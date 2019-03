Zusters van de Goede Herder willen dwangarbeid niet vergoeden

Zeker 15.000 meisjes werkten tussen 1948 en 1978 onbetaald in de wasserijen en naaiateliers van de Goede Herder in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Van de vrouwen, die om verschillende redenen in de kloosters van de nonnen woonden, stuurden er vorige maand 44 een brief naar de advocaat van de zusters. Daarin beschuldigen ze hen van dwangarbeid en psychische, fysieke en economische mishandeling en verwaarlozing. Ze eisen een vergoeding.

Advocaat Pieter Nabben van de zusters wijst alle aansprakelijkheid af. Ook beroept hij zich op de verjaring van de feiten. Wel erkent hij in een schriftelijke verklaring dat ‘het verblijf van de vrouwen doorgaans sober was’ en ‘dat er discipline werd opgelegd’. Volgens de advocaat was de ‘strenge opvoedkundige aanpak’ geen geheim en er zou aan de werkzaamheden niet verdiend zijn. De zusters geven in de verklaring toe dat met de kennis van nu ‘een andere aanpak van de meisjes passender zou zijn geweest.’

Vorige maand stelde Jan van Dijk, die slachtofferwetenschapper is aan Tilburg University, dat de nonnen zich schuldig maakten aan dwangarbeid. Daarnaast stelde minister Sander Dekker van rechtsbescherming (VVD) dat de vrouwen recht hebben op erkenning en genoegdoening. Ook beloofde de bewindsman dat de uitbuiting door de zusters wordt onderzocht. Eerder kondigden de vrouwen die ooit werkten voor de kloosterorde al aan naar de rechter te stappen. Dat gaan ze nu de aansprakelijkheid door de zusters is afgewezen daadwerkelijk doen.

