Advies aan gelovigen: blijf thuis en volg kerkelijke vieringen online

Het CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen, roept gelovigen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en kerkelijke vieringen online te volgen. Dat betekent dat voor die vieringen, net als in het voorjaar, alleen de mensen bij elkaar komen die nodig zijn om überhaupt een viering te kunnen houden. Als er toch fysieke bijeenkomsten worden gehouden, doe dat dan met maximaal dertig mensen, aldus het CIO.

Vanwege de vrijheid van godsdienst kan de overheid kerken niet zomaar verbieden om diensten of missen te houden. De overgrote meerderheid van de kerken komt al een tijdlang in groepen van maximaal dertig mensen bijeen. Alleen in enkele reformatorische kerken worden de diensten door grotere groepen bijgewoond: het gaat dan om zeer grote kerkgebouwen waar nu - bijvoorbeeld - geen 2000 gelovigen samenkomen, maar enkele honderden.

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland laat het aan plaatselijke kerken zelf over of er nog gelovigen samenkomen, maar adviseert om dat vooral niet te doen: “Welk signaal geeft een gemeente af als zij er voor kiest om open te blijven?” De PKN-leiding roept kerken daarnaast op om te bedenken wat ze tijdens de lockdown kunnen betekenen “voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben”.

