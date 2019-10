Als het aan de bisschoppensynode ligt, zijn er straks gehuwde priesters

Bij de opening van de Amazone-synode drie weken geleden, vroeg paus Franciscus aan de in Rome aanwezige bisschoppen uit die regio, om toch vooral niet alles bij het oude te laten. Ze hebben naar hem geluisterd.

Zaterdag schaarden diezelfde bisschoppen zich met een grote meerderheid achter een voorstel om aan Franciscus te vragen gehuwde mannen in hun regio tot priester te wijden om zo iets te doen aan het priestertekort. Ook wordt er in het slotdocument van de synode een voorzichtige opening gemaakt naar de mogelijkheid van vrouwelijke diakens.

Drie weken lang spraken zo’n 260 kardinalen, bisschoppen, religieuzen en gewone gelovigen uit het Amazonegebied met elkaar in het Vaticaan over de uitdagingen voor de rooms-katholieke kerk in dat uitgestrekte gebied. Vandaag mochten de stemgerechtigde bisschoppen stemmen over een 34 pagina’s tellend concept-slotdocument. Veel aandacht daarin voor de zorgen van de inheemse bevolking, de bedreigingen van het Amazonewoud en de noodzaak van ‘ecologische bekering’.

Twee-derde meerderheid

Van de 120 paragrafen die de uiteindelijke slotverklaring telt, springt paragraaf 111 eruit. Daarin vraagt de synode om gehuwde mannen die ‘geschikt zijn en achting genieten’ – de zogenoemde ‘viri probati’- te mogen wijden tot priester, om te zorgen dat ook in de meest afgelegen gebieden van het Amazonegebied de eucharistie kan worden gevierd. Er is wel een belangrijke voorwaarde: ze moeten al goed functioneren als ‘permanent diaken’.

Diakens zijn geen priesters, maar vervullen tal van taken binnen de kerk, bijvoorbeeld bij huwelijken en begrafenissen; alleen mogen zij niet de mis opdragen. Ze worden wel gewijd, maar staan in rang onder priesters en bisschoppen. De paragraaf kreeg ruim de benodigde twee-derde meerderheid. Let wel: het gaat hier nog maar om een advies aan de paus. Wat hij er van vindt, zal hij waarschijnlijk later dit jaar in een speciaal document laten weten.

Paus Franciscus ontvangt cadeau's van inheemse mensen uit het Amazonegebied. Beeld AFP

Als Franciscus de suggestie van de synodevaders al overneemt, betekent dat nog niet dat er in de hele kerk ook ruimte komt voor een gehuwde man als priester. Franciscus hecht zeer aan het celibaat en ziet het als een geschenk voor de kerk. Voor de Nederlandse kerkprovincie, die ook kampt met een tekort aan priesters, verandert er voorlopig dus niets. Wel is het zo dat niet valt uit te sluiten dat ook Europese bisschoppen aan Rome om een uitzonderingspositie gaan vragen. Zo komt de vrees van conservatieve katholieken toch een beetje uit.

Vrouwen 'dragen’ de kerk in het Amazonegebied

Ook de paragraaf waarin geopperd wordt om het diaconaat ook voor vrouwen open te stellen, haalde het met een ruime meerderheid. Heel wat geloofsgemeenschappen in het Amazonegebied hebben om die vrouwelijke diakens gevraagd. Vrouwen ‘dragen’ daar in veel gevallen de kerk en zouden volgens veel gelovigen ook de institutionele macht moeten krijgen die daarbij hoort. Maar de synode is hier voorzichtig en wil wachten op de resultaten van een al bestaande studiecommissie die op verzoek van de paus opnieuw onderzoek gaat doen naar vrouwelijke diakens. Eerder kon die commissie het niet eens worden over dit onderwerp.

Tijdens deze synode luisterden de paus en leden van het Romeinse bestuursapparaat dagenlang naar verhalen over het Amazonegebied, dat een laboratorium lijkt te zijn geworden voor de kerk van de toekomst. Eeuwenlang bepaalde de Westerse wereld hoe de kerk er in het zuiden van de wereld uit moest zien. De keuze in 2013 voor een Argentijnse paus liet al zien dat deze machtsbalans in de wereldkerk aan het verschuiven was. Deze Amazone-synode, waarin alle speerpunten van Franciscus’ pontificaat samenkwamen, heeft bewezen dat de rollen inmiddels zijn omgedraaid.

