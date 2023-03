10 jaar paus Franciscus: een conservatieve revolutionair

Tien jaar is Jorge Bergoglio nu paus Franciscus. In deze aflevering van De Roomse Loper blikken Stijn Fens en Christian van der Heijden terug op het afgelopen decennium, mét een bijzondere gast.

In deze aflevering is te gast: Emmanuel Van Lierde. Van deze Belgische journalist verscheen onlangs bij gelegenheid van het tweede lustrum van het pontificaat van Jorge Bergoglio een boek over de Argentijnse paus. In deze publicatie staat ook een interview dat Van Lierde met Franciscus had. Fens en Van der Heijden vragen hun Vlaamse collega naar zijn bevindingen.

Emmanuel Van Lierde (2023), ‘Paus Franciscus. De conservatieve revolutionair’, Leuven: Davidsfonds.