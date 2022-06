Achter het abortusdebat in Amerika schuilt veel meer dan alleen religie

Het Amerikaanse Hooggerechtshof wil de abortuswetgeving aanscherpen. Religie wordt vaak gezien als de drijvende kracht hierachter. Ten onrechte, betoogt historicus James Kennedy.

Toen het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2015 besloot dat alle staten het homohuwelijk moesten ­erkennen, vergeleek een conservatieve politicus de rechters met ayatollahs. Net als de geestelijken in Iran, konden Amerikaanse rechters hun moraal blijkbaar dwingend opleggen en een streep zetten door parlementaire wetgeving in weerspannige staten.

Maar in de discussie rond abortus gaat ‘de vergelijking met de ayatollahs (…) pas echt op’, schreef Casper Thomas onlangs in De Groene Amsterdammer. Ayatollahs zijn immers aartsconservatief. En nu wil een meerderheid van de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof ‘liefst zo ver mogelijk terug in het verleden’, meent hij.

De VS – en Nederland – verkeren in staat van opwinding sinds begin mei uitlekte dat een meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof voornemens is een einde te maken aan de staande abortuspraktijk. Ze zouden de uitspraak in de zaak Roe versus Wade, die abortus in 1973 in heel Amerika legaliseerde, later deze maand willen herroepen. Samuel Alito, de conservatieve rechter die het gelekte standpunt schreef, wil ‘de twintigste eeuw herroepen’, zo citeert ­Thomas met instemming een Amerikaanse journalist, en kan zo alle verworvenheden van de laatste decennia met een pennenstreek vernietigen.

Een beroep op seculiere mensenrechten

Die angst is groot, blijkt ook uit andere publicaties. Amerika zou onder conservatieve rechters en politici verworden tot een dystopie, zoals de wereld in Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale, waarin de rol van vrouwen is gereduceerd tot het ter wereld brengen van kinderen.

De grote boosdoener in de ogen van velen: religie. Dat is niet geheel onbegrijpelijk. Vier van de vijf rechters die vermoedelijk zullen pleiten voor het beëindigen van Roe versus Wade zijn katholiek van een min of meer traditionele snit. Sommigen menen dat ze eerder trouw zijn aan hun bisschoppen dan aan de grondwet.

En al heeft de antiabortusbeweging wel geprobeerd om haar zaak te bepleiten met een beroep op seculiere mensenrechten, de meeste tegenstanders van abortus zijn actieve kerkgangers die veel waarde hechten aan hun geloof. Juist zij zijn het stelligst over abortus. Begin jaren zeventig, in de tijd van Roe versus Wade, was dit nog niet het geval, maar nu zijn evangelicals de grootste groep onder de tegenstanders. Je levensbeschouwing heeft in Amerika, statistisch gezien, een grote voorspellende waarde voor je standpunten over abortus.

Toch denk ik dat de rol van religie als verklaringsgrond en als voorspeller van de toekomst stevig wordt overschat.

Politieke agenda

In mijn geboorteplaats Orange City, een Nederlands migrantendorp in Iowa, heb ik de religious right zien opkomen. Ik heb me er zelf nooit onder geschaard, maar ik zie wel dat deze beweging zeer succesvol is geweest in het smeden van een politieke agenda uit godsdienstige overtuigingen. Religie doet er wel degelijk toe, evenals de overtuiging van veel gelovigen dat ook ongeborenen rechtsbescherming verdienen.

Maar inzicht in hoe religie werkt, is niet de sterkste kant van een liberale samenleving als de Nederlandse. Meestal wordt religie in het publieke domein gezien als achterhaald en irrelevant óf als bedreigend en gevaarlijk. Een genuanceerde blik is er niet altijd. Het is goed om te beseffen dat religie ook een positieve invloed kan hebben en dat religieuze invloed beperkt is, omdat gelovigen andersdenkenden niet steeds hun wil kunnen opleggen. Vaak willen ze dat ook niet. Ook het morele leven van orthodoxe gelovigen zelf is niet altijd zo eenduidig.

Dat is omdat religie zich vaak mengt met andere factoren, zoals klasse of opleidings­niveau. Amerikanen zonder universitair ­diploma zijn meer geneigd om zich tegen abortus te keren of beperkingen te bepleiten, ondanks – of misschien dankzij – het feit dat abortus in hun kringen vaker voorkomt dan bij hogeropgeleiden.

