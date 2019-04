Zo bereiken deze vijf Nederlandse relivloggers hun volgelingen

Moslims helpen een weg te vinden in deze tijd Lees verder na de advertentie "Deze video is voor al mijn zusters met een hijab." Vanaf zijn bureaustoel neemt Mohamed Abdulahi (25) het op voor vrouwen die een hoofddoek dragen. Hij begrijpt niet waarom moslims hen zo vaak onder een vergrootglas leggen. "We staan altijd met ons oordeel klaar", betoogt de student psychologie uit Rotterdam. De hoofddoek is weliswaar verplicht, maar ook maar een stuk stof. Hij pakt zijn kufi, een gehaakt mutsje, van zijn hoofd. “Net als dit!”. Het YouTubekanaal van Mohamed, die eind vorig jaar ook te zien was in het NTR-programma 'Moslims Zoals Wij', is populair. Meer dan zevenduizend volgers kunnen kiezen uit video's waarin Mohamed college geeft over het leven van de Profeet, vlogt over zijn reis naar Palestina, of advies geeft op het gebied van de liefde. Zijn video's hebben titels als 'Ook jij gaat dood', 'Islam is voor iedereen' en 'Als je zoekt naar liefde, kom je soms pijn tegen'. De praktiserende moslim helpen een weg te vinden in de moderne maatschappij, dat wil hij met zijn video's bereiken, zegt Mohamed aan de telefoon. "Ik vind dat je altijd moet proberen de beste versie te zijn van jezelf." Een van de redenen dat hij begon met zijn vlog is dat hij zich ergerde aan zijn geloofsgenoten. "Ik mis de ethiek in hun gedrag, bijvoorbeeld in hoe ze met vrouwen omgaan. Daarbij interpreteren mensen teksten uit de Koran heel snel naar hun eigen overtuigingen." Niemand heeft de absolute waarheid, zegt Mohamed, en verschillende meningen moeten gerespecteerd worden. "Uiteindelijk zijn we allemaal Nederlanders, maar met een verschillend sausje.”

De boodschap uit hindoeteksten vertalen naar het nu "Nú wil ik mijn voordeel hebben! Dat is het enige wat telt voor sommige mensen. Abhimaan noemen we dat. En dat is de basis van adharma, het kwaad." In de video 'Compassie op de weg' houdt hindoepriester Ashis Mathura (39) een bespiegeling over asociaal rijgedrag. De Rotterdammer, die naast priester ook IT'er is, kijkt indringend in de camera en is dan even stil. Geen voorrang geven en veel te hard rijden zijn volgens hem duidelijke voorbeelden van een gebrek aan daya, compassie. Mathura: "Als iemand zichzelf na het kijken van mijn vlogs afvraagt: wat betekent compassie voor mij? Dan is mijn doel behaald. Ik hoop dat mensen de dialoog aangaan met zichzelf. Zo plant ik zaadjes van positiviteit." De in het Sanskriet geschreven teksten van het hindoeïsme zijn ingewikkeld, en daardoor voor veel mensen ontoegankelijk. Terwijl ze volgens Mathura heel relevant zijn voor het leven van vandaag de dag, ook voor wie geen hindoe is. In de video's 'Jouw imperfecties kunnen jouw bevrijding zijn', 'Hoe leer je houden van jezelf?' en 'Omgaan met negativiteit' spoort hij de kijker aan om met mededogen in het leven te staan. Mathura: “Het resultaat van wat ik in mijn vlogs zeg, is in de handen van de kijker. Ik hoop dat ze het toepassen op zichzelf en op de cirkel om zich heen. Vaak maken we ons zorgen over de grote problemen in de wereld, terwijl een paar meter verderop in de straat een oud vrouwtje thuis wegkwijnt van eenzaamheid. Begin dichtbij en heb compassie. Goede karma doen, zo noemen we dat.”

Het leven accepteren zoals het is, net als de boeddhisten "De lama's rennen hier gewoon over de weg! Wat ontzettend gaaf!" Samen met hun drie kinderen vormen Linda (47) en Jeroen (45) van Kooij 'The Traveling Yoga Family'. Zij reizen in een camper de wereld rond. Ze wandelen met de honden op verlaten stranden, springen touwtje met zeewier en kuieren rond op een hippiemarkt in Patagonië. Reizen doen ze al jaren en ze vloggen sinds hun deelname aan het tv-programma 'Helemaal het einde'. Linda: "We houden van reizen en laten ons daarbij al twintig jaar inspireren door het boeddhisme. Het belangrijkste wat we daaruit halen is om met een groot 'Hallo!' de wereld in te kijken." We krijgen wel eens negatieve reacties op onze video's, dan zeggen mensen dat we zweverig zijn Linda van Kooij Met hun vlogs verdienen ze bijna niks, maar daar doen ze het dan ook niet voor. Linda: "We willen de mensen thuis deelgenoot maken van al het moois dat we onderweg zien. Hopelijk inspireren we ze om de mooie dingen in het leven te ervaren." Niet alleen de leuke dingen, maar ook de mindere momenten van de reizende familie komen in beeld, zoals wanneer ze pech hebben met de camper of zijn bestolen onderweg. Ze hopen de kijker mee te geven dat je het leven kunt accepteren zoals het is, zonder overal een oordeel over te hebben. Linda: “We krijgen wel eens negatieve reacties op onze video's, dan zeggen mensen dat we zweverig zijn of dat we een baan moeten gaan zoeken. Maar we hebben allebei een baan en sparen om dit mogelijk te kunnen maken. Ach, het is slechts een reflectie van de visie van die mensen zelf. Niet iets waar ik wat aan kan veranderen."

