan. De research voor dit boek was eigenlijk een excuus om me weer onder te dompelen in de Bijbel.

“Dat er nu een nieuwe Bijbelvertaling aankomt, zegt me niet zoveel. Ik let minder op de precieze woorden dan op de dilemma’s in de verhalen, die in allerlei versies overgeleverd zijn. In iedere fase van mijn leven herlees ik ze, en valt me weer iets anders op.”

