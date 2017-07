Zoen van Rihanna en Saudische geliefde leidt tot opmerkelijk theologisch debat

Afgelopen week legde een telelens van de paparazzi het koppel vast, vozend in een Spaans zwembad. Daarop wendde iemand zich via Twitter tot de ultra-conservatieve geestelijke Assim Al-Hakeem: Moet de Saudiër hier geen straf voor krijgen?



Tot dusver niets ongebruikelijks. Saudi-Arabië telt zo'n 2,5 miljoen twitteraars, en ook geestelijken maken volop gebruik van het medium: de populairste imam heeft 16 miljoen volgers. Al-Hakeem, die de doodstraf voor afvalligen voorstaat, geeft voortdurend antwoord op vragen van gelovigen. Zo kreeg hij onlangs de vraag hoe hij denkt over homo's. Die moeten naar de psychiater, vindt hij. Des te opmerkelijker was zijn antwoord op de vraag naar de zonden van Hassan Jameel. Hij leek te suggereren dat een straf niet nodig was.

Ze brachten 'gewoon tijd door met elkaar', tweette Al-Hakeem, en hoe wist iedereen zo zeker dat er geen Photoshop in het spel was? Dat ze zo ver gingen als 'de daad zelf' is onbewezen, zei de geestelijke. Al-Hakeem op Twitter: 'Of is het afgunst omdat jij niet in zijn broek zit, ik bedoel, in zijn schoenen staat? Word wijzer en richt je op wat je dichter bij Allah brengt in plaats van deze onzin!'



Zweepslagen Verbazing alom onder Arabische twitteraars. Wilde de geestelijke nu zeggen dat louter op daadwerkelijke buitenhuwelijkse geslachtsgemeenschap een straf moet volgen? Nee, lichtte de sjeik toe. Maar alleen in dat geval is een straf van 100 zweepslagen van toepassing. Er staan ook straffen op andere onkuisheden, en ja, wellicht ging men hier ook over de schreef, maar in dat geval moet een rechter de strafmaat beoordelen. De geestelijke doorreeg zijn tweets met kwinkslagen, zoals hij vaker doet. Maar hij meende elk woord, laat hij nadien via e-mail weten. Al kent Saudi-Arabië geen wetboek van strafrecht, en zijn misdrijven in de categorie onkuisheid dus niet tot in detail vastgelegd, ze gelden al snel als een ernstig vergrijp. Rechters passen teksten uit de sharia en Koran naar eigen inzicht toe. Meerdere Sri Lankaanse bedienden kregen de eerder genoemde honderd zweepslagen voor buitenechtelijke seks. De Nederlandse Saudi-Arabië-kenner Paul Aarts, docent Midden-Oostenstudies aan de universiteit van Amsterdam, legt uit hoe de wetgeving in het land tot voor kort leidde tot vergaande willekeur. "Vanaf 2007 zijn er dingen ten goede veranderd. De vorige koning heeft met veel tegenstand zijn best gedaan toch een wetboek te maken. Je weet nu als je veroordeeld wordt tenminste wat je te wachten staat. Er is nu de schijn van een wettig proces." Op Twitter beklagen Saudiërs zich erover dat Rihanna's geliefde als rijkeluiszoon een straf voor zijn zonden zal ontlopen. Maar of dat zo zeker is? De familie van Hassan Jameel bezit de rechten voor de verkoop van automerk Toyota, een voorrecht dat duidt op banden met het koningshuis. Dat maakt iemand minder snel mikpunt van strenge straffen, zegt Aarts. "Maar een paar maanden geleden is nog een tamelijk vooraanstaande prins veroordeeld en onthoofd wegens moord. Af en toe zenden de rechters een signaal naar de buitenwereld, zo van: kijk, als een lid van het koninklijk huis echt over de schreef gaat, dan worden ze aangepakt. Zo nu en dan krijgt een van hen toch het zwaard op de nek."