Christelijke jongeren de weg wijzen bij geloofsvragen "In deze video beantwoorden we een vraag over het nemen van een tatoeage!" Een enthousiaste jonge man spreekt de kijker met veel handgebaren toe. Hij staat voor een houten muur, op de achtergrond is een mandarijnenboompje te zien. Flitsend gemonteerd schakelt het beeld van relevante bijbelpassages terug naar Jeroen voor 't Hekke (35). Hij beantwoordt in deze video een vraag van een volger in de rubriek #geloofsvragen. Of je van God een tatoeage mag? Dat blijkt niet helemaal uit de Bijbel op te maken. Lachend wijst hij in de camera: "Maar wat eigenlijk het belangrijkst is: wat denken je ouders ervan!" Voor 't Hekke is onlinejongerenwerker en het gezicht van het YouTubekanaal Stronglife, opgericht voor christelijke jongeren met geloofsvragen. "Ik ben zelf erg enthousiast over God en Jezus en dat enthousiasme deel ik graag met onze volgers". In 2015 begon Voor 't Hekke de stichting Stronglife, samen met zijn vrouw Chantal (37), die ook onlinejongerenwerker is. Voor 't Hekke: "In die tijd was er offline genoeg leuks te beleven voor christelijke tieners, maar op het web was er nagenoeg niks. In dat gat zijn wij gesprongen". Er zijn video's in verschillende categorieën. Zo is er de serie #leesjebijbel, waarin het koppel reflecteert op bijbelpassages ("God kan niet liegen!" Titus 1:2) en de serie WeAreDiamonds, waarin Chantal uitzoekt hoe je je als christen moet verhouden tot beauty en fashion. "Uitdagende kleding? Kom op! Je wilt toch niet dat iedere man die kijkt seksuele fantasieën over je gaat hebben? Ieuw!" Een christelijke parodie op het nummer 'Kind van de duivel' van de Nederlandse rapper Jebroer is de meest bekeken video. Voor 't Hekke had zich voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Jebroeder'. "En van de liedtekst heb ik er 'volgeling van Jezus' van gemaakt, want de beat was lekker, maar de tekst moest natuurlijk anders.”

In een minuut komt een visie uit de Thora voorbij Een zonnige middag in augustus op de Zuidas in Amsterdam. Op de klanken van een vrolijk jazzdeuntje loopt de jonge rabbijn Yanki Jacobs (30) in deze video tussen de vespa's door op de kijker af. Hij stapt in een cabrio, rijdt weg en steekt van wal over Aron, de broer van Mozes. "Wat Aron uniek maakt is dat hij continu bezig was om vrede te sluiten binnen de gelederen van het Joodse volk. Een ingewikkeld zakelijk conflict, een burenruzie: Aaron was er om de vrede en eenheid te realiseren." De video's zijn een uitnodiging voor mensen om zich verder te verdiepen Yanki Jacobs Wekelijks deelt Jacobs in korte filmpjes van zestig seconden de parasja, een gedeelte uit de Thora, met zijn volgers. Het doel is een joods perspectief te geven op maatschappelijke discussies. De achterban van Jacobs is jong en heeft weinig tijd en daarom houdt hij de video's bewust kort. "We leven in een vluchtige maatschappij, daarom kom ik in mijn video's direct tot de kern. Ik schrijf het van tevoren uit zodat ik binnen de marges blijf. Veel ruimte voor nuances is er niet. Maar de video's zijn eigenlijk ook meer een uitnodiging voor mensen om zich verder te verdiepen." In een andere vlog behandelt hij de sjoftiem, het rechtssysteem. Aan het einde blaast hij op een sjofar, een ramshoorn. Jacobs: "Het was toen Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Ik blaas op die hoorn omdat dat voor mensen een herkenningspunt is. Ik wil ze herinneren aan het feit dat ze onderdeel uitmaken van een community." De video's verschijnen ook op YouTube, maar worden voornamelijk via WhatsApp gedeeld. Jacobs: "Helemaal tot in Zeeland aan toe."

