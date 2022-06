Aan de wieg van de feministische beweging wilde hoogleraar Rosi Braidotti radicaal zijn, maar ook excelleren

Hoogleraar Rosi Braidotti stond aan de wieg van vrouwenstudies in Nederland. Nu ze met pensioen gaat, werpt reflectie op haar carrière de vraag op: ben ik een goede voorouder geweest?

Toen de jonge Rosi Braidotti in Frankrijk werkte aan haar promotie, stond ze plots oog in oog met Simone de ­Beauvoir in een feministische werkgroep. Ze was sprakeloos, “voor het eerst in mijn leven”, grapt ze. Braidotti spreekt in een waanzinnig tempo. Zelfs als ze een slokje water gaat drinken, loopt ze pratend naar de kraan. De feministische filosoof De Beauvoir was haar lichtend voorbeeld: “Er zijn briljante mensen, geweldige vrouwen, maar er is maar één Simone!”

Op 13 juni gaat ze met pensioen als universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Vierendertig jaar nadat ze het vakgebied vrouwenstudies (later genderstudies) in Nederland heeft opgericht, geeft ze haar afscheidsrede in het Academiegebouw, in de schaduw van de Domtoren. Het is een symbolische plek, want de klok die boven in het torentje van het Academiegebouw hangt, en die Braidotti als lid van het Klokkenluidersgilde zelf weleens luidt, heet de Anna Maria van Schurman, naar de eerste vrouwelijke student in Nederland.

Tijdens het interview klinkt het gehamer van bouwvakkers in het gebouw naast haar kantoor achter de Dom. Braidotti spreekt onverstoord door, noemt de ene Franse filosoof na de andere – van Hélène Cixous tot Jacques Derrida en van Luce Irigaray tot Gilles Deleuze – maar citeert met evenveel gemak zangeres Nina Hagen of dichter Adrienne Rich.

Aan het eind van het interview laat ze even een andere kant van zichzelf zien. “Ik hoop niet dat ik te ­fanatiek overkom”, zegt ze. “Ik ben erg gepassioneerd, maar mijn streven naar verandering komt voort uit liefde.”

Rosi Braidotti (1954) werd geboren in Latisana, Italië. Ze studeerde filosofie in Australië en promoveerde aan de Sorbonne in Parijs. In 1988 werd ze benoemd tot hoogleraar vrouwenstudies in Utrecht. Ze was tien jaar lang directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies. Daarna verlegde ze haar focus naar de filosofie en werd ze universiteitshoogleraar geesteswetenschappen. Op 13 juni neemt ze afscheid.

Wat is feminisme volgens u?

“Feminisme gaat niet over vrouwen, of niet alléén over vrouwen. Het feminisme wil begrijpen hoe macht werkt, hoe onderdrukking en marginalisatie werken. Er zijn allerlei bronnen van ongelijkheid, denk aan kleur, leeftijd, klasse. In mijn familie was ik de eerste die naar de universiteit ging, maar ik heb ook studenten wier ­ouders professor zijn. Dat maakt een enorm verschil.”

Kreeg u het feminisme van huis uit mee?

“Ik ben opgegroeid in Italië, mijn familie was socialistisch en anti-fascistisch. Mijn ouders en grootouders voedden me op met het idee van gelijkheid, maar ze ­benadrukten ook dat je gelijkheid niet voor lief mocht nemen, dat je ervoor moet vechten.”

Dat is best vooruitstrevend voor die tijd, of niet?

“In onze generatie was die familiestructuur nog heel erg aanwezig. In mijn jeugd mocht ik als meisje geen jeans dragen, op zondag deed je nette kleding aan en ging je naar de kerk. Toen mijn Nederlandse schoonmoeder in de jaren vijftig ging trouwen moest ze nog stoppen met werk.

“Onze generatie wilde dat niet, wij wilden die vaste rolpatronen doorbreken. Eind jaren zestig hing de culturele revolutie in de lucht. We lazen De tweede sekse van Simone de Beauvoir, protesteerden op straat. Dat was een gigantische revolutie, je had de vrouwenbeweging, de postkoloniale beweging, de vredesbeweging, een ­ecologische beweging en wat toen nog de homobeweging heette.

“In de jaren tachtig veranderde de vrouwenbeweging en ook de populaire cultuur. We gingen van Janis Joplin naar Cindy Lauper, girls just wanna have fun, in tien jaar tijd. Ik denk dat dat het moment was dat we ons op de instituties richtten, op de lange mars door de instituties.”

