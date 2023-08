Als de paus het woord neemt, is de jeugd stil

Honderdduizenden luchtbedden en slaapzakken liggen hutjemutje uitgespreid over de grasheuvels ten noorden van Lissabon. Ze vormen een immense lappendeken van enkele vierkante kilometers, op de laatste nacht van de Wereldjongerendagen. Daarop zullen de jongeren vannacht gaan slapen in de open lucht, nadat ze overdag uren in de hitte door de stad hebben gelopen. Maar eerst staat er nog een avondwake met de paus op het programma.

De 17-jarige Jaquinoa Montauti Huarte uit Pamplona, Spanje, staat te scrollen op haar telefoon. Om haar heen drommen jongeren samen bij een lint, want op dit stukje van het terrein gaat het gerucht dat de paus straks precies hier voorbij komt, op weg naar het hoofdpodium. Een jongen in pastelkleurig bloesje klimt alvast op een prullenbak.

Dezelfde vibe

Voor Jaquinoa, zilvergrijze space-zonnebril in het haar, is het haar eerste reis alleen ooit. “Het is zo, zo mooi om mee te maken”, vertelt ze. “Je bent hier met heel verschillende mensen van over de hele wereld, die toch allemaal dezelfde vibe delen.”

“OK, de overvolle treinen zijn vreselijk”, zegt ze, en met haar groepje bivakkeert ze al dagen op de grond in een school. “En ik ben heel moe van het lopen. Maar we hebben hier zo’n goede tijd dat die slechte dingen niet uitmaken.”

Jaquinoa Montauti Huarte uit Pamplona, Spanje. Beeld Marije van Beek

Een vriendin komt achter haar staan, slaat de armen om haar middel, en legt haar hoofd op Jaquinoa’s schouder. “Ik had nooit gedacht dat ik me zo zou kunnen voelen”, zegt de laatste. “Ik wist niet dat ik dit had, dit geloof.” Ook in Spanje verlaten steeds meer jongeren de kerk, en onder haar vrienden moet ze daarom uitkijken met wat ze zegt over religie. “Daar geldt het als iets slechts.”

Intussen is de paus haar al voorbijgereden in zijn witte pausmobiel. Jaquinoa haalt de schouders op. “Ik heb gisteren al een goede selfie met hem gemaakt, toen hij langsreed.”

Zakken chips

Een stuk verderop wappert de Palestijnse vlag bovenin een verdorde boom. Daaromheen zitten de 135 jongeren die uit Palestina zijn afgereisd. “Het thuisland van Jezus”, zegt priester Louis Salman (34), die ruimte maakt op zijn dunne slaapmatje. “Zo gek om je te bedenken dat het allemaal in ons land begonnen is, en nu hier aan al die vlaggen te zien dat het geloof de hele wereld is overgegaan.”

Op grote schermen is de viering over het hele terrein te volgen. Onder de gezangen en dansopvoeringen wordt er volop doorgepraat, en gaan er zakken chips rond. Maar als paus Franciscus het woord neemt, wordt het stil. De Palestijnse jongeren zetten kleine zakradiootjes tegen de oren, de antennes steken boven hun hoofden uit. Wat gekraak, en de woorden van de paus komen er vertaald in het Arabisch uit.

Het gaat over “jezelf trainen om lief te hebben”, vertaalt priester Salman vluchtig op fluistertoon. “En over vreugde – dat dat bedoeld is om te delen, en dat als het niet goed gaat met mensen, het belangrijk is om die mensen op te tillen. En nu vraagt hij om een moment stilte, om te denken aan de mensen die ons vreugde geven.”

Knielen op een luchtbed

Twee vriendinnen zitten dan al samen geknield op een luchtbed. Na die woorden van de paus buigen ze nog iets verder voorover. Een van hen is wiskundelerares Sandy Duaibes (27) uit Zababdeh in Palestina. Ze klautert even later over de mensenzee heen om te vertellen hoe vol ze is van de viering. “Ik ben weer helemaal opgeladen.”

Aan wie zij zojuist heeft gedacht, op verzoek van de paus? Sandy tikt op haar telefoon, die dan oplicht, en waarop een foto verschijnt van haar en een man. “Mijn verloofde”, zegt ze. “Hij is… ja, hij brengt me heel veel vreugde. Zoveel dat ik soms denk: dit is té veel.”

Een van de thema’s deze week is mentale gezondheid. “Ik vind het heel bijzonder dat hij op zijn leeftijd zo goed aanvoelt waar jongeren mee zitten”, zegt Sandy. “Nu is het leven voor ons onder de bezetting van Israël natuurlijk al niet makkelijk. Van mijn leerlingen hoor ik hoe verloren ze zich soms voelen.”

Een nieuwe pandemie onder jongeren

Het is tegen elven ’s avonds maar Neo Thokoa (28) loopt nog met een grote glimlach rond, de Zuid-Afrikaanse vlag achter zich aan wapperend. Het is zijn eerste reis buiten zijn geboorteland. De software-engineer uit Johannesburg vindt het geweldig dat de paus mentale gezondheid adresseert. “Ik zie het als een nieuwe pandemie. Jongeren hebben het overal moeilijk.”

Neo Thokoa uit Johannesburg, Zuid-Afrika. Beeld Marije van Beek

In Zuid-Afrika zien ze hoe vooral hun vaders met depressie kampen, vertelt hij, nadat zwarte families in de apartheid uit elkaar gedreven werden. “En wij jongeren kijken op naar onze ouderen en onze vaders, dus wij volgen dan al snel.”

De dagen in Lissabon waren “een hele grote eye-opener”, zegt Neo. “Hoe de aanwezigheid van één persoon, die de boodschap van Jezus doorgeeft, zoveel verschil kan maken.” Hij doelt daarmee op de paus. “Als hij praat, krijg ik weer hoop. Ik ben hier maar één persoon tussen een miljoen anderen. Maar tegelijk heb ik hier gezien: nee, wat ik doe, wat ik zeg, voor God doet dat ertoe.”

350.000 jongeren Er waren ruim 350.000 katholieke jongeren in Lissabon voor de Wereldjongerendagen. Beduidend Meer dan vier jaar geleden in Panama – toen waren er rond de 200.000 jongeren. De volgende Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden in 2027, in Seoul, Zuid-Korea, maakte de paus zondag bekend.

