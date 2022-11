‘Als een klimaatactivist een privévliegtuig in de tuin heeft staan, heeft hij nog gelijk’

Fietsend over de luchthaven hielden klimaatactivisten op Schiphol privé-jets aan de grond. Kort erna verschenen berichtjes op internet over sommige actievoerders die zelf aardig wat airmiles hadden verzameld. Critici wisten genoeg: ze waren schijnheilig, want ze protesteerden tegen wat ze zelf deden, de wereld overvliegen.

“Dat is problematisch, want ze nemen hun eigen boodschap niet voldoende serieus”, reageert denker des vaderlands Paul van Tongeren. “Maar dat veroordelen is me te makkelijk. Het is heel gevaarlijk het appel van deze activisten te negeren. Want iemand kan volstrekt gelijk hebben, ook al leeft hij niet naar zijn eigen idealen.”

Filosoof Paul van Tongeren: ‘Je hoeft geen heilige te zijn om te wijzen op wat verkeerd is’. Beeld Merlijn Doomernik

Van Tongeren vergelijkt inconsequente demonstranten met de filosoof en pedagoog Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). “Wat hij over opvoeding heeft geschreven in zijn boek Emile kun je best waarderen, ook al weet je dat hij er niet naar leefde, hij stopte zijn kinderen alle vijf in een vondelingenhuis.”

Dat wringt wel.

“Ja, maar je moet ook lezen wat hij later schreef: hij had wroeging, zat vol zelfbeschuldiging. Dat maakte zijn handelen niet goed, maar hij besefte dat hij in gebreke was gebleven. Iemand die weet dat hij iets moet doen, en dat niet doet, is een stap verder dan iemand die niet eens doorheeft of ontkent dat het moet.”

Maar een goed voorbeeld is het niet.

“Natuurlijk niet. Als je als activist zegt dat we van verspillend transport af moeten, dan moet je daar zo min mogelijk gebruik van maken. Dat heeft te maken met de overtuigingskracht van het woord, je maakt je punt retorisch sterker als je een goed voorbeeld bent. Ben je dat niet, dan breek je jezelf retorisch af. Dan staat je geloofwaardigheid op het spel en het is slecht voor je morele gezondheid. Maar een omstander mag niet zeggen: het punt dat je probeert te maken, deugt niet, want je gedraagt je er niet naar. Dan vergist niet alleen de activist zich, maar zijn criticus ook.”

Zo’n activist ondermijnt toch dat bezwaar?

“Nee, want de redenering is niet: ‘vliegen mag niet, want ik doe ik het niet’, maar: ‘luchtvaart is verspilling’.”

Van Tongeren haalt de Griekse filosoof Aristoteles erbij. “Hij formuleerde de drie wetten voor een succesvol betoog: het argument moet logisch deugen, aansluiten bij het gevoel van het publiek en kloppen met de houding van de spreker.”

Het argument van de fietsers op Schiphol – stop de klimaatverandering – is hetzelfde als van de activisten die zichzelf aan beroemde schilderijen vastlijmen, zegt Van Tongeren. “Ik sympathiseer met hen. Ze zijn moedig, ze riskeren klappen en een strafblad, maar ze opereren zorgvuldig, maken niets kapot, en brengen toch de klimaatproblemen onder de aandacht. Dat werkt in de media beter dan wat de duizenden bobo’s in Sharm-el-Sheikh op de klimaattop doen.”

“Voor hun overtuigingskracht helpt het uiteraard wel als ze hun boodschap in hun eigen leven waarmaken. Maar zelfs als een demonstrant een privévliegtuig in de tuin heeft staan, kan hij gelijk hebben. Het feit dat vliegverkeer veel energie kost, kabaal maakt en vervuilt, blijft overeind. Het gevaar is wel dat milieuonvriendelijk gedrag van demonstranten als alibi wordt gebruikt om niets aan de luchtvaart te doen.”

Van Tongeren vertelt over de Duitse filosoof Max Scheler (1874-1928), die niet helemaal praktiseerde wat hij preekte; toch zou hij de inspirator worden van paus Johannes Paulus II. Tijdens zijn hoogleraarschap bracht een prostituee een stapeltje collegedictaten terug bij de universiteit. Scheler had ze na een bezoek laten liggen. Daarop aangesproken, zei hij: ‘Als de richtingaanwijzer loopt in de richting die hij wijst, dan hebben we er niets meer aan’.

Dat zegt volgens u weinig over de (on)juistheid van Schelers morele opvattingen. Maar een misser was het wel.

“Oordeel daar niet te hard over, want dan hou je alleen heiligen en schurken over. Ik zou zelf ook meer aan het klimaat moeten denken. Minder vlees eten, maar ik vind het zo lekker. Dus koop ik vlees met drie sterren voor dierenwelzijn. Drie is beter dan géén sterren, maar optimaal is het niet.

“Wat we doen is geen kwestie van zwart-wit, maar een schakering van zuiverheid. Activisten zouden ook altijd meer kunnen doen: stoppen met vliegen, maar ook geen boot pakken, of een elektrische auto met een vuile batterij erin. Toch hebben ze recht van spreken, je hoeft geen heilige te zijn om te wijzen op wat er verkeerd is. Ik keer me tegen de riskante truc om absolute zuiverheid te eisen en dan te zeggen: als je geen heilige bent, houd dan je mond maar.”