Wat bedoelt u daarmee?

“Dat betekent dat vrouwen de institutionele macht gingen aanpakken, op universiteiten, in de politiek, in bedrijven, enzovoorts. Er was veel onenigheid over, of je op straat voor de revolutie zou blijven demonstreren of dat je het systeem van binnenuit zou proberen te veranderen.”

U heeft die lange mars door de instituties afgelegd, u bent nu een gelauwerd hoogleraar. Hoe heeft u het systeem van binnenuit willen veranderen?

“Ik wilde proberen feministische kennis over te ­dragen. Bewustwording te creëren van de vrouwenbeweging en niet alleen dat, ook van de lhbti-beweging en die van mensen van kleur. Intersectionaliteit is hier een cruciaal begrip [het idee dat je niet voor één kwestie, zoals vrouwenrechten, kunt strijden, zonder oog te hebben voor kleur, klasse, etc., red.].

“Op de dag dat ik geridderd werd, in 2005, wist ik dat ik mijn directeurschap van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies wilde opgeven. Je komt de universiteit binnen als radicaal, om het systeem te veranderen – en dat hebben we fantastisch gedaan, we hebben een geweldige opleiding opgezet – maar aan het eind word je geridderd, ben je deel van het establishment. Toen zei ik: iemand anders moet mijn taak overnemen.

“Als ik nog langer zou zijn gebleven, dan had ik van genderstudies mijn persoonlijk eigendom gemaakt, bij wijze van spreken. En nu is het programma overgedragen aan een nieuw team. Vanaf 2006 ben ik me weer op de filosofie gaan richten.”

U was pas 33 toen u hoogleraar werd, in 1988. Hoe was dat, in de begintijd?

“De Nederlandse overheid had veertien leerstoelen ter beschikking gesteld voor vrouwenstudies, ongekend veel. Elke universiteit kon zich aanmelden. De worsteling in het begin was: we wilden radicaal zijn, maar ook excelleren. Als je niet excelleert, haal je het niet.

“De meeste docenten van de begintijd kwamen van buiten de universiteit. Dus ik was bezig mijn collega’s te laten promoveren, want zonder promotie kun je niet aan de universiteit werken en we hadden professoren nodig. De mensen met wie we begonnen, zijn nu hoogleraar door het hele land, Maaike Meijer in Maastricht, Berteke Waaldijk en Rosemarie Buikema hier in Utrecht, Anneke Smelik, mijn partner, in Nijmegen.”

“We begonnen met zes studenten, nu zijn dat er meer dan 75. Meer dan honderd studenten volgen het introductievak genderstudies. Het onderzoeksprogramma hier voldoet aan de hoogste wetenschappelijke standaarden, mijn collega’s krijgen beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en de Europese wetenschapsfinancier European Research Council.

“Toen ik begon wist ik precies wat ik wilde doen. Ik wilde de geschiedenis van feminisme doceren en conceptueel onderzoek doen, onderzoeken hoe exclusie werkt, hoe macht werkt. En ik wilde verbinding zoeken met literatuurwetenschappen, mediawetenschappen, en andere geesteswetenschappen.”

Hoe ging dat met uw eigen vakgebied, de filosofie?

“Die stonden minder open voor mijn voorstellen.”

Wat is de kritiek?

“Dat genderstudies niet wetenschappelijk zou zijn, dat het activisme is. Maar dat is een vooroordeel. Als ze naar de feiten zouden kijken, onze credentials, dan zouden ze meteen zien dat hun vooroordeel niet klopt. Ik ben er niet wrokkig over, hoor. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van filosofie en ik hoop dat ik de boeken in ga als filosoof. Ik denk alleen dat ze het verkeerd zien en dat ze een generatie studenten de immense schatkist aan feministische filosofie ontzeggen.

“Ik heb moeite met de eurocentrische blik van de filosofie, die denkers uit de achttiende-eeuwse Verlichting onsterfelijk maakt, verafgoodt. Alsof er sindsdien niets is gebeurd. En er zijn een hoop ideeën van buiten Europa die ons diepgaand hebben beïnvloed, de Arabieren met hun wiskunde, Indiase denkers, kom op zeg.”

Braidotti’s kritiek op de filosofie gaat verder. Er moet niet alleen ruimte voor vrouwelijke en niet-westerse ­filosofen in de geschiedenislessen komen. We moeten ook opnieuw nadenken over wat filosofie zelf is, en wat de rol van de rede daarin is. Braidotti begon haar filosofiestudie in Australië, ze studeerde in Canberra bij Genevieve Lloyd, bekend van haar boek The Man of Reason. Net als Lloyd heeft Braidotti moeite met het idee dat mannen met rationaliteit geassocieerd worden en vrouwen veel minder.

