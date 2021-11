Hen zat met mij in een klein groepje, dat ik lesgaf.

En dat lesgeven was geen probleem, want dan sprak ik hen gewoon aan met je. Was hen flink ouder geweest, dan was het u geworden, en ook dat rolt gedachteloos van mijn tong. De aanspreekvorm is het probleem niet.

Maar zou ik hen willen omschrijven, zoals nu, dan moet ik denken: nee, geen hij of zij, maar hen. En als ik zijn of haar wil schrijven, bijvoorbeeld, als in ‘zijn of haar werkstuk’, wordt het ‘hun’. Want hen is non-binair, man noch vrouw, en wil ook liever niet meedoen aan die sekse-tweedeling, ook niet in verwijzende zin.

“Leuk om je te zien.” Geen probleem.

Maar: ik vond het leuk om hem/haar gezien te hebben, wordt dan: ik vond het leuk om hun gezien te hebben.

Een eenvoudige homoseksueel

Ik ben maar een eenvoudige homoseksueel, deel van een generatie die het onderscheid tussen homo/lesbo en hetero al heel wat vond. ‘Butch’ en ‘femme’, dat ken ik ook nog, voor een ‘mannelijke of juist vrouwelijke lesbo’ (mijn taal is duidelijk middelbaar, van een vijftigplusser). Maar ook voor mij zijn de letters lhbtiqa+ altijd even puzzelen.

Al die seksualiteiten en vloeibare genderidentiteiten, het begint me te duizelen. En dat duizelen komt weer, doordat die complexiteit betrekkelijk nieuw voor me is. In mijn jeugd kende ik zegge en schrijve één persoon die transgender bleek te zijn. Dat was iets heel bijzonders in Twente, jaren zeventig, maar nu is de klassieke transgender zo ongeveer de minst problematische van al die hedendaagse verschijningen.

Naarmate je ouder wordt, is het lastig opnieuw leerling te zijn. “Tellen mijn jaren dan niet als wijsheid?” Nee, niet per se. En uit eigen ervaring ken ik het ook al niet, als ‘cisgender gay man’ – zo heet ik tegenwoordig.

Tot dusver genoeg geruststelling en herkenbaarheid voor u, dunkt me, lezer.

Over complexiteit gesproken: toen ik een aantal jaren geleden mijn wending maakte naar het christelijk geloof, en toen – voor het eerst – bewust koos voor het rooms-katholieke, heb ik me er gemakzuchtig vanaf gemaakt. Dat realiseer ik me nu. Want wie hecht aan het algemeen christelijke, kan zeker in Nederland niet heen om de protestants-christelijke afdeling. In zekere zin heeft de Reformatie dit land als natie toch in de grondverf gezet.

Telt u even mee?

Wat heb ik de laatste jaren moeten bijleren. Telt u even mee, ik beperk me tot de gereformeerde denominaties, in een niet volledige opsomming: Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Nederlands Gereformeerden Kerken, Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband), Hersteld Hervormde Kerk. Laatste update: op dit moment zijn de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken bezig met fusiebesprekingen.

Maar het is niet overdreven te stellen dat de distinctiedrift lééft, vooral in orthodox-protestantse kringen. Ieder een eigen gemeente, een net iets andere richting, een eigen label.

Nu het equivalent van het verschrikkelijke lhbtiqa+: GKV, OGGIN, GGIN, NGK, DGK, HHK VGKiN, GKN, enzovoorts. En dan heb ik het grootste protestantse kerkgenootschap nog in het geheel niet genoemd: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De vrijzinnigen, de pinkstergemeenten, de baptisten en evangelische genootschappen laat ik voor het gemak ook buiten beschouwing.

Achter elkaar klinken die afkortingen ongeveer zo: ‘OGGINGGINNGKDGKHHKVGKIn’.

De tongbreker is in Nederland nooit een beletsel geweest.