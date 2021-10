Aantal misbruikslachtoffers katholieke kerk Frankrijk geschat op 330.000

De commissie, onder leiding van de voormalige hoge ambtenaar Jean- Marc Sauvé, schat het aantal minderjarigen dat slachtoffer werd van priesters en andere kerkelijke functionarissen op 216.000. Als ook het misbruik in katholieke scholen en diverse jeugdorganisaties wordt meegerekend, komt het totaal op het moeilijk te bevatten aantal van 330.000.

Sinds 1950 zou tussen de 2900 en 3200 priesters, zo'n 3 procent van het totaal, zich aan kinderen hebben vergrepen.

Volgens de auteurs van het rapport zal hun werk als een bom inslaan, omdat nog altijd niet echt is doorgedrongen hoezeer de kerk heeft gefaald in het aanpakken van misbruik. Opmerkelijk is dat in Frankrijk de kerk veel later dan in veel andere landen heeft besloten een diepgaand onderzoek te laten doen.

Commissievoorzitter Jean-Marc Sauvé spreekt de pers toe tijdens de publicatie van een rapport van een onafhankelijke commissie over seksueel misbruik door kerkfunctionarissen (Ciase) op 5 oktober 2021 in Parijs. Beeld AFP

De bisschoppen konden er niet langer omheen toen drie jaar geleden een schandaal losbarstte rond de priester Bernard Preynat in Lyon. Preynat vergreep zich decennia lang aan jongens in zijn kerk en op kampen van de padvinderij. Hij kon tachtig bekende slachtoffers maken, doordat de hiërarchie Preynat de hand boven het hoofd hield. De affaire Preynat kostte de bisschop van Lyon, Philippe Barbarin, de kop.

Enquête onder 50.000 personen

Niet lang daarna ging Sauvé aan het werk. Een enquête onder een representatieve groep van 50.000 personen vormt de basis onder het onderzoek. Daarbij meldden zich 6000 slachtoffers bij de commissie, van wie er 250 langdurig werden gehoord. Ze vertelden over seksueel geweld, verkrachtingen, aanrandingen, martelingen en praktijken waarbij kinderen – meestal jongens – als slaaf werden gebruikt. Ook met een aantal daders is gesproken.

Eén van de commissieleden, kindermishandeling-expert Alice Casagrande, is geschokt door de verhalen. “Wij werden ondergedompeld in een wereld vol sadisme en perversiteiten die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden.” Ook commissievoorzitter Sauvé (72) was aangeslagen. Volgens de krant Le Monde vroeg hij na een ontmoeting met een slachtoffer zelfs om psychologische hulp.

Het rapport bevat aanbevelingen op het gebied van de kerkelijke organisatie en scholing van priesters. Voor de slachtoffers is een fonds opgericht dat schadevergoedingen moet uitkeren.