“Rationele vermogens worden vaak geassocieerd met een witte, Europese man, die aan het hoofd staat van een heteroseksueel gezin. Daarmee sluit je een hoop mensen uit. Er is een traditie binnen de filosofie waarin de ratio wordt opgehemeld, als iets transcendentaals of bovenmenselijks wordt gezien. Maar daarmee vergeet je dat de mens ook een lichaam heeft, en emoties, en seksualiteit, dat zijn dingen die het leven waardevol maken. Ik wil filosofie terugbrengen naar het echte leven, naar de echte wereld.”

Wilt u de rationaliteit van haar voetstuk stoten? Hoe ziet de filosofie er dan uit als we die terugbrengen naar de echte wereld?

“Ik probeer erop te wijzen dat er veel geschiedenis is die nog niet veel aandacht heeft gekregen. We moeten de schade uit het verleden herstellen, want het buitensluiten van vrouwen is systematisch gebeurd.

“Dat is ­reparatiewerk, zoals ik het noem. Je hoeft maar even te zoeken en dan komen de vrouwen overal naar boven. Waarom wordt de eerste vrouwelijke student in Nederland, Anna Maria van Schurman, niet als grote Nederlandse filosoof behandeld? Als we niets ­veranderen blijft de filosofie zich alleen maar herhalen. Hoe interessant is dat?

“Naast het reparatiewerk is er ook methodegericht werk te doen. Begrijpen hoe macht werkt, dat de rede niet neutraal is, maar een historische lading heeft. Dat de rede historisch geladen is, betekent niet dat je de rede niet kunt gebruiken, die is juist heel nuttig. Maar we moeten ons realiseren dat die niet superieur is aan ­andere vermogens.

“Zo is kolonialisme goedgepraat met rationele argumenten, zoals de Frans-Martinikaanse denker Frantz Fanon opmerkte: het idee dat wij de ­‘barbaren’ beschaving bijbrengen.”

Hoe ziet u de toekomst van de filosofie?

“Ik ben in mijn filosofische werk recentelijk terug­gekomen bij het feminisme. Misschien dat mijn boeken kunnen helpen om de toekomst vorm te geven, vooral mijn posthumane trilogie.”

In die trilogie schetst Braidotti een perspectief voor de geesteswetenschappen dat verder reikt dan de mens, die traditioneel centraal staat. Technologie en de medische wetenschap veranderen onze blik op onszelf, stelt ze met instemming vast: we eten gemanipuleerd voedsel, we hebben digitale identiteiten los van ons lichaam. De wereld is dus zo binair niet, het is niet wij en de rest, en niet-menselijk leven – dieren, de natuur, de aarde, de kosmos – verdient zijn plek in het centrum.

“In het laatste deel, Posthuman Feminism, bespreek ik de nieuwe machtsrelaties. Kijk naar Elon Musk en andere transhumanisten. Die willen onze planeet achterlaten om op Mars weer een door mannen gedomineerde samenleving te stichten, een soort slechte sciencefictionfilm. Ik wil laten zien hoe we deze planeet kunnen ­redden en voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt en het patriarchaat in de ruimte wordt voortgezet.

“Dat er bij jonge generaties vrouwen behoefte is aan filosofisch denken over feminisme, blijkt wel uit het feit dat mijn laatste boek binnen een paar maanden is uitverkocht.”

Wat wilt u aan jonge feministen nalaten?

“Ik hoop dat ik de generaties na mij denkgereedschappen heb gegeven om hun werk te doen in de filosofie, in de sociologie en andere disciplines in de geesteswetenschappen.

“De huidige generaties studenten genderstudies ­hebben een voordeel dat wij toentertijd niet hadden: ze hebben ‘voorouders’, ze zijn niet alleen. Wij hadden ­niemand, misschien Simone de Beauvoir als startpunt. Nu is er een enorme erfenis van werk dat door onze ­generatie is gedaan. Ik wil een goede voorouder zijn, die bruggen naar het verleden slaat en de vrouwen die vroeger zo hard hebben gestreden eert.

“Elke generatie moet het op haar eigen manier doen, maar ik hoop dat onze generatie in elk geval de weg kan wijzen om de toekomst vorm te geven.”