Een ongewenste zwangerschap als bedreiging voor ambitie

Historicus Christopher Lasch legde in een analyse uit 1991 – met de profetische titel Rechts-populisme en de opstand tegen de elite – het verschil in opvattingen over abortus uit tussen vrouwen uit de lagere middenklasse en hogeropgeleide en vermogende vrouwen. Vrouwen met universitaire diploma’s zagen een ongewenste zwangerschap als bedreiging voor hun ambities. Zonder de vrijheid om te kiezen voor abortus zouden vrouwen niet hogerop komen in het leven.

Die overweging werd niet gedeeld door vrouwen uit de lagere middenklasse. Het leven ging voor hen niet over carrière maken, maar over het gezin en de verplichtingen van het leven. In hun ogen was het leven niet maakbaar en moest je het leven nemen zoals het kwam. Moederschap was een gegeven en had een eigen waarde, zelfs als het kwam onder slechte omstandigheden.

Er zat wel een religieuze dimensie aan het verschil; vrouwen uit de lagere middenstand waren doorgaans katholiek en zagen het leven als een geschenk van God, terwijl de hogeropgeleide vrouwen vaak vrijzinnig-protestants waren of er geen geloof op nahielden. Maar het verschil tussen de twee kampen werd niet vooral bepaald door hun geloof, maar door een bredere levensvisie: de waarde van een opleiding, van werk, van het gezin en van wederzijdse verplichtingen.

Globalisering

Je kunt je afvragen in welke mate Lasch’ wereld van de lagere middenklasse nog bestaat. De verschillen tussen rijk en arm zijn sinds zijn analyse uitkwam groter geworden en de lagere middenklasse heeft – meer dan de hoogopgeleiden – de banden met de kerk en het traditionele gezin verbroken. Ze zijn hard getroffen door economische globalisering en verslavingen aan opiaten.

De grote rol van klasse en opleiding in de coalitie rondom oud-president Donald Trump laat zien dat er ook een populistische kant zit aan de antiabortusbeweging. Deze populisten verwerpen een elite, die de rechterlijke macht sinds de jaren zestig heeft gebruikt om de eigen progressieve moraal ‘op te leggen’ aan heel het land. Vooral in de zuidelijke en westelijke staten heerst dit gevoel. Hun parlementen voelen zich nu bevrijd door een conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof en grijpen de kans om eigen wetten over abortus in te voeren.

Begrip voor deze populistische impuls ­betekent niet dat deze ontwikkelingen leuk of goed zouden zijn voor vrouwen, maar geven wel aan dat de drijfveren voor conservatieve politiek niet louter worden bepaald door bisschoppen of de Bijbel.

Groot grijs gebied

De vraag is bovendien in welke mate de ­opinie over abortus bestaat uit onwrikbare standpunten. De denkbeelden van Amerikanen over abortus worden doorgaans niet bepaald door kerkelijke leer of genadeloze logica’s. De meesten vinden dat er een groot grijs gebied bestaat, zonder heldere ethische begrenzing. De National Abortion Attitudes Study uit 2019 ontdekte dat antwoorden verschillen als je Amerikanen naar hun standpunten vraagt in een peiling of als je langer met hen spreekt. Hoe meer ruimte voor nuance, hoe meer zij het willen laten afhangen van andere zaken: vooral van hoe vergevorderd de zwangerschap al was, onder welke omstandigheden die was ontstaan en hoe het kind zou opgroeien.

De studie liet niet alleen zien dat Amerikanen genuanceerd dachten over abortus, maar toonde ook hoe tegenstrijdig hun opvattingen vaak zijn: ‘Ik ben tegen abortus, maar soms moet je het toestaan’. Ook ­pro-life-kiezers beschreven omstandigheden waarin ze het begrijpelijk of zelfs toelaatbaar vonden dat een vrouw zou kiezen voor abortus, als het bijvoorbeeld ging om hun eigen zestienjarige dochter of om vrouwen die al veel kinderen hadden en zich een extra kindje niet konden veroorloven.

Maar wat heb je aan deze genuanceerde standpunten als naar verwachting de helft van de staten toch besluit om een strenge abortusregeling of zelfs een verbod in te voeren? Deze maatregelen zullen een grote impact hebben en de auteurs van het rapport stellen terechte vragen over het draagvlak voor en de duurzaamheid van een streng abortusbeleid.

