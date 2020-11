Almatine Leene nieuwe Theoloog des Vaderlands

Ze is nog maar vier weken met haar gezin terug uit Zuid-Afrika, waar ze jaren werkte als predikant en meteen al is ze verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Almatine Leene kan zich de reacties van haar vrienden wel voorstellen: ‘Moet dat nou ook nog?’ Ja, het moet en het kan. Leene vindt het eervol en het goede moment.

Haar uitverkiezing als ambassadeur van de Theologie in ons land werd bekend gemaakt tijdens de tiende Nacht van de Theologie. Vanwege de coronacrisis had die de vorm van een bescheiden feestavond op NPO Radio 5. Zonder publiek en ook zonder veel theologen in de studio. Even voor tienen werd Leene gepresenteerd als opvolger van Samuel Lee, die afgelopen jaar Theoloog des Vaderlands was. Er werd champagne opengemaakt en ze kreeg een bos bloemen. Over hoe ze deze erefunctie precies gaat invullen liet ze nog niet veel los. “Ik zal als Theoloog des Vaderlands niet graag reageren op dingen waar ik niet zoveel van weet|”, zegt ze in een interview met Trouw. “Ik wil vanuit de inhoud gesprekken voeren. Niet polariseren, maar naar elkaar luisteren.”

Almatine Leene is als Theoloog des Vaderlands aangewezen door de organisaties achter de Nacht van de Theologie. “Ze is een gedreven theoloog met een veelzijdige loopbaan: zowel als predikant en inspirator als wetenschapper”, zegt het juryrapport. “Door haar verblijf in Zuid-Afrika kijkt ze met nieuwe ogen naar Nederland, waar religie een heel andere plek heeft. En ze is een voortrekker door haar rol als eerste vrouwelijke predikant in een kerkgenootschap waar dat niet vanzelfsprekend was.”

Drie jaar geleden besloot het landelijk bestuur van de Gereformeerden Kerken vrijgemaakt dat vrouwen dominee konden worden en lid van de kerkeraad. Leene kreeg als eerste vrouw een benoeming en wel als dominee in de vrijgemaakte gemeente Hattem-Noord. Vorige week werd ze daar bevestigd.

Ze zegt homoseksuelen een relatie niet te willen verbieden

Als Theoloog des Vaderlands, zal ze controversiële onderwerpen niet mijden. Samuel Lee, haar voorganger, nam afscheid, met een oproep aan behoudende en Pinksterkerken schuld te erkennen wegens hun afwijzende houding tegenover homoseksuelen, zeker als ze een relatie hebben. Leene noemt dat pleidooi ‘heel goed en dapper.’ Ze vindt dat haar eigen vrijgemaakte kerk meer over dit thema moet praten. Luisteren, en op grond daarvan conclusies trekken, zoals Samuel Lee heeft gedaan, dat lijkt haar het beste, ook in deze discussie. Zelf zegt ze homoseksuelen een relatie niet te willen verbieden.

Eerder vanavond werd de prijs voor het beste theologische boek van het afgelopen jaar toegekend aan Erik Borgman voor ‘Alle Dingen Nieuw’. Borgman (onder anderen bekend als speler in het Theologisch Elftal van deze krant) schreef volgens de jury geen gemakkelijk boek. “Je moet als lezer bereid zijn kopje onder te gaan en meegenomen te worden op de soms grillige baren van deze denker. Maar dat levert uiteindelijk een product op van een groots denker die met dit boek het markantste stuk theologie van dit jaar heeft afgeleverd.”

Overigens werd er dit jaar geen nieuwe jonge Theoloog des Vaderlands gekozen. Mark de Jager, die dit het afgelopen jaar was, stopt en krijgt geen opvolger. Reden: de coronacrisis.

