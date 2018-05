Zonnepanelen en fairtradekoffie, maar wél gewoon het vliegtuig in

Op zondagochtend eren ze God als Schepper van de wereld, om op maandagochtend in een zwaar vervuilend vliegtuig te stappen voor een weekje naar de zon. Genoeg christenen die dat prima met elkaar kunnen combineren, merkt Koos van Noppen uit Amersfoort. Zelf vindt hij dat onbegrijpelijk, een 'graad van milieubewusteloosheid' waar hij stil van wordt. Want als je gelooft dat God de mensen zijn schepping heeft toevertrouwd, moet dat volgens Van Noppen, werkzaam bij IZB, de vereniging voor zending in Nederland, wel invloed hebben op hoe je daarmee omgaat.

En dus schreef hij - op persoonlijke titel - een pamflet, dat hij deze week verspreidde onder ruim 250 predikanten, synodeleden en kerkelijke organisaties. In het stuk roept hij christenen op na te denken over de keuzes die ze maken en terug te keren naar een 'eenvoudig leven'. Want hoewel er her en der goede, duurzame initiatieven zijn binnen de kerk, blijft het vaak hangen op het niveau van een extraatje, zegt Van Noppen.

"Het idee is: je hebt christenen die zich bezighouden met Israël, je hebt mensen die druk zijn met de gaven van de Geest en dan heb je ook zo'n groepje dat helemaal mesjogge is van 'groen doen'. Dat vind ik echt onzin, alsof het een extra module is die je aan het geloof kan vastkoppelen. Volgens mij behoort het juist tot de kern."

Een van de initiatieven die de Amersfoorter aanhaalt, is het netwerk Groene Kerken, van hulporganisaties Tear en Kerk in Actie. Kerken met duurzame ambities kunnen zich bij hen melden om hulp te krijgen bij het waarmaken van die ambities. Hoewel Van Noppen het netwerk van harte toejuicht, is hij ook kritisch. Hij noemt het zelfs een 'moderne aflaat'. Want er worden misschien zonnepanelen op het dak van de kerk gegooid, de koffie mag dan fairtrade zijn en de rekeningen ondergebracht bij een eerlijke bank - als de kerkleden zich vervolgens niet druk maken om hun ecologische voetafdruk en alleen 'het goede leven kunnen vieren' met vliegtripjes en grenzeloos consumeren, levert dat weinig op, zegt hij.

Er valt nog een wereld te winnen, geeft Atie de Vos, die zich namens Kerk in Actie bezighoudt met Groene Kerken, direct toe. "We hebben nu tweehonderd kerken, twaalf moskeeën en een paar leefgemeenschappen in ons netwerk. Maar als je bedenkt hoeveel kerken er in Nederland zijn, hebben we er nog heel wat te gaan."

Uitdaging

Niet elke Groene Kerk is op alle vlakken duurzaam, de een legt meer nadruk op groene energie, terwijl de ander zich richt op de inkoop van eerlijke producten. Maar dat is ook niet erg, want kleine stapjes zijn de sleutel tot het succes, volgens De Vos. Ze citeert de bevinding van onderzoeksbureau Motivaction dat het grootste deel van de Nederlandse kerkgangers tot de categorie 'traditionele burgerij' behoort. "En die groep is niet erg op verandering gericht."

De grootste uitdaging voor kerken is volgens De Vos om het onderwerp binnen de eigen gemeenschap op de agenda te krijgen. "Als iemand met een groot plan komt, terwijl andere gemeenteleden nog niet eens met het onderwerp vertrouwd zijn, kunnen belangen botsen. Op zo'n moment wordt onze hulp ingeroepen om te kijken hoe ze daarmee om moeten gaan."

De terughoudendheid die christenen rond dit onderwerp aan de dag leggen, zou te maken kunnen hebben het geloof, zegt ze. In sommige gemeenschappen in Nederland heerst volgens De Vos de overtuiging dat God nooit zou toelaten dat de aarde vernietigd wordt, dus dat hij er wel voor zorgt dat dat niet gebeurt.

Ook Embert Messelink, directeur van de christelijke vereniging voor natuurbehoud A Rocha, kent theologische visies die verklaren dat zoveel christenen 'zich verbazingwekkend weinig aan het milieu gelegen laten liggen'. "In op zijn minst een deel van de kerken zie je een vrij eenzijdige theologie die vooral gaat over de redding van je ziel. Zo'n geloof is losgezongen van de aardse werkelijkheid. Ik zou het waarderen als de connectie met de aarde herontdekt wordt."

De christelijke visie veronderstelt dat we de aarde in bruikleen hebben, daarop kun je een christen aanspreken

Messelink is blij met het pleidooi van Van Noppen. "Ik hoop dat het een steen in de vijver is, want we zijn nog niet waar we moeten zijn. Vrijwilligers van A Rocha krijgen nog vaak te horen: 'Wat fijn, die hobby.' Maar je zegt toch ook niet tegen ontwikkelingsorganisaties: 'Leuk dat jullie het zo fijn vinden om mensen in nood te helpen'?"

Toch zit er volgens hem de laatste jaren wel beweging in de zaak. "In de beginjaren van A Rocha, vijftien jaar geleden, moest ik regelmatig uitleggen waarom we bestonden. Nu merk ik dat er veel meer aandacht is voor het thema."