Het is de vraag in hoeverre conservatieve Amerikanen – of conservatieve rechters – ­eropuit zijn om de twintigste eeuw te ‘herroepen’. Conservatieven, die langzaam mee gaan met de tijd, zijn nog geen reactionairen, die terug proberen te gaan naar een toestand uit het verleden.

Ik relativeer niet dat er in de harten van veel witte, conservatieve christenen in de VS een sterk verlangen is naar vroeger, toen zij meer aanzien en macht hadden, het traditionele gezin de hoeksteen van de samenleving was en heteroseksuele relaties de norm waren. Maar hun eigen leefwereld is te veel veranderd om dit verleden systematisch uit te werken en om te vormen naar beleid of rechtspraak.

Een van de meest bemoedigende statistieken laat zien dat, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, een zeer grote meerderheid van ouders zegt er geen probleem mee te hebben als hun kind trouwt met iemand van een ander ras. Ook andere maatschappelijke barometers zijn verschoven: echtscheiding is normaal geworden (ook onder evangelicals), evenals de acceptatie van homoseksualiteit (ook onder jonge conservatieve christenen) omdat lhbt’ers ook in hun gemeenschappen nu zichtbaar zijn.

Ook conservatieve christenen hebben flink gedronken uit de put van het individualisme en een tamelijk libertaire moraal aangenomen: je moet zelf weten hoe je je leven wilt inrichten. Het zou me dan ook verrassen als de conservatieve opperrechters, die onvermijdelijk beïnvloed zijn door hun maatschappelijke context, ook op andere morele terreinen dan abortus hun vingers willen branden. Conservatieven zullen altijd selectief zijn in waar ze een morele lijn trekken en waar niet.

Minder invloed religious right

Tenslotte is het belangrijk om te beseffen dat de religious right – de dominante politieke macht achter de strijd tegen abortus – niet meer is wat het eens was. Twintigste-eeuwse bewegingen als de Moral Majority en de Christian Coalition hebben geen opvolgers met dezelfde invloed en er zijn nauwelijks nog bekende christelijke voormannen, zoals Pat Robertson en Jerry Falwell. Het aantal Amerikanen dat zich christen of evangelical noemt, neemt sterk af.

Uiteraard kan deze ontwikkeling ook een defensieve reactie teweegbrengen; zie de heldenverering van Donald Trump als beschermheer van christelijke waarden. En conservatieve christenen blijven een essentieel bestanddeel van de Republikeinse Partij. Maar deze aftakeling zal toch grote gevolgen hebben voor hun vermogen om vorm te geven aan de samenleving.

James Kennedy (1963) studeerde buitenlandse betrekkingen aan de universiteit van ­Georgia, theologie aan de Calvin Theological Seminary in Grand Rapids en geschiedenis aan de universiteit van Iowa. De Amerikaan met Nederlandse roots is nu hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. ­Kennedy schrijft tweewekelijks een column voor Trouw.

De Verenigde Staten gaan niet terug in de tijd, zoals je zou vrezen als je conservatieve gelovigen of rechters ziet als fanaten die alles op alles zetten om dat doel te bereiken. Ik zie vooral hoe hun theologische en kerkelijke stellingnames maar beperkt weerklank vinden onder conservatieven.

Er is een andere bedreiging die voortkomt uit mijn conservatieve landgenoten die ik veel meer vrees: ze leveren graag een actieve bijdrage aan de strijd in de 21ste eeuw, waardoor ze polarisatie en vijandschap aanwakkeren in het politiek bestel. Abortus is een complex moreel onderwerp, maar net als andere controversiële kwesties – zoals de vraag welk toilet een transgender moet gebruiken of hoe seksuele voorlichting eruit moet zien op scholen – is het vooral symboolpolitiek geworden, een principiële abstractie, in het gevecht tegen de liberalen.

Dat dit soms voorbijgaat aan de noden van hun medeburgers en soms lijnrecht ingaat tegen hun eigen genuanceerde inzichten is de tragiek van de Amerikaanse politiek, die te weinig gericht is op de belangen van de eigen burgers. Het geeft vooral de onmacht – en niet de macht – aan van het Amerikaanse christendom om beter vorm te geven aan hun samenleving.

Lees ook:

Het anti-abortusgeluid komt niet alleen uit religieuze hoek, ook conservatief-rechts laat zich horen

Gealarmeerd door de ontwikkelingen in Amerika, vrezen velen voor het Nederlandse recht op abortus. Vooral conservatief-rechts zou steeds meer haar pijlen richten op zwangerschapsafbreking.