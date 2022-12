Als FIFA-voorzitter Infantino excuses zou maken, zouden we hem dan geloven?

‘Zou het geen tijd worden dat de FIFA zijn excuses aanbiedt?’ vroeg iemand mij laatst. De voetbalorganisatie hield lang vol dat er niet meer dan drie doden waren gevallen bij de bouw van de stadions in Qatar. Toen rekte Hassan Al-Thawadi, het hoofd van de Qatarese WK-organisatie, dat aantal op tot 400 á 500 doden. Dat is nog lang geen 6500 doden, zoals de Britse krant The Guardian stelde.

Toen Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, dinsdag in deze krant uitgebreid inging op de verschillende begrippen die met excuses te maken hebben, moest ik ineens weer denken aan de mogelijkheid dat de FIFA ook eens excuses zou aanbieden. Excuses maken, zo zei Van Tongeren, is iets anders dan ‘sorry’ zeggen. Daar ben ik het mee eens. Maar daarna beweert Van Tongeren dat de uitdrukking ‘je excuses aanbieden’ vreemd is, omdat er niets valt aan te bieden. Bij excuses vraag je in feite iets. Van Tongeren: “Je vraagt om een verontschuldiging, wil je m’n schuld wegnemen?”

Ik weet niet of ik deze analyse deel. Je kunt ook excuses aanbieden als er geen sprake is van schuld. Stel dat ik op het perron per ongeluk tegen iemand op bots. Ook al is hier van schuld geen sprake, het zou wel heel onfatsoenlijk zijn als ik niets zeg en gewoon doorloop. De Engelsen maken een onderscheid tussen excuses en apologies. De laatste impliceren schuld, maar de eerste niet. Laten we het hebben over wat zij apologies noemen: excuses waar sprake is van schuld. Ik geloof niet dat iemand die excuses aanbiedt, vraagt of de schuld bij hem weggenomen kan worden. Integendeel, als de excuses oprecht zijn, neem je de schuld juist op je. Dat moet vooral duidelijk zijn bij mensen aan wie de excuses worden aangeboden. Dat is natuurlijk lastig aan het verhaal: kan ik zien of iemand oprecht is als hij of zij excuses aanbiedt?

Wil je met me verder?

Of er nu een schuld bij zit of niet, excuses zijn weleens omschreven als remedial gestures. Het gaat dus om gebaren, herstelgebaren. Mensen weven gemeenschappen, zo wist Plato al. En als er een scheur in die gemeenschap is ontstaan, of dat nu gebeurt na een ongelukkige botsing op het perron of nadat iemand echt iets ernstigs heeft gedaan, dan moet er af en toe een poging gedaan worden om die scheur te repareren. Als er sprake is van schuld, dan moet de aanbieder duidelijk maken dat de schuld daadwerkelijk erkend wordt.

Van Tongeren zegt: ik ben schuldig en vraag: wil jij mij van die schuld verlossen? Ik zeg: door excuses aan te bieden, laat je zien dat je de schuld op je neemt en je vraagt: wil jij desondanks met mij verder? Of: wil jij opnieuw met mij in zee? Als Nederland zijn excuses aanbiedt voor de slavernij en daarin oprecht is, dan blijft Nederland onverminderd schuldig aan die slavernij, sterker nog: het land laat daardoor pas zien dat het in staat is schuld op zich te nemen. En door middel van die excuses wordt niet alleen het leed van de ander erkend, maar ook gevraagd: willen jullie desondanks met ons verder?

Neem de beroemde knieval van de toenmalige West-Duitse bondskanselier Willy Brandt, die tijdens een officieel bezoek aan Polen in 1970 onverwachts door de knieën ging bij een monument voor de slachtoffers van de opstand in het getto van Warschau. Zo vroeg hij niet het Joodse volk de Duitsers van hun schuld te ontdoen, integendeel, hij nam op dat moment de totale schuld op zich. Maar ondanks die schuld willen we wel verder met elkaar. Willen jullie dat? Die vraag kwam tot uitdrukking in die knieval. Een excuus kan een scheur in de gemeenschap van mensen repareren en een andere toekomst mogelijk maken. Het kan echter ook verkeerd vallen en juist die scheur vergroten. Dat gebeurde toen voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair, destijds diepe spijt betuigde voor het slavernijverleden van zijn land, maar geen excuses maakte.

Hopeloze figuren

Excuses aanbieden is nog niet zo gemakkelijk. Ze moeten schaars blijven. Een minister die steeds weer excuses aanbiedt voor wat er verkeerd is gegaan, boet aan geloofwaardigheid in. Ze moeten ook oprecht zijn. De schuld op je nemen voor iets betekent dat je iets van je trotsheid moet opgeven. Mannen vinden dat doorgaans moeilijker dan vrouwen. Ze moeten iets van zichzelf weggeven. Ik zie die FIFA-mannetjes dat nog niet zo snel doen. Er wordt een buiging verwacht bij mensen die doorgaans niet gewend zijn om te buigen, mensen die geloven in wat ik wel eens de politiek-van-de-rechte-rug heb genoemd. Hopeloze figuren.

Excuses worden als het ware neergelegd tussen aanbieder en ontvanger. Die laatste wordt uitgenodigd er wat mee te doen. De aanbieder moet zeker niet een bepaald doel voor ogen hebben, bijvoorbeeld verlost te worden van de schuld zodat je weer over kunt gaan tot de orde van de dag. Wat de ontvanger ermee gaat doen, is fundamenteel ondoorzichtig voor de aanbieder. Je hebt geen idee of het aanbod aanvaard wordt of niet, of er een toekomst is of niet. Maar de excuses zijn óók fundamenteel intransparant voor de ontvanger. Nooit weet hij of zij zeker of ze gemeend zijn of niet. Dat verklaart ook het huidige gesoebat over het hoe en wat van de excuses voor het slavernijverleden. Daarmee vergeleken is het verhaal van de Wereldvoetbalbond een peulenschilletje, maar toch: stel dat de FIFA zijn excuses aanbiedt aan al die families van wie de echtgenoten of vaders zijn omgekomen bij de bouw van die stadions, zouden zij of wij FIFA-voorzitter Infantino en de zijnen dan werkelijk geloven?

René ten Bos en Peter Henk Steenhuis publiceerden onlangs het boek ‘Hooghouden; Denken over voetbal’.

