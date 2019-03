Zwolle schrijft de Bijbel over, met de hand

Althans, dat is de bedoeling van stadspastor ­Mariska van Beusichem. “Als we allemaal de schouders eronder zetten, moet het lukken”, zegt ze over het bijbelse herschrijfproject.

In de Grote Kerk in het hartje van Zwolle komen vanaf 1 april tot half juni twintig schoolbankjes te staan. Mensen kunnen daar een paar verzen uit de Bijbel overschrijven. Voorkennis is niet nodig, geloof ook niet. Wel is het handig als mensen een enigszins leesbaar handschrift hebben. In de kantlijn mogen ze ook nog ­opmerkingen maken. Dat ze een tekst niet geloven, of dat een passage de trouwtekst was van hun ouders – zolang het fatsoenlijk is, kan alles.

Stadsdichter De oorspronkelijke Zwolse Bijbel ligt nu in de bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Het is volgens Van Beusichem een prachtig exemplaar, verluchtigd met versieringen gemaakt door Zwolse kunstenaars. Maar de oude Bijbel is beschadigd en aan vernieuwing toe. Ze hoopt de nieuwe Zwolse Bijbel ook uitgegeven te krijgen. De stadspastor heeft al een aantal afspraken gemaakt met vrijwilligers. Het plaatselijke ziekenhuis neemt het bijbelboek Lucas voor zijn rekening. De evangelist was dokter, vandaar. In de gevangenis wordt een brief van Paulus ter hand genomen die de apostel schreef terwijl hij vastzat. En ze heeft nog meer beroepsgroepen op het oog: de rechtbank voor het boek Richteren, de kappersopleiding voor het verhaal van Simson met zijn krachtige haren. Een wethouder en de stadsdichter schrijven vermoedelijk de openingszinnen van de Bijbel over.